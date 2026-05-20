Repudio generalizado tras la difusión de un video de un ministro israelí humillando a activistas

Itamar Ben Gvir (C), el14 de mayo, durante el desfile del Día de Jerusalén, en la Puerta de Damasco, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La publicación fue rechazada por líderes internacionales y también dentro de Israel.

Varios líderes mundiales convocaron el miércoles a sus embajadores israelíes y criticaron con dureza un video publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el extremista de derecha Itamar Ben-Gvir, en el que se ve a participantes detenidos de una flotilla interceptada con destino a Gaza, atados y maltratados en el puerto de Ashdod, en el sur de Israel.

Las imágenes, publicadas en la cuenta de X de Ben Gvir, muestran a decenas de activistas en una embarcación militar mientras suena de fondo el himno israelí y el político ondea una bandera nacional.

Un activista esposado que aparece en el video fue reducido en el suelo por el personal de seguridad tras gritar “Free Palestine” (Palestina libre) en el momento en que Ben Gvir pasaba al lado suyo.

El video provocó una indignación inmediata tanto a escala internacional como dentro de Israel.

El gobierno de Italia fue uno de los primeros en reaccionar al calificar de “inaceptable” el trato dado por Israel a los activistas de la flotilla. En consecuencia, anunció que convocará al embajador israelí para que ofrezca una explicación, informó el portal France24.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también pidió la liberación inmediata de cualquier ciudadano italiano arrestado y exigió una disculpa.

Paralelamente, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, aseguró que también había convocado al embajador israelí. “Las acciones del señor Ben Gvir hacia los pasajeros de la Flotilla Global Sumud, denunciadas por sus propios colegas en el gobierno israelí, son inaceptables”, expresó el jefe de la diplomacia francesa en su cuenta de X.

Dentro de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu criticó las acciones de Ben Gvir con los activistas de la flotilla detenidos al definirlas como “incompatibles con los valores de Israel”. “La forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no se ajusta a los valores y normas de Israel. He dado instrucciones a las autoridades pertinentes para que deporten a los provocadores [activistas] lo antes posible”, aseguró el primer ministro en un comunicado.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, también se dirigió a Ben Gvir en una publicación en X. “A sabiendas, le causaste daño a nuestro Estado con esta vergonzosa actuación y no es la primera vez”, escribió Saar, quien aseguró que Ben Gvir “no representa a Israel”.