Mundial 2026: persisten los problemas extradeportivos a pocas horas de que comience el torneo

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan durante el partido del grupo F de la Copa Africana de Naciones entre Gabón y Omar. Foto: Khaled Desouki, AFP

El rechazo del gobierno de Estados Unidos al ingreso de un árbitro somalí, y las dificultades que atraviesa la delegación de Irán, condicionan el arranque del torneo.

El gobierno de Somalia manifestó este martes su respaldo al árbitro Omar Abdulkadir Artan, que se preparaba para arbitrar en el Mundial 2026 pero debió desistir luego de que Estados Unidos rechazara su ingreso al país anfitrión.

Abdulkadir Artan, de 34 años, había sido elegido como el mejor juez de la Confederación Africana de Naciones en 2025 y se disponía a ser el primer ciudadano somalí en arbitrar partidos del Mundial. Su arribo a Estados Unidos lo llevó a realizar diferentes gestiones preparatorias, pero su entrada fue denegada.

En un comunicado difundido en redes sociales, desde el Ministerio de Juventud y Deportes de la nación africana manifestaron su sorpresa y explicaron que, al constatarse que Abdulkadir Artan enfrentaba problemas para ingresar al país del norte, el gobierno somalí llevó adelante “amplias gestiones diplomáticas y negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y la FIFA”, pero estas resultaron infructuosas.

Desde la entidad destacaron la labor del árbitro como “un brillante ejemplo del talento, la resiliencia y la dedicación de la juventud somalí”, y apuntaron a sus logros como “motivo de orgullo y reconocimiento” para la población de Somalia, los cuales “demuestran que los desafíos y las difíciles circunstancias del país no impiden que la juventud somalí alcance altos estándares internacionales”.

“El Ministerio de Juventud y Deportes reafirma su pleno apoyo al juez Omar Artan y seguirá respaldando su desarrollo profesional y su participación en futuras oportunidades internacionales”, concluye el comunicado del ministerio del país africano.

El ingreso de ciudadanos somalíes a Estados Unidos se encuentra en suspenso desde el año pasado, luego de que el gobierno de Donald Trump promulgara una proclamación que restringe el acceso de personas de esa y otras 12 nacionalidades a territorio estadounidense.

En el documento se alega que la medida obedece a la necesidad de proteger a Estados Unidos, y que la nación africana, a la que califica como “un refugio para terroristas”, no cuenta con medidas de control de documentación apropiadas.

La comunidad somalí en Estados Unidos es también fue uno de los blancos del discurso xenófobo del primer mandatario, quien se refirió a ella de forma degradante en reiteradas oportunidades. En una conferencia de prensa a principios de este año, Trump acusó que dicha población es responsable de buena parte de un supuesto déficit que enfrenta el estado de Minnesota, donde radica la mayor parte de la diáspora de la nación africana. Además, afirmó que la colectividad está integrada por “mucha gente con un coeficiente intelectual muy bajo”.

Federación de Fútbol de Irán denuncia la suspensión de ventas de entradas

Otra nación que participará en el Mundial pero se ve atravesada por un conflicto con Estados Unidos es Irán. Ambas naciones están en guerra desde los ataques lanzados contra la nación asiática de manera conjunta por las fuerzas estadounidenses e israelíes, situación que terminó por afectar aspectos operativos del torneo.

Si bien la Federación de Fútbol de Irán (FFI) disputará tres partidos en Estados Unidos, los problemas que atravesó en la tramitación de visas llevaron a las autoridades de la FFI a trasladar su campo de entrenamiento de la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, a Tijuana, en la frontera noroeste del territorio mexicano.

Se espera que la delegación iraní cruce la frontera para disputar cada uno de los encuentros y retorne a México una vez finalizados.

Sumado a ello, este martes la FFI denunció que la venta de boletos para aficionados iraníes se había suspendido. En un comunicado que consignó la cadena de noticias Reuters, desde la federación reprocharon la medida como “una acción contraria al espíritu que gobierna las competiciones internacionales y el principio de igualdad entre los países participantes”. Añadieron que el hecho “plantea preguntas graves sobre la interferencia de consideraciones políticas en la organización del evento futbolístico más grande del mundo” e instaron a la FIFA a adherir a “los principios de neutralidad, equidad y las reglamentaciones establecidas”.

Consultados por el mencionado medio, desde la FIFA se limitaron a indicar que se está trabajando con la FFI “para identificar soluciones que cumplan con la normativa y maximicen las oportunidades para que los aficionados iraníes asistan a los partidos”.