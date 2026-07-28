Se fijaron para diciembre las elecciones presidenciales en Haití, las primeras en una década

La nación caribeña, la más pobre de América, está sumida en una crisis estructural que provocó el desplazamiento de más de un millón y medio de personas por causa de la violencia generalizada.

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El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití presentó este lunes el calendario electoral al gobierno en funciones, que prevé la realización de elecciones presidenciales y legislativas para el 13 de diciembre.

Las últimas elecciones celebradas en el país tuvieron lugar entre 2015 y 2016, durante un período de transición, que terminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021.

Desde entonces, la nación caribeña carece de autoridades elegidas por voto popular, ya que quienes ejercen actualmente el poder fueron designados y no elegidos en las urnas.

Según lo que informó el diario haitiano Le Nouvelliste, el CEP informó al gobierno que preside de manera interina el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé que el calendario elaborado por ellos prevé que luego de las elecciones todas las nuevas autoridades tomen posesión de sus cargos el 12 de marzo del año que viene.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas está fijada para el 13 de diciembre de 2026, mientras que los resultados de ambas vueltas se publicarán el 7 de marzo de 2027.

El presidente del CEP, Jacques Desrosiers, expresó que la implementación del calendario electoral está supeditada a requisitos previos esenciales: que exista un clima de seguridad aceptable en todo el territorio nacional, que garantice la libre circulación de votantes, candidatos, personal electoral y materiales, así como el buen desarrollo de las operaciones.

Además, el CEP debe tener disponibilidad de recursos financieros necesarios para asegurar, y la entidad llamó al compromiso del gobierno y de todas las partes interesadas –tanto nacionales como internacionales– que participan en el proceso.

“Estos requisitos son fundamentales para cumplir con el calendario propuesto y para organizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, puntualizó Desrosiers.

Según recordó la agencia Reuters, el primer ministro Fils-Aimé ya había advertido en abril que las elecciones se celebrarían cuando hayan acabado con las bandas armadas, una declaración que ya hacía temer el aplazamiento de los comicios.

En efecto, las elecciones estaban previstas para fines de agosto y ahora fueron postergadas para diciembre.

“Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población. Acabaremos con las bandas. Recuperaremos los territorios. Después, prepararemos el país para la celebración de elecciones. Las elecciones se celebrarán cueste lo que cueste”, declaró entonces Fils-Aimé durante una ceremonia pública.

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad, que solo en el primer semestre de este año dejaron más de 2.300 muertos, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.

Paralelamente, según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de un millón y medio de personas se encuentran desplazadas de sus hogares como consecuencia de la violencia de las pandillas, que desafían a las fuerzas de seguridad del Estado.

“La crisis de desplazamiento en Haití está entrando en una fase aún más alarmante”, declaró en junio Grégoire Goodstein, quien es el jefe de misión de la OIM en Haití.

Los ataques armados ya no se limitan a los puntos críticos tradicionales, particularmente en Puerto Príncipe, la capital haitiana, y afectan cada vez más a comunidades que anteriormente habían servido como lugares de refugio.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en setiembre del año pasado sustituir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS) por la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión que podrá estar integrada por hasta 5.500 efectivos, entre militares y policías, informó el portal France 24.

En este contexto, Estados Unidos ofreció el 25 de marzo una recompensa de hasta tres millones de dólares por información sobre las actividades financieras del grupo armado Gran Grif, así como de la coalición de pandillas Viv Ansanm (Vivir Juntos), esta última liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, conocido popularmente por su apodo Barbecue.

Tanto Gran Gif como Viv Asanm fueron designadas por Washington como organizaciones terroristas.