Ocho países musulmanes condenaron el rechazo de Israel al plan de paz de Trump para la Franja de Gaza

En Cisjordania, la violencia de los colonos no cesa y se teme por el avance israelí a todo nivel sobre el más grande de los territorios palestinos.

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En una declaración conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto condenaron el rechazo de Israel al plan de paz para la Franja de Gaza promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En el comunicado conjunto consignado por la agencia de noticias Reuters, los cancilleres señalaron que el rechazo de Netanyahu ponía en peligro los esfuerzos para dar un final definitivo a la guerra en Gaza.

El 30 de julio, la organización islamista palestina Hamas anunció que entregaría sus armas a un nuevo órgano de gobierno palestino conformado por tecnócratas como parte de la última fase de un alto el fuego en Gaza propuesto por Trump.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien está en plena campaña en su intento de ser reelecto en los comicios parlamentarios de octubre, declaró que Israel rechazaba el acuerdo y expresó su escepticismo sobre si Hamas realmente entregaría sus armas.

En este contexto, este domingo estuvo en El Cairo, la capital de Egipto, Jared Kushner, el yerno de Trump, quien se reunió con funcionarios egipcios, cataríes y turcos, así como con representantes de Hamas.

Durante la reunión, Hamas reiteró su compromiso con el acuerdo, mientras que Kushner abogó por el desarme y por poner fin a cualquier papel futuro de Hamas en la administración de Gaza, según informaron fuentes diplomáticas a la agencia AFP. Hamas afirma, además, haber solicitado a la Junta de Paz que “obligue” a Israel a aceptar un plan de paz para Gaza.

En un comunicado, el grupo señala que instó a la junta y a los países mediadores a “obligar a la potencia ocupante a cumplir todas sus obligaciones de la primera fase, poner fin a todas las violaciones, detener las matanzas y las incursiones, [y] aprobar la hoja de ruta para la segunda fase” del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Violencia sostenida y temores de anexión

Políticos y analistas palestinos advirtieron sobre lo que describen como un plan israelí para anexar ilegalmente Cisjordania mediante la implementación de una serie de decisiones y acciones, con diversos pretextos.

El viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército preparar un plan para transferir a la policía israelí las competencias de seguridad pública, es decir, la aplicación de la ley civil en el territorio de Cisjordania.

Según informó el periódico israelí Haaretz, la decisión se produce tras las críticas recibidas por la gestión del ejército respecto de los colonos israelíes que sitiaron la semana pasada algunas viviendas habitadas por palestinos en la localidad de Qusra. Katz justificó el cambio afirmando que “el papel del ejército es combatir el terrorismo palestino y no perseguir a los jóvenes de las colinas”.

El Ministerio de Defensa israelí, por su parte, indicó que la policía crearía una unidad específica para ocuparse de estos asuntos de carácter civil. Sin embargo, funcionarios palestinos y numerosos expertos políticos advierten que este cambio estructural representa una peligrosa aceleración de la anexión ilegal y la limpieza étnica.

Una delegación de altos funcionarios estadounidenses tiene previsto visitar en los próximos días la localidad cisjordana de Qusra para comprobar en el lugar de los hechos la situación, según informó el Canal 12 de la televisión israelí.

Según trascendió, ante la gravedad de la situación, Estados Unidos solicitó que altos cargos de defensa israelíes se reúnan con ellos en esta localidad, situada al sur de Nablus, para explicar lo que está ocurriendo y cómo planean abordar la creciente ola de violencia protagonizada por colonos judíos.

La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó a los colonos violentos de Qusra de ser “terroristas israelíes”.