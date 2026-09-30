Alemania: los Verdes quieren que los multimillonarios paguen un poco

El partido quiere imponer un gravamen adicional del 2% al 4% sobre el capital de 500 millones de euros o más.

Una solución a dos problemas: los Verdes quieren imponer un impuesto adicional sobre activos elevados de 500 millones de euros o más. Se supone que esto traerá más dinero para los gobiernos federal y estatales: al menos 20.000 millones de euros al año. También podría servir a la Justicia, porque hoy en día el capital se suele gravar mucho menos que el trabajo.

El partido de la oposición en el Bundestag califica las riquezas superiores a 500 millones de euros como “activos extremos”. Los expertos financieros verdes Andreas Audretsch, Katharina Beck y Karoline Otte consideran que su propuesta, que presentaron el martes, es una oferta pragmática al gobierno federal. Al fin y al cabo, el sindicato y el SPD están lidiando con un presupuesto federal infrafinanciado en el que los agujeros se abren más rápido de lo que se puede tapar.

Las sumas superiores a 500 millones de euros serían gravadas con un tipo impositivo del 2%. Para 1.000 millones de euros el impuesto sería del 3%, y 4% a 10.000 millones de euros en activos. Entre los niveles, el arancel aumentaría de forma lineal.

“Un trabajador de BMW paga casi el doble de impuestos y derechos que la heredera de BMW Susanne Klatten”, dice el diputado Otte, y pregunta: “¿En qué mundo invertido es eso justo?”. La ventaja de los activos elevados proviene del hecho de que están en sociedades de gestión especial, invierten en productos financieros y empresas, y, por tanto, están infragravados. Solo la parte más pequeña, explican los Verdes, es utilizada por los ricos para gastos privados, por los que luego pagan el impuesto sobre la renta normal. Esta “brecha fiscal” se reduciría con el nuevo impuesto sobre la riqueza.

Los intereses de la deuda ya son urgentes

Según el concepto, esto afectaría solo a “unos pocos cientos de personas” en Alemania. Las pymes no tienen que preocuparse. Los Verdes fijan los tipos impositivos entre un 2% y un 4% por debajo del rendimiento que los propietarios suelen obtener sobre su capital. “Durante la concepción, tuvimos mucho cuidado para asegurarnos de que definitivamente no afectara al contenido emprendedor”, dice Katherina Beck. Por tanto, no hay motivo para la evasión fiscal, y tampoco hay dificultades para financiar startups.

El SPD y La Izquierda también están coqueteando con un nuevo impuesto sobre la riqueza, que no se ha aplicado en el país en décadas. Sin embargo, dado que la CDU y la CSU rechazan esos avances, actualmente no existe una mayoría política realista en el Bundestag.

La situación fiscal general hace que los aumentos específicos de ingresos parezcan bastante plausibles. Aunque el gobierno cuenta con enormes sumas de dinero a su disposición, que usa en inversiones financiadas por deuda, se han decidido excepciones al freno de deuda para este fin. Sin embargo, al mismo tiempo, el dinero en el presupuesto básico es limitado y el freno de deuda se sigue aplicando. Los tipos de interés que hay que pagar por la deuda extensa también están empezando a decaer.

Además, hay un montón de problemas costosos. El seguro médico obligatorio y el seguro de cuidados a largo plazo están en números rojos. El seguro de pensiones puede necesitar mayores subvenciones o tener que reducir prestaciones y aumentar las contribuciones. Al fin y al cabo, el gasto militar está aumentando drásticamente porque el gobierno está modernizando la Bundeswehr y apoyando a Ucrania, que está siendo atacada por Rusia. Actualmente, la mayor parte de esto se financia con nueva deuda. Pero eso no durará para siempre; la defensa debe pagarse con el presupuesto normal. Con estas perspectivas, los expertos observan que Alemania grava menos a las grandes fortunas que países económicamente similares.