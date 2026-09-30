Netanyahu atribuyó a un intento de atentado el aterrizaje de emergencia de un avión que viajaba a Tel Aviv

Un vuelo comercial de la aerolínea FlyDubai, que se dirigía de Emiratos Árabes Unidos al aeropuerto de Tel Aviv, Israel, debió aterrizar de urgencia en Arabia Saudita debido a un incidente violento que involucró a los copilotos en la cabina. Según los datos conocidos este miércoles, uno de ellos apuñaló al otro.

De acuerdo con las primeras informaciones, las agresiones en la cabina fueron frenadas por los pasajeros. El diario The Guardian informó que cuando el avión había completado gran parte de su vuelo y llegaba a Jordania, emitió señales de auxilio y se desvió de su ruta para dirigirse al aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. El servicio de seguimiento aéreo Flightradar24 informó que primero se emitió una señal de emergencia general y después otra sobre una posible interferencia ilícita.

Después de aterrizar, los dos copilotos fueron internados con heridas.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, fue el primero en afirmar que podía tratarse de un intento de ataque terrorista, y estas sospechas llevaron a que se desplegaran aviones de combate israelíes.

El titular de Defensa, Israel Katz, manifestó en un comunicado que “el terrorista tenía un solo objetivo: estrellar el avión, matar a todos los que estaban a bordo”. Dijo que este “ataque yihadista” fue detenido por el “heroísmo de varios pasajeros” que “irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación”.

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que “durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los copilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”. Dijo que los pasajeros y miembros de la tripulación, entre ellos el piloto herido, “evitaron un enorme desastre”.

“Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picada”, comunicó el primer ministro en un mensaje en video. Dijo que dio órdenes a las instituciones de seguridad de prepararse para otras “posibles amenazas”.

Netanyahu había advertido el martes sobre informaciones acerca de que “enemigos” de Israel podrían lanzar ataques antes de las elecciones del 27 de octubre, informó la agencia Efe. Sin embargo, también citó al líder de la oposición, Yair Lapid, que dijo este miércoles que “nada que siquiera se parezca al incidente del avión de esta mañana apareció en la actualización de seguridad con el primer ministro” en la noche del martes. El dirigente afirmó que le exigió a Netanyahu un encuentro para recibir información sobre lo ocurrido.

Los pasajeros ya fueron trasladados a Tel Aviv. De acuerdo con Europa Press, uno de ellos, identificado como Yaniv, relató: “Vi al terrorista en los controles, entre los dos asientos. No había ningún piloto. Agarré al terrorista, lo inmovilicé y lo saqué afuera. Agarré los controles y empecé a tirar de ellos. El avión empezó a estabilizarse un poco, y entonces el piloto me dijo que él tomaría el control a partir de ese momento”.

Más tarde, Yaniv fue recibido por Netanyahu, que publicó imágenes del encuentro. En ese video, el pasajero israelí, todavía con la camisa ensangrentada, dijo sobre el piloto que había agredido a su compañero: “Le hice una llave de estrangulamiento y lo saqué [de la cabina] primero. Intentaba destruir el panel de control”.

Netanyahu también destacó la “extraordinaria valentía” del copiloto herido, y lo identificó como el capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india.

La empresa FlyDubai informó que su vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurión, sufrió un incidente y aterrizó en Tabuk. La aerolínea comunicó que sus “equipos están colaborando estrechamente con las autoridades competentes”, que los pasajeros están a salvo y que daría más detalles cuando dispusiera de información confirmada. También señaló que fue su tripulación la que controló la situación y llevó adelante un aterrizaje seguro.

Según informó France 24, por entonces quedaba pendiente confirmar cómo se inició la disputa violenta entre los dos pilotos, quién emitió las señales de emergencia y por qué se registró el descenso abrupto del avión, si se debió a la propia pelea o a una intención de estrellar la aeronave.