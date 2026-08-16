“El pueblo brasileño no aceptará que las mentiras triunfen sobre la verdad”, dijo Lula en el lanzamiento de su campaña electoral

El actual mandatario lideró un acto en São Bernardo do Campo, escenario natural de su liderazgo sindical; Flávio Bolsonaro comenzó su campaña en un evento en la playa carioca de Copacabana.

Este domingo en Brasil los candidatos presidenciales lanzaron sus campañas con vistas a las elecciones cuya primera vuelta se celebrará el 4 de octubre y un eventual balotaje el 25 del mismo mes.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizó su acto, lleno de simbolismo, en el estadio 1° de Mayo de la localidad de São Bernardo do Campo, situada en el interior del estado de San Pablo, el mismo lugar donde en marzo de 1979, en aquel momento como dirigente sindicalista, el mandatario habló durante el gran paro general de obreros metalúrgicos que hubo en el cinturón industrial paulista, todavía en los años de dictadura.

El estadio antiguamente denominado Vila Euclides, por estar situado en ese barrio de la ciudad, dominado por el color rojo del Partido de los Trabajadores (PT), dio un marco muy especial al lanzamiento de la campaña de Lula, quien en esta elección va en búsqueda de su cuarto mandato.

Tras los discursos del candidato a gobernador de San Pablo, Fernando Haddad, y de la primera dama Janja da Silva, Lula tomó el micrófono, y en su discurso de algo más de media hora repasó su trayectoria, recordó a viejos compañeros de militancia y destacó logros de las gestiones del PT, pero también proyectó las líneas de lo que sería un nuevo mandato y atacó con dureza al bolsonarismo.

“El pueblo brasileño no aceptará que la mentira triunfe sobre la verdad. Me esfuerzo cada día por no defraudarlos. Pueden contar con mi lealtad, por eso me siento tan orgulloso de estar aquí 47 años después. Mientras viva, no dejaré de luchar”, dijo Lula, quien luego, apuntando a la deficiente gestión que hizo el gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia, agregó: “Esa facción de derecha que se burló de los ancianos que morían por falta de oxígeno es responsable de 400.000 muertes por covid. ¿Qué tienen estas personas en mente para el pueblo brasileño?”, se preguntó.

Lula también dedicó parte de su discurso a las mujeres. Al recordar las historias de vida de su madre, doña Lindu; de su difunta esposa, Marisa Letícia, y de la actual primera dama Janja, abogó una vez más por combatir los femicidios e instó a los hombres a cambiar su comportamiento. “Ustedes, mujeres, nunca deben bajar la cabeza. Nosotros, los hombres, debemos aprender a respetarlas como compañeras, no como sirvientas. Simplemente debemos poner fin a esta violencia”, declaró Lula.

El presidente brasileño también habló sobre la seguridad pública, uno de los temas que mayor preocupación generan en la ciudadanía. “Crearé un Ministerio de Seguridad para compartir la responsabilidad con los estados y municipios, deteniendo a cualquiera que crea ser dueño de una favela o un barrio”, afirmó.

Lula destacó varios programas como logros clave de sus administraciones, particularmente en el ámbito educativo. Vinculó el futuro del país con las escuelas de jornada completa, la educación superior y las oportunidades para que los jóvenes desarrollen competencias de alta calidad en diversos campos. “Brasil cuenta con unos 300 centros de educación superior; Dilma [Rousseff] y yo creamos 200 en apenas 16 años. Eso es pensar en el futuro. El futuro significa educar a nuestros jóvenes. Prepárense, porque vendrán más cosas. Terminaremos nuestro mandato con 800 institutos federales”, expresó, de acuerdo con lo que consignó el portal Brasil de Fato.

Al abordar el futuro del país, el candidato del PT, al igual que lo hizo en varias ocasiones en los últimos tiempos, llamó a la explotación de tierras raras que tiene el país sin injerencias externas. “Queremos que los jóvenes estudien cómo extraer estos minerales y cómo fabricar teléfonos móviles, chips y baterías eléctricas. Nadie más extraerá nuestros minerales críticos; lo haremos nosotros mismos en beneficio del pueblo brasileño”, subrayó.

El bolsonarismo también jugó de local

La playa de Copacabana, en Río de Janeiro, fue el lugar elegido por Flávio Bolsonaro para lanzar su campaña, un escenario muy cómodo para el candidato del Partido Liberal (PL), ya que en dicha ciudad la derecha y la ultraderecha son fuertes electoralmente.

En la célebre playa carioca, en la que Jair Bolsonaro supo hacer varios actos durante sus años más notorios de vida política, Flávio recordó a su padre, actualmente cumpliendo prisión domiciliaria luego de ser condenado a prisión por el intento de golpe de Estado en 2022, a quien comparó con Pelé. “Sé que la gente me mira y piensa en otra persona. Sé que me parezco a él, pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé. Acepto con humildad esta misión que me ha encomendado el presidente Bolsonaro”, declaró Flávio, según recogió el portal Metrópoles.

De acuerdo con lo que informaron algunos de sus más cercanos allegados, el postulante ultraderechista utilizó durante el acto un chaleco antibalas, algo que hará en todos los actos masivos de campaña. “Siempre he dicho que no hay por qué temer a Bolsonaro. Lo único que se requiere es respeto. Bolsonaro nunca ha sido una amenaza para la democracia. Nosotros siempre hemos sido la última barrera que impide que este país se convierta en una dictadura de una vez por todas”, afirmó el candidato del PL, que está detrás de Lula en todas las encuestas de intención de voto.

Desde el escenario en el que apareció junto a su esposa Fernanda y al candidato a la vicepresidencia, Alfredo Gaspar, todos ellos luciendo camisetas amarillas y verdes, Bolsonaro también fue muy crítico con Lula, por ejemplo, respecto de la soberanía, una de las ideas fuertes manejadas por la campaña del actual presidente.

El senador afirmó que la actual administración carece de soberanía sobre su propio territorio, refiriéndose a la presencia de organizaciones criminales en muchos barrios del país. “¿Quién ejerce la soberanía aquí en el Complexo do Alemão? ¿El gobierno o el Comando Vermelho? Un gobierno que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de defender la soberanía de quienes viven aquí en Brasil, que es incapaz de mantener la soberanía sobre su propio territorio, o está confabulado con los criminales o es totalmente incompetente”, declaró Bolsonaro.

El candidato reiteró su intención de clasificar a las facciones criminales como organizaciones terroristas e indicó que coincide con el enfoque adoptado por Estados Unidos respecto de dichos grupos. Flávio también renovó sus críticas a la relación entre Lula y la administración estadounidense que lidera Donald Trump. “La actual administración busca conflictos con todo el mundo, pero solo con aquellos que están lejos –con países situados a miles de kilómetros de distancia–, mientras que no se enfrenta a los criminales ni a los violadores”, expresó Bolsonaro.