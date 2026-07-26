Teherán acusó a Ucrania de bombardear un barco comercial iraní, matando a uno de sus ocupantes

El canciller de la nación islámica dijo que fue una acción “hecha a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”; según la versión de Kiev, el buque trasladaba armamento iraní y ruso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó lo que calificó como un ataque perpetrado por Ucrania contra un buque comercial iraní en el mar Caspio, e informó que el incidente, producido el sábado, causó la muerte de un marinero y heridas a otro.

Teherán calificó el aparente ataque como un acto de agresión y afirmó que defendería sus intereses nacionales y su seguridad. Según informaron los medios estatales iraníes, se convocó al representante diplomático de Ucrania en la capital iraní. Irán y Rusia son dos de los cinco países que tienen costa sobre el mar Caspio. Los otros tres son Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán.

Tal como recordó el diario británico The Guardian, Rusia mantiene en la zona una poderosa fuerza naval, lo que convierte a este mar interno en una plataforma para la proyección de poder de largo alcance y en un puente estratégico vital hacia Irán. En un mensaje en su cuenta de X, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el ataque ucraniano “no puede quedar sin respuesta”. El jerarca iraní mencionó en particular al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski como responsable y dijo que se trata de “una flagrante violación de la Carta de la ONU hecha a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”.

Araghchi dijo también que se había contactado con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la estonia Kaja Kallas, y con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Lavrov se pronunció al respecto y expresó sus condolencias por la muerte del marinero iraní tras el ataque, en una conversación telefónica que mantuvieron.

En un comunicado, consignado por la agencia oficial rusa TASS, la cancillería rusa puntualizó que el ataque fue realizado por “drones ucranianos” contra un buque “de carga seca iraní” que se “dirigía desde [la ciudad rusa de] Astracán con mercancías civiles” hacia Irán.

“Lavrov pidió que se transmitieran sus condolencias a la familia del fallecido y deseó una pronta recuperación a los heridos”, expresó el documento hecho público por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. En lo que va de la guerra entre rusos y ucranianos, que comenzó con la invasión de las fuerzas de Moscú a Kiev en febrero de 2022, Ucrania tuvo que contrarrestar constantes ataques rusos hechos con drones de diseño iraní, los Shahed.

En este contexto, el gobierno que lidera Zelenski ofreció su experiencia en la interceptación de drones a los países de Medio Oriente socios de Estados Unidos que han sido atacados por Irán, en el marco del conflicto entre Washington y Teherán.

La denuncia iraní sobre el ataque ucraniano al buque coincidió con declaraciones del presidente Zelenski, quien afirmó que Rusia estaba compartiendo con Irán sus observaciones satelitales de Medio Oriente para permitirle dirigir ataques en la región.

El sábado, el jefe de Estado declaró en X que Ucrania había “logrado resultados muy sólidos con ataques de largo alcance en el mar Caspio, incluidos los dirigidos contra buques utilizados en envíos de carga militar relacionados con Irán”.

El mandatario confirmó el ataque en la noche del sábado y dijo que el ejército de Ucrania también había atacado una plataforma de petróleo y un buque lanzamisiles de Rusia en el mar, según informó The New York Times.

La última estimación del incidente la brindó Hadi Haghshenas, quien es el gobernador de la provincia iraní de Guilán, situada en el noroeste del país, donde el barco tenía su destino. Según expresó el funcionario, el ataque de Ucrania alcanzó un buque mercante “registrado en Bandar Anzali en aguas del mar Caspio y en el fondeadero exterior del río Volga”. El ataque “destruyó por completo el puente de mando del barco y, lamentablemente, un marinero falleció y otros tres resultaron heridos”.