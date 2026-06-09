Evo Morales desafió al gobierno, luego de que el presidente Paz lo acusara de ser el responsable del conflicto en Bolivia

El exmandatario instó al gobierno a que lo detenga y aseguró que no abandonará su lugar de residencia, aunque alertó que “cualquier muerto o herido” será responsabilidad de Paz.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó este martes la promulgación de una ley que permite al presidente Rodrigo Paz decretar el estado de excepción e instó al gobierno a detenerlo. “Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí”, desafió el exmandatario en una de sus audiciones en la Radio Kawaschun Coca.

Morales es acusado por el gobierno boliviano de orquestar una serie de movilizaciones y bloqueos que afectan las rutas de suministros en varias partes del país, como El Alto y La Paz. Tras la promulgación de la mencionada ley este lunes, Paz apuntó a la existencia de actores que buscan afectar las negociaciones que permitan destrabar la situación, y aunque no se refirió a él de manera explícita, apuntó vagamente a la figura de Morales como uno de los responsables del conflicto.

Asimismo, y en una conferencia de prensa que consignó el medio local Unitel, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció este martes que Morales habría dado una orden a sus seguidores para que rodeen unidades militares y policiales de manera que puedan ser “tomadas por el narcoterrorismo”. El jerarca aseguró que los hechos acaecidos dan sustento a la teoría de que los enfrentamientos no obedecen a conflictos sociales y consideró que en realidad son parte de “una conspiración financiada por el narcoterrorismo”, que tiene como objetivo violentar el orden institucional.

En un discurso de respuesta, Morales alertó acerca de las ramificaciones que puede tener su detención. “Si tienen que atacar, ataquen, cada uno sabrá su responsabilidad, porque lo que dijo ayer Rodrigo Paz es amenazar a Evo Morales, amenazar al trópico de Cochabamba. Cualquier muerto o herido es su responsabilidad”, advirtió.

El expresidente descartó que el gobierno de Paz se encuentre dispuesto al diálogo, tal como aseguró el mandatario en su discurso del lunes. “¿Quién va a dialogar si están torturando como en tiempos de las dictaduras militares?”, se preguntó Morales, quien aseguró que en el país andino “está en vigencia el Plan Cóndor”.

También denunció en diferentes oportunidades la aparente colusión del gobierno de Paz con Estados Unidos, y aseveró que hoy en día Bolivia es “un país ocupado”. El exmandatario acusó al actual gobierno de llevar adelante políticas privatizadoras que implican “el daño económico al Estado” mediante la entrega de sectores clave de la economía a empresas transnacionales. Es así que aseguró que las movilizaciones obedecen a una “defensa del territorio” como protesta ante eso.

De igual modo, cargó contra el Escudo de las Américas y dijo que el discurso de combate contra el narcotráfico supone un pretexto para que el país del norte pueda “adueñarse de los recursos naturales”. En suma, Morales consideró que Paz “es una marioneta del imperio de Donald Trump”, y apuntó a la problemática como algo que excede a la nación andina. En ese sentido, dijo que las acusaciones tienen el único objetivo de desprestigiar a su persona y al movimiento: “Todo está orientado a que no haya proyectos nacionales, proyectos que garanticen la dignidad, [la] soberanía política [y la] soberanía económica”, enunció.