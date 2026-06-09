Irán e Israel detuvieron sus bombardeos mutuos, pero los combates prosiguen en Líbano

Agricultores sirios junto a un misil iraní en Najha, en las afueras de la capital siria, el 8 de junio.

Trump pidió el cese de las hostilidades, aunque ambas partes amenazaron con retomar los bombardeos en caso de nuevos ataques.

El lunes se disiparon los temores de un regreso a una guerra regional a gran escala en Medio Oriente después de que Israel e Irán anunciaran el cese de los ataques mutuos tras el llamamiento de Donald Trump a “cesar inmediatamente los disparos”.

De todas maneras, si bien las tensiones bajaron, las partes amenazaron con retomar los ataques. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció el cese de los combates con Irán en un discurso emitido por la televisión local, pero prometió responder “con fuerza” a futuros ataques.

“Actualmente, el fuego en este frente se ha detenido porque después de que el régimen terrorista de Teherán fue atacado, dejó de atacarnos”, dijo Netanyahu. “Si ese régimen terrorista comete el error de atacarnos de nuevo, responderemos con fuerza”, agregó.

De todas maneras, este lunes prosiguieron en Líbano los combates entre los israelíes y los milicianos de Hezbolá. Israel también lanzó un bombardeo sobre la Franja de Gaza, que costó la vida de seis personas, entre ellas un niño de ocho años, de acuerdo a lo que informó el diario israelí Haaretz.

La reciente ola de bombardeos del domingo con misiles balísticos iraníes contra Israel y los ataques de represalia contra Irán marcaron el enfrentamiento más directo desde el alto el fuego de abril. Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, también dispararon contra Israel y advirtieron que atacarían barcos vinculados a Israel en el mar Rojo, lo que intensificó aún más la tensión.

Pero así como desde Israel Netanyahu amenazó con posibles nuevos ataques, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que Estados Unidos “no busca ni un alto el fuego ni el diálogo” e Irán debe responder “con decisión para defender los derechos del pueblo iraní”.

“No queremos avanzar con promesas ni eslóganes, sino que debemos buscar una victoria estratégica con la autoridad y la racionalidad iraníes”, afirmó Ghalibaf.

“El ámbito militar, el diplomático, la presencia pública y el servicio al pueblo son los hilos y fibras de un mismo tejido. Si consideramos la diplomacia como mero diálogo a puerta cerrada y sonrisas diplomáticas, fracasaremos desde el principio”, agregó el alto funcionario del gobierno de Teherán.

Por su parte, de acuerdo a lo que informó el portal estadounidense Axios, Trump afirmó haberle dicho a Netanyahu que si Israel vuelve a atacar a Irán, podría perder el apoyo de Estados Unidos. “Le dije: ‘Bibi, ten cuidado o pronto estarás solo’”, afirmó. En una llamada telefónica el domingo por la noche, Trump le dijo a Netanyahu que no tomara represalias contra Irán.

“[Irán] nos llamó y nos dijo que no iban a realizar más ataques y nos pidió que le dijéramos a Israel que no hiciera más ataques”, declaró Trump a Axios, aunque posteriormente Israel sí lanzó ataques sobre varias ciudades iraníes tras los bombardeos iniciales de Irán sobre el norte de Israel.

Acerca de este cruce entre Trump y Netanyahu, un funcionario estadounidense describió la situación así: “Bibi necesita que la guerra continúe para mantenerse políticamente activo en Israel, y Trump necesita que la guerra termine para mantenerse políticamente activo en Estados Unidos”.

Por su parte, atrapado en medio de una guerra ajena, pero que está afectando en gran manera al país, el presidente libanés, Joseph Aoun, declaró a CNN que Líbano está negociando un acuerdo de no agresión con Israel e instó a los israelíes a buscar una solución diplomática, afirmando que una solución militar “nunca les brindará seguridad”.

Aoun agregó que no se reuniría con el primer ministro Netanyahu antes de que se alcance un acuerdo para poner fin a la guerra. Indicó que cualquier acuerdo sería un pacto de no agresión, no un acuerdo de paz completo, y lo describió como un posible primer paso hacia una solución más amplia.