Estados Unidos afirma que alcanzó un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz

Donald Trump y el estrecho de Ormuz en un edificio de la plaza Valiasr, en Teherán, el 28 de mayo de 2026.

El entendimiento, que todavía espera el visto bueno de Trump, consistiría un cese del fuego por 60 días, durante los cuales se negociaría el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.

En medio de una retórica hostil y de sucesivos ataques armados, Estados Unidos anunció un preacuerdo con Irán. Según informó el portal Axios, negociadores estadounidenses e iraníes llegaron a un entendimiento que todavía debe ser aprobado por el presidente Donald Trump y por las máximas autoridades iraníes.

Consistiría en un cese del fuego de 60 días, en el que se abrirían negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y las sanciones económicas que pesan sobre ese país.

Queda pendiente discutir otros asuntos: el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, la situación de las reservas de uranio enriquecido con las que ya cuenta ese país y la eventual supervisión de su programa nuclear por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. En el preacuerdo, según trascendió, Teherán se comprometió a no desarrollar armas nucleares.

Según la prensa estadounidense, el texto que elaboraron las partes contempla la situación del estrecho de Ormuz. Se convino que Irán no aplicará peajes para circular por ese paso, de gran importancia para el comercio mundial, en particular el de crudo, y a su vez, que Estados Unidos levantará el bloqueo que impone a los barcos que se dirigen a puertos iraníes o provienen de allí. Se trata de puntos que ya se han considerado en propuestas anteriores de acuerdos.

Sin embargo, Irán ha manifestado sus intenciones de establecer junto con Omán un acuerdo para cobrar tarifas a terceros por “servicios de navegación” por el estrecho de Ormuz. El miércoles, Trump amenazó con “destruir” Omán si accedía a tratar una iniciativa de este tipo. A su vez, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió a Omán que podría ser objeto de sanciones. Horas después, dijo que Omán le comunicó que no planea sumarse a la propuesta iraní.

En este contexto de hostilidad, se aceleraron en los últimos días las negociaciones entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, para terminar la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron hace tres meses.

Además de la retórica amenazante, hubo ataques armados. Esta semana Washington lanzó múltiples bombardeos sobre Irán, que respondió con otro lanzado el jueves contra Kuwait, que según las autoridades iraníes tuvo como blanco una base militar estadounidense en ese país del Golfo Pérsico. A su vez, Israel intensificó su ofensiva en Líbano contra Hezbolá, una milicia vinculada con Irán.

El martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció una escalada en su ofensiva militar en Líbano, que abarcaría nuevas “zonas estratégicas”. Mientras esa ofensiva continuaba, el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, manifestó este jueves que Israel sigue negociando con Líbano “con la mediación de Estados Unidos”. Agregó que el objetivo de Israel es desarmar a Hezbolá, y dijo que los “logros” del ejército israelí ofrecen una “oportunidad única para promover un acuerdo histórico” con Líbano.

La fuerza de la ONU presente en Líbano, Finul, se manifestó “profundamente preocupada” por la ofensiva de Israel de los últimos días e informó que el miércoles fueron lanzados 670 proyectiles contra territorio libanés.

Según el periódico The Guardian, Trump compartió el preacuerdo con varios aliados, entre ellos Israel, antes de darle su aprobación. A pesar de haber sido uno de los países que iniciaron la ofensiva contra Irán, Israel no participó en estas negociaciones e intentó mantener su ofensiva en Líbano como un asunto casi ajeno a este conflicto. Sin embargo, las autoridades iraníes insistieron en que un anterior acuerdo de cese del fuego comprendía también el fin de los ataques israelíes en territorio libanés.

Este viernes, Ishaq Dar, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, país que actúa como mediador para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, tiene previsto reunirse en Washington con su par estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio. Según la cancillería paquistaní, la agenda incluye “los esfuerzos de Pakistán para promover la paz y la estabilidad regional a través del diálogo y la diplomacia”.

En Irán, el líder supremo, Mojtaba Jamenei, publicó este jueves un mensaje escrito dirigido al Parlamento y publicado en redes sociales en el que llama a la unidad nacional frente a “los enemigos” que buscan la división del país. Jamenei, que no se ha presentado en público desde el comienzo de la guerra, afirmó que “la preservación de la unidad nacional y la cohesión” es uno de los “más importantes factores de la victoria contra el gran Satán [Estados Unidos]”.