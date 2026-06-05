El edil Rafael Seijas cuestionó los fideicomisos de la IM y calificó de “una barbaridad” el comunicado del oficialismo

La Intendencia de Montevideo (IM) obtuvo los votos necesarios para alcanzar la mayoría especial en cuatro fideicomisos –saneamiento, calles, veredas y limpieza–, pero dejó sin efecto un préstamo que apuntaba a revitalizar Ciudad Vieja, con lo que finalmente no ingresó a la Junta Departamental de Montevideo (JDM). El edil blanco Rafael Seijas dialogó con Panorama informativo y, contrariando un comunicado de la bancada oficialista, dijo que “sí deja un déficit y sí compromete hacia adelante”.

La misiva frenteamplista sostuvo que el hecho de poder acceder al financiamiento se debe a “la solidez fiscal que hoy tiene la IM, un magro nivel de déficit y una gestión responsable a lo largo de los años que ha permitido mantener un bajo nivel de endeudamiento”. Seijas discrepó y dijo que, tras el cierre de 2025, “entre lo que se gastó y lo que se recaudó quedaron debiendo 700 millones de pesos”: “Lo ponen como un gran logro, pero si ves hacia atrás lo que ocurrió en la gestión –con la excepción de 2024, en que tiró plata por la ventana y quedó un gasto astronómico– los otros habían tenido la mitad de déficit del que tiene Bergara”.

El edil dijo que en el presupuesto quinquenal, sometido a consideración de la JDM a mitad de marzo, la IM proyecta sus expectativas de gasto y recaudación. “Si, siguiendo las proyecciones de la IM, le sumás los 40 millones de dólares que va a tener que empezar a pagar el próximo intendente el año uno o el año dos de la próxima intendencia, con este préstamo de Bergara arranca con 39 millones de dólares de déficit”, dijo. Para Seijas, el endeudamiento también contrasta con las cifras de inversión en esas áreas, entre las que listó 10 millones de dólares para calles y 650.000 para veredas.

Otra parte del mensaje plantea que “una parte del Partido Nacional (PN) decidió votar en contra de inversiones estratégicas” y valoró que “prefirieron pensar en la próxima elección”, en una lógica de “destruir sin construir”. Seijas dijo que es “una barbaridad” y “propio de los totalitaristas” que “creen que la suya es la única verdad y el que no opina como yo está mal”. “650.000 dólares, que es lo que Bergara puso para veredas en su presupuesto, equivale a 32 cuadras. ¿Cuánto pidió ahora? 61 veces lo que había puesto”, reiteró, y dijo que cuando se votó el presupuesto desde el PN señalaron posibles recortes millonarios “hasta en mandarín” porque la IM “malgasta dinero”.

“Nos hemos aburrido de presentar proyectos para mejorar Montevideo”, dijo. Entre ellos, sostuvo que hay unos 700 funcionarios que reciben compensaciones especiales de “entre 500.000 y 1.100.000 pesos por año” –por lo que “esa barra se lleva 11 millones de dólares de los montevideanos todos los años”–, pero al comunicárselo al Frente Amplio “no hicieron nada”. “Que nos vengan a decir a nosotros –que presentamos proyectos un mes sí y un mes no e hicimos planteos de todo tipo– que, porque no queremos endeudar a la gente, sino que se administre mejor, ‘no queremos a los montevideanos’ es una falta de respeto propia de los totalitaristas”, aseveró.

Para Seijas, el endeudamiento comprometerá las próximas administraciones

En lo que respecta a los 130 millones de dólares para saneamiento, el único proyecto que se aprobó por unanimidad, el edil señaló que optaron por acompañarlo porque “hace a la salud de la gente” y, debido a que son obras muy costosas, “es la única forma que hay de financiarlo”. Sin embargo, parte del PN resolvió no dar sus votos para el resto de las iniciativas porque se plantearon “acciones que hacen a la vida y al abecé de una intendencia”, que además representan “cuestiones básicas que todo el tiempo tiene que hacer y que se debe financiar con la caja de la intendencia”.

Apuntó que el endeudamiento que se tomó ayer, por 260 millones de dólares entre los cuatro proyectos, “termina duplicando el endeudamiento actual” y “va a estar comprometiendo a las próximas administraciones”, ya que es “un montón de dinero que no va a pagar el intendente Bergara, porque son préstamos a 20 y 25 años con entre cinco y siete años de gracia”. “Cuando se empiecen a pagar las cuotas enteras –en la próxima administración, el próximo intendente– por año va a tener que pagar 40 millones de dólares, cuatro veces lo que se invierte en calles anualmente en Montevideo”, aseguró.

La lista 22 del PN sí acompañó los proyectos. Consultado al respecto, dijo que la bancada tomó la decisión de apoyar únicamente el saneamiento, pero esos ediles “decidieron no respetar esa decisión y hacer otra cosa”. Sin embargo, afirmó que mantuvieron el diálogo y el resto del partido supo “qué era lo que estaban proponiendo modificar”. “Estos compañeros resolvieron hacer sus propias gestiones y estuvieron siempre poniéndonos al tanto de lo que iban dialogando, no fue una novedad”, resumió.

El edil criticó modificaciones de último momento

Un cuestionamiento de Seijas a lo que tildó como “una falta de respeto a la JDM” apuntó a que en la tarde del día previo a la votación, “a través de Whatsapp, nos mandan una planilla en la que todo el documento de 60 páginas que durante 15 días habíamos estado estudiando se cambiaba en forma bastante importante respecto de la información que teníamos”.

Subrayó que de cara a la votación generaron una comisión para estudiar los proyectos, recibieron a distintas autoridades departamentales y tomaron “conocimiento técnico de lo que la IM estaba presentando”, para tener “un estudio cabal de lo que se iba a votar”. Sin embargo, “una cosa es que estudies un préstamo de 100 millones y otra es que la noche anterior te digan que no son 100, sino 130”.

Opinó que “seguramente” se deba a los aportes de los ediles que votaron los proyectos, ya que “hicieron distintos planteos que la IM terminó modificando”. “Yo estoy de acuerdo con negociar y está bien, pero tenés que dar la devolución con un tiempo suficiente como para que todos los actores podamos estudiar seriamente”, indicó.