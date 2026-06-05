Diputada Cortés dijo que falta un voto para aprobar proyecto que deroga artículos de la ley de tenencia compartida

La diputada frenteamplista Inés Cortés afirmó que existe margen para conseguir el apoyo que falta para aprobar la iniciativa y destacó la necesidad de que la bancada bicameral femenina, recientemente reinstalada, aborde también las “discusiones incómodas”

Esta semana se reinstaló la bancada bicameral femenina tras cuatro años sin funcionamiento y concentró a más de 30 legisladoras. La diputada frenteamplista Inés Cortés, que participó en la instancia, dijo a la diaria Radio que durante la legislatura anterior el ámbito vivió un quiebre porque “era inviable llegar a acuerdos en temas de fondo respecto de los derechos de las mujeres” y porque “hubo retrocesos sustantivos”: la Ley de Tenencia Compartida fue el “parteaguas” que en ese momento “dinamitó” el espacio.

Una vez recompuesto, Cortés propuso que no sea un “cascarón vacío” y, al margen de debatir únicamente los puntos en los que es posible lograr acuerdos, también sirva para dar “discusiones incómodas”: “Hay un proyecto que presentamos contra las violencias hacia niños, niñas y adolescentes que específicamente deroga artículos de la Ley de Tenencia Compartida y estamos trabajando para la aprobación. Nos faltaría un voto para aprobarlo”, anunció la legisladora en referencia a la posibilidad de conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados.

La Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del articulado a mitad de abril, luego de que la bancada oficialista lo presentara en noviembre de 2025. “Creo que sí”, respondió al ser consultada sobre si es posible conseguirlo, ya que, por un lado, “se ve una reacción de algunos actores muy claramente con ese tema en particular”, pero también hay “cierta apertura de otras”.

En suma, opinó que lo interesante del ámbito es “construir más allá de las contiendas partidarias”, pero exhortó a no limitarse a “lo que interesa a las mujeres políticas para adentro”, sino reparar en “los problemas que tienen las mujeres en el día a día”: “Todo bien con la democracia paritaria –estamos todos de acuerdo, yo fui una de las que militaron a la interna del Frente Amplio la paridad en las listas–, pero nuestra agenda no se puede agotar ahí”, dijo.

“No solo importa que haya mujeres en estos ámbitos por un tema de que estén ahí, sino para que las agendas que promovamos en esos lugares tengan que ver con las preocupaciones y los problemas que atraviesan las mujeres en la vida y en la cotidianidad. Me parece que nuestro rol como mujeres políticas tiene que ser también ese”, acotó.

El espacio se reactivó a instancias de la convocatoria que impulsó la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Según Cortés, la “agenda tentativa de temas prioritarios para tratar” que planteó la jerarca incluye temáticas como la democracia paritaria, la autonomía económica de las mujeres, la violencia en entornos digitales y el acceso de niñas, niños y adolescentes a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Por otro lado, hubo una instancia para presentarse y “contar qué esperábamos de ese ámbito”. Además, a la luz de las “internas” que tienen las mujeres políticas en sus respectivos partidos –y ”sobre todo dentro de los partidos tradicionales”–, también se abordó la “necesidad de cuidar ese espacio y que sea un ámbito fraterno”.