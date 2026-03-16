La elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública tuvo este lunes una nueva instancia en el seno del Poder Ejecutivo. Las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Carlos Negro, presentaron al resto del gabinete de seguridad “el resultado plasmado en un documento” de los aportes realizados en el marco de los Encuentros por Seguridad, esto es, la etapa participativa del diseño del plan, que finalizó en diciembre.

El gabinete de seguridad, inaugurado en la sesión de este lunes en la Torre Ejecutiva, está integrado, además del Ministerio del Interior, por los ministerios de Defensa, Economía, Desarrollo Social, Educación, Vivienda, Trabajo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Presidencia de la República.

El documento definitivo se terminará de pulir en los próximos días y se hará público sobre el fin de la semana que viene, según señaló Negro en rueda de prensa. Antes, el documento se presentará al resto de los ministros. “Tenemos que concretar también la fecha del Consejo de Ministros y la fecha efectiva de la presentación del plan”, apuntó. Además, dijo que el Ministerio del Interior tiene “pensado” enviarle “el documento personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos [políticos]”, previo a la presentación pública.

La semana pasada, tras una reunión del Consejo de Ministros, Negro dijo que el plan se compondrá de 79 acciones concretas y alrededor de 100 medidas. Consultado este lunes sobre mayores detalles, el ministro declinó profundizar “porque la fecha que está prevista es la fecha que está prevista”.

No obstante, resaltó que “hay medidas que están en curso, medidas que se van a empezar a desarrollar y hay medidas a largo plazo”. Sobre las acciones que están en marcha, afirmó que “hay casos claros de resultados a lo largo del año con medidas que están en curso, por ejemplo, el policiamiento focalizado en algunas zonas de Montevideo, que llegó a una rebaja de los homicidios, la más importante desde la pandemia a la fecha”.

El ministro sostuvo que “el concepto general que guía todo el documento y todo el plan es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país, que no sea a través de recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático como el nuestro”.

Según Delgado, Uruguay fue “informalmente invitado a participar” en el Escudo de las Américas

Luego de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset el viernes en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (DEA, por sus siglas en inglés) expresó que el Escudo de las Américas, liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”.

En ese sentido, a partir de la detención de Marset, la oposición intensificó la crítica al gobierno por no haber participado en el primer encuentro del Escudo de las Américas, al que asistieron los mandatarios de Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este lunes en conferencia de prensa que en el partido tienen “información” de que Uruguay fue “informalmente invitado a participar”, pero “no dio respuesta positiva al respecto”. “En su momento, el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya sobre el interés de participar en una iniciativa de coordinación de lucha contra el narcotráfico y no hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar, por ende, no vino la invitación formal”, aseguró Delgado.

Consultado al respecto, Negro dijo que “sería muy bueno que [Delgado] compartiera esa información” y afirmó que no tiene información de que Uruguay haya sido invitado: “Que yo sepa, no”. Días atrás, el canciller Mario Lubetkin afirmó a la diaria que Uruguay no recibió una invitación para integrar el Escudo de las Américas.

Sobre la pertinencia del Escudo de las Américas como un ámbito de relacionamiento con otros países, Negro señaló que “el intercambio entre los países” es importante, pero puntualizó que actualmente Uruguay ya participa “en prácticamente siete instancias de cooperación”.

En ese sentido, recordó que Uruguay participó en febrero en el Comité Latinoamericano de Ministros de Seguridad Interior. Allí “tuvimos la oportunidad de coordinar, de compartir información con el ministro de Gobierno de Bolivia, y un mes después, un mes y poquito después, finalmente cayó esta persona en manos de la Policía y de la Justicia”, señaló.

Por otro lado, Negro afirmó que el gobierno está “en un proceso de evaluación, de monitoreo, de estudio de cuál va a ser el futuro de la organización criminal de Marset en la región, en las Américas, en el mundo, porque estamos hablando de una organización que tenía sus últimos tentáculos, incluso en Europa, en la colocación de la droga en Europa y en otras partes del mundo”.

Consultado sobre el pedido del senador nacionalista Sebastián da Silva de que el gobierno active la alerta naranja en la frontera, Negro manifestó: “Nosotros estamos pendientes de las fronteras, no desde ahora. Estamos pendientes desde el año pasado por todos los movimientos de las organizaciones criminales en la zona de frontera, porque estamos muy preocupados por la expansión y crecimiento de organizaciones como el PCC [Primer Comando Capital] o el Comando Vermelho”.