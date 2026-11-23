La mayor diferencia a favor de la lista de Hay Otro Camino se dio en Rivera, Tacuarembó, Colonia y Treinta y Tres.

Únicamente en dos departamentos se impuso la lista 11 del PIT-CNT, que postuló a Carlos Clavijo al cargo de director en representación de los trabajadores en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS): Montevideo y Canelones. En la capital, la diferencia con la lista 15, que ganó con Lorena Roqueta como candidata, fue decimal: 0,4%, apenas unos 1.509 votos. En Canelones, en tanto, la central sindical obtuvo 4.364 adhesiones más, lo cual supone una diferencia de 2,7%, de acuerdo con el escrutinio primario de la Corte Electoral.

En el resto del país arrasó la lista de Hay Otro Camino. Los mayores márgenes se registraron en Rivera, donde Roqueta superó por 38 puntos porcentuales a Clavijo, Tacuarembó (30 puntos), Colonia (28 puntos) y Treinta y Tres (28 puntos).

En el análisis de los 17 departamentos del interior –es decir, sin considerar a Montevideo y Canelones–, la lista 15 consiguió el 53% de los votos frente al 32% que obtuvo la lista 11, lo que se traduce en unos 88.000 votos de diferencia. En cambio, la distancia que consiguió la central sindical en Montevideo y Canelones fue de solamente el 1%, menos de 6.000 votos.

En el total, el PIT-CNT obtuvo el 37% de los votos, mientras que Hay Otro Camino obtuvo el 45%. Se trata de la primera elección que pierde la central sindical, luego de las victorias de Ariel Ferrari en 2006 y 2011 y de Ramón Ruiz en 2016 y 2021.

En la elección de los pasivos, que fue la más pareja de las tres, la lista 1 de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y la lista 5 de Hay Otro Camino dejaron un mapa similar. La candidata de Onajpu, Estela Ovelar, ganó solo en Montevideo y Canelones, por 14 y diez puntos porcentuales, respectivamente. El candidato de Hay Otro Camino, Renaldo Borreiro, finalizó en el primer puesto en los otros 17 departamentos. Las mayores diferencias con la lista de Onajpu se dieron en Rivera (29 puntos), Lavalleja (25 puntos) y Flores (23 puntos).

En el total, Onajpu obtuvo el 39% de los votos, Hay Otro Camino, el 38%, y en un tercer puesto, la lista 2 –que llevó como candidata a María Ángela Pereira– obtuvo el 6% de las adhesiones.

La diferencia entre Onajpu, que ocupa actualmente la representación de los jubilados en el BPS, y la lista opositora de Hay Otro Camino es de exactamente 1.822 a favor de Onajpu; sin embargo, se contabilizaron 6.461 votos observados. El escrutinio final comenzará el martes.

En el orden de las empresas, el candidato de Hay Otro Camino, Jorge Fernández, fue el más votado en los 19 departamentos. Su votación más baja fue en Canelones, donde obtuvo el 31% de las adhesiones.

En el total, la lista 25 de Férnandez obtuvo el 38% de los votos; la lista 21 de Graciela Álvarez, el 19%; la lista 27 de Bernardo Aldabalde, el 11%, y la lista 30 de Daniel Añón, el 8%.