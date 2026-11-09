León XIV en Argentina: “Privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad”

Con una serie de actividades en la ciudad de Córdoba, este martes continúa la visita del papa León XIV por Argentina, en el marco de un viaje regional en el que Uruguay fue la primera parada y Perú es la última.

Está previsto que a las 10.00 el sumo pontífice lidere una misa en la Escuela de Aviación Militar de la ciudad de Córdoba. Cinco horas después, se reunirá con miembros de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Será un encuentro de una hora y, tras ello, retornará a Buenos Aires, donde participará en una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio Recoleta.

Será el tercero de cuatro días de gira para León XIV, que el miércoles a las 8.00 visitará la cárcel de Villa Devoto. Dos horas después, oficiará una misa a las afueras de la Basílica Nuestra Señora del Luján, en la localidad homónima. Por último, a las 13.30, será despedido en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá hacia Perú.

El lunes, el líder de la Iglesia católica participó en varias actividades. La jornada comenzó a las 9.15 con una visita al Cottolengo Don Orione de la localidad bonaerense de Claypole, en la que personas con discapacidad compartieron sus testimonios con el papa. Este agradeció la “noble labor” realizada allí y la definió como “un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad”.

Acto seguido, retornó a la Capital Federal y, sobre el mediodía, encabezó una misa multitudinaria en el barrio Palermo, en la que exhortó a las familias argentinas a “convertirse en semilla de auténtica renovación”. Enumeró una serie de “valores fundamentales” vinculados a ello, como “el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada”.

Horas después, a las 16.10, León XIV habló ante una serie de referentes del mundo del trabajo, entre ellos integrantes de la Confederación General del Trabajo y autoridades empresariales, en la sede de la Universidad Católica Argentina. Allí advirtió que el trabajo “se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta”.

En línea con su encíclica Magnifica Humanitas, el papa reivindicó al ser humano como “el centro y el fin de toda la vida económico-social” y se refirió al desempleo como “un auténtico drama”. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, afirmó, y advirtió sobre “los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada”, los cuales pueden “convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

De esta forma instó a los presentes a “defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, vivir una solidaridad efectiva y una subsidiaridad responsable para construir juntos la civilización del amor”.

Tras el evento, León XIV participó en una serie de actividades eclesiásticas que incluyeron un encuentro con líderes de las comunidades religiosas en el Palacio San Martín y una víspera con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Su agenda del día concluyó a las 17.30 con una cena con los obispos del Arzobispado de Buenos Aires.

“La economía debe estar al servicio de la persona”

El sumo pontífice arribó en la tarde del domingo a Aeroparque, en la capital del país vecino, donde lo recibió una comitiva encabezada por el presidente Javier Milei. Desde allí se trasladó a la plaza San Martín y entregó una ofrenda floral en homenaje al libertador del país vecino. Luego se dirigió a la Casa Rosada, donde dialogó en privado con el mandatario.

Al final de la jornada, como parte de un evento en el centro cultural Domingo Faustino Sarmiento, luego de recordar al papa Francisco –al que en el pasado se refirió como “el representante del maligno en la Tierra”– como “una figura excepcional”, Milei resaltó el valor de la fe como una “piedra angular”.

El papa, por su parte, brindó un discurso en el que llamó a “aprender a convivir aun cuando existan diferencias de pensamiento”. También recordó que “quienes han recibido responsabilidades públicas” deben “actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que les ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, advirtió. “Queridos argentinos, en sus manos descansa hoy una parte importante de esa responsabilidad: el extraordinario patrimonio que poseen les permite mirar el futuro con confianza”, aseguró, para bendecir a las personas allí presentes.