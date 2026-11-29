Siguiendo la tendencia que marcaba la mayor parte de las encuestas de intención de voto, el Partido Popular (PP) fue el sector más votado en las elecciones generales españolas celebradas este domingo, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, será el próximo presidente del gobierno en reemplazo del socialista Pedro Sánchez.

Con más del 95% de los votos escrutados, los números indicaban que el PP obtuvo el 32,53%, lo que se traduce en 133 escaños, los cuales, sumados a los que consiguieron los ultraderechistas de Vox –el tercer partido más votado– con 16,04% y 52 representantes, permitirán a los dos sectores formar una coalición por tener mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

El segundo sector más votado en las elecciones de este domingo fue el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que logró el 28,89% y 115 escaños, muy lejos de la mayoría sumando a sus potenciales aliados de la izquierda, por lo cual su líder, Pedro Sánchez, dejará de gobernar después de ocho años consecutivos.

Por detrás del PP, el PSOE y Vox, el cuarto partido más votado en las elecciones fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el sector liderado por Gabriel Rufián, que logró 11 escaños.

Por su parte, la coalición izquierdista Frente Amplio logró diez lugares en el Parlamento, los también izquierdistas vascos nacionalistas de Bildu lograron siete escaños, y más atrás quedaron los catalanes derechistas de Junts con cinco, Adelante Andalucía con cuatro y el Partido Nacionalista Vasco con tres.

La jornada, que marcó un cambio de signo total en el país, tuvo la particularidad de que contó con una elevada participación de la ciudadanía en todas las comunidades autónomas del país, que estuvo muy cerca de 80%, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que en España el voto no es obligatorio.

Palabras en la noche

Ni bien conocidos los resultados de las elecciones españolas, los aliados extranjeros del PP y Núñez Feijóo celebraron su triunfo mediante llamadas telefónicas al líder derechista y también expresando su alegría en sus redes sociales.

Así, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, el presidente argentino Javier Milei, el colombiano Abelardo de la Espriella, la peruana Keiko Fujimori, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la dirigente opositora venezolano María Corina Machado fueron algunos de los varios que hicieron llegar sus saludos al dirigente gallego. También el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando habló con periodistas sobre el tema, dijo que la derrota de Sánchez “es una buena noticia”.

Un poco antes de la medianoche española, Núñez Feijóo habló desde el balcón de la sede del PP en Madrid, en cuyas afueras se había congregado una multitud. Flanqueado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, el próximo mandatario español dijo: “Hoy España ha hablado y ha hablado claro. El PP ha vuelto a ganar las elecciones. La segunda buena noticia es que, además de volver a ganar las elecciones, hemos conseguido derribar el muro. Con serenidad y con firmeza. Esa serenidad y esa firmeza de los que saben ganar, esa serenidad y esa firmeza de los que saben que detrás de una victoria hay una gran responsabilidad. Vamos a intentar gobernar para todos”.

Entre los gritos de la multitud de “¡presidente, presidente!”, y entre los insultos a Pedro Sánchez, Feijóo se tomó un tiempo para felicitar al líder de Vox, Santiago Abascal, por su buena votación. No avanzó más, pero a partir de este lunes los contactos entre ambos comenzarán a ser intensos de cara a la conformación del gobierno que se viene.

Más adelante en su discurso, que fue breve, el dirigente del PP resaltó que “es verdad que hoy hay mucha gente feliz en España, feliz y esperanzada. Le digo a toda esa gente que no le vamos a fallar. Lo que hemos comprometido lo vamos a hacer. Es verdad que vosotros estáis contentos; habrá otros que han votado a otro partido, otros tendrán dudas”.

Sobre el final, Feijóo le pidió confianza a su electorado. “Les quiero decir que se vayan tranquilos a la cama, que no los defraudaré. Solo me debo a España, solo me debo a los españoles, no tengo más compromisos que aceptar ni más intereses que los intereses generales. No sobra nadie. Vamos a derribar todos los muros y a abrir todas las puertas”, remarcó Feijóo.

“Misión cumplida. Se va porque le hemos echado todos juntos”, fueron las primeras palabras que pronunció el líder de Vox, Santiago Abascal, en el discurso que dio en la sede de su partido en Madrid. El partido ultraderechista fue el que más creció de todos en estas elecciones, pasando de 33 a 52 escaños en el Congreso. Así, Abascal se encamina a ocupar la primera vicepresidencia en el gobierno que liderará Feijóo, que marcará el retorno de la extrema derecha al gobierno central español por primera vez desde el final de la dictadura de Francisco Franco.

En el medio de los gritos de sus seguidores –“¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” y “¡Pedro Sánchez a prisión!”–, Abascal, envalentonado, se refirió al líder socialista. “Ni todo su poder, ni todas sus mentiras, ni todas sus trampas, ni toda su violencia y su intimidación contra Vox han podido con una movilización mayoritaria del pueblo español”, expresó el líder ultraderechista, que remarcó que el suyo fue “el único partido nacional que ha crecido en estas elecciones”.

Muy esperadas también fueron las declaraciones que brindó luego de la jornada electoral el todavía presidente de gobierno Pedro Sánchez, que habló en la sede del PSOE en la capital española. En el comienzo de su alocución, el líder socialista reconoció que el que emergió de las urnas “no es el resultado” que esperábamos. “Evidentemente, hoy es una noche triste para nuestro país”, expresó Sánchez.

“Pero también quiero reivindicar la esperanza. No es que ganemos o perdamos, a veces se va ganando y a veces se va perdiendo”, agregó Sánchez, y afirmó que su partido reconoce y acepta los resultados de las elecciones “sin sospechas ni teorías de conspiración”.

Además, de acuerdo con lo que consignó El País de Madrid, Sánchez le habló a “la España progresista que siente tristeza y miedo”, y le pidió que “no se rinda, que resista”. “No vamos a dejarles pasar ni una. Vamos a usar todas las herramientas de la construcción para defender los avances que nos ha costado tanto conquistar”, remarcó.

En el cierre de su discurso, Sánchez habló del rol que jugará su partido. “El PSOE va a liderar la oposición. Lo vamos a hacer con la lealtad institucional que, por desgracia, nosotros no hemos recibido. Y no vamos a dejarles pasar ni una. Cuando vengan a recortar salarios, derechos, cuando enciendan la motosierra y privaticen lo de todos, estaremos enfrente”, finalizó.

También en la noche de este domingo habló desde Barcelona Gabriel Rufián, el líder de ERC, sector que hizo una muy buena votación –pasó de siete escaños a 11–; de todas maneras, el talante del dirigente catalán no fue de felicidad. “Sería un extraterrestre si celebrara”, aseguró, y agregó: “Es una buena noche para ERC, pero una mala noche para la democracia. Que Abascal pueda ser vicepresidente da lugar a que sea una mala noche”, y cuando le preguntaron por una valorización de la mayoría alcanzada en el Congreso de PP y Vox, dijo que “será un reto mayúsculo”.

“Nosotros hemos demostrado que lo podemos hacer, que lo sabemos hacer y ya está. Reconstrucción”, afirmó Rufián, y agregó que su partido “lidera la izquierda a la izquierda del PSOE en el Congreso”.