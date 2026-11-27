En el último debate previo a las elecciones generales españolas del domingo, celebrado en la noche del jueves, dominaron los reproches, incluso los insultos, en un intercambio que difícilmente puede haber decidido el voto de algún ciudadano indeciso.

Después del debate de la semana en el que participaron exclusivamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en esta ocasión se sumaron el ultraderechista Santiago Abascal y la izquierdista Ada Colau, postulante a la presidencia por el Frente Amplio.

Y el intercambio de cuatro dio lugar a alianzas puntuales entre Sánchez y Colau, particularmente para atacar a Feijóo, y menos coincidencias entre este último y Abascal, en el momento de emprenderla contra el jefe de Estado, que de acuerdo a la enorme mayoría de las encuestas perderá el poder en las elecciones del domingo.

El bloque inicial del debate se centró en el tema que actualmente es el más importante para los españoles, y que de hecho provocó el adelanto electoral: el de la vivienda.

Mientras Sánchez propuso “construir, rehabilitar y proteger” para terminar con la crisis que existe en este rubro en las principales ciudades españolas, Feijóo dijo, sin decir cómo, que, si es presidente, “construirá un millón de viviendas”.

Por su parte, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau emplazó a Sánchez a que, en caso de mantenerse en el poder, baje los precios de los alquileres y expropie las viviendas que pertenecen a los fondos buitres, en tanto que Santiago Abascal achacó el problema de la vivienda al ingreso “masivo” de inmigrantes en el país y agregó que en España “no cabe nadie más”.

Fiel a su prédica extremista, el líder de Vox llamó a “expulsar a los ilegales, a los delincuentes, a los violadores, a los asesinos y que vayan a las cárceles de sus países”.

También hablando de la vivienda, Feijóo pidió a Sánchez que condene a los okupas y le reprochó: “Ustedes no protegen al inquilino; para ustedes los inquilinos son sospechosos”.

Siguiendo una de las líneas que sostiene la izquierda democrática actual en todo el mundo, Ada Colau propuso un impuesto a los ricos y llamó a la ciudadanía a evitar un gobierno de derecha con la participación de Abascal, de quien dijo que es “amigo de genocidas, amigo de Trump, que podría imponer un ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] en nuestras calles”.

Uno de los momentos más tensos del debate fue cuando Feijóo le dijo a Colau “calladita”, lo que generó la reacción de Sánchez, quien salió en defensa de la política catalana, quien más adelante volvió a invocar el término.

Hablando sobre violencia machista, Colau dijo que no se van a callar “frente a los asesinatos” y que tampoco se van a “conformar” ni a “estar calladita”.

Ante las acusaciones de corrupción que se lanzaron mutuamente Sánchez y Feijóo, este último dijo que a él “no le han encontrado nada” después de 30 años, mientras que el mandatario admitió los hechos de corrupción que hubo durante su último gobierno, pero dijo ser “un político íntegro”.

En el bloque final del debate, en el que cada candidato dispuso de un minuto para dar un mensaje a la ciudadanía, Sánchez pidió el voto para que “no gane la involución” y por las “conquistas sociales”.

Feijóo cerró su participación haciendo referencia a Sánchez y marcando distancia: “Él les pide el voto con miedo; yo les pido el voto con memoria”.

Por su parte, Ada Colau dijo asumir “el máximo compromiso para evitar un gobierno de extrema derecha en este país”, en tanto que Abascal empleó el minuto final de su participación llamando a “frenar la invasión migratoria” y agregó además que espera que las elecciones sean “limpias”.