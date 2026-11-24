Mientras que a la campaña electoral española rumbo a los comicios del domingo todavía le quedan algunas jornadas, este lunes fue el último día en el que el plazo legal permitía la difusión de resultados de encuestas.

La mayor parte de los sondeos son coincidentes en que, si bien el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) viene registrando un repunte en su intención de voto, está lejos de alcanzar la suma que logran el Partido Popular (PP) y Vox, sectores que parecen encaminados a formar un gobierno de coalición liderado por el dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo.

El seguimiento que viene haciendo de manera diaria la empresa 40dB para El País de Madrid y la cadena Ser marca que el PSOE puede llegar a pelearle el primer puesto de la elección al PP, pero la sumatoria de los votos de los ultraderechistas de Vox terminaría volcando la balanza. En número, el estudio estima que el PP podría llegar a obtener 130 escaños en el Parlamento, el PSOE 124 y Vox 57. La mayoría absoluta está en 176, por lo que, de acuerdo con este trabajo, la suerte estaría echada. En este sondeo la izquierda agrupada en el Frente Amplio podría sacar nueve escaños, mientras que otros 30 se repartirán entre sectores pertenecientes a comunidades autonómicas, como el Partido Nacionalista Vasco, los vascos izquierdistas de Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts y el Bloque Nacionalista Galego.

La voz disonante en las encuestas la marcó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entidad pública que es dirigida por José Félix Tezanos, académico de larga trayectoria en el PSOE.

Según el trabajo del CIS, consignado por el portal Público, los socialistas saldrían primeros el domingo con el 34,4% de los votos, mientras que los populares se quedarían en el 24,7%. Vox, por su parte, obtendría el 15,6%. Por lo tanto, las dos derechas, que sumarían un 40,3% de los votos, no alcanzarían la mayoría absoluta, por lo que Pedro Sánchez seguiría en el gobierno apoyado por una eventual coalición con los sectores de izquierda y algunos partidos autonómicos.

Los números divulgados por el CIS este lunes generaron un enorme enojo dentro del PP, que respondió con dureza a la encuesta. “Será la última porque Feijóo le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa”, expresó el PP en su cuenta oficial de X. En la publicación del sector liderado por Núñez Feijóo se agregó que el de Tezanos es “uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar”, en referencia al director del CIS.

Por otra parte, en la noche del lunes se celebró el último debate televisado en el que participaron los ocho portavoces de los grupos parlamentarios que finalizaron la última legislatura.

Este intercambio, que a diferencia del que mantuvieron la semana pasada Pedro Sánchez y Núñez Feijóo mostró de manera más clara el abanico ideológico existente en España, más allá del duelo entre los principales partidos, terminó en una discusión entre un bloque de partidos de izquierda y soberanistas que apoyaron con algunos matices al actual gobierno de coalición del PSOE y Sumar y otro bloque conformado por los representantes del PP y Vox, que no mostraron ninguna división pese a las últimas apelaciones de los populares a concentrar en ellos el voto útil de la derecha contra el Ejecutivo de Sánchez.

El portavoz del PSOE, Patxi López, acusó al PP y Vox de, con su discurso, “alimentar a los que prefieren una dictadura antes que una democracia”, en tanto que la vocera del PP, Ester Muñoz, recordó sonados hechos de corrupción del actual gobierno y también los choques de trenes que costaron la vida de centenares de personas. “Si no puedes olvidar las tragedias de los trenes, si no puedes olvidar que invadieron tu país y Pedro Sánchez se largó de vacaciones, si sientes asco al recordar a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, a las cloacas, si no te resignas, tienes que votar cambio. Desterraremos el odio entre españoles”, afirmó.