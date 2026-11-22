Los candidatos intensifican sus actos de campaña de cara a los comicios que pueden quitar a Pedro Sánchez del poder tras ocho años.

Este domingo, los dos principales líderes políticos de España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y su rival, Alberto Núñez Feijóo, máxima figura del Partido Popular (PP), protagonizaron actos de campaña a pocos kilómetros de distancia en la ciudad de Murcia, en el tramo final de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre.

Si bien los números de las encuestas siguen marcando una clara ventaja del PP y los ultraderechistas de Vox, que aliados conseguirían superar ampliamente la mitad de los escaños por lo que podrían formar gobierno, la derecha no quiere dar el pleito por definido y el oficialismo sigue pugnando por presentarse como la mejor opción frente a eventuales retrocesos sociales que representaría un Ejecutivo liderado por Núñez Feijóo.

En su acto de este domingo en Murcia, Sánchez pidió a sus partidarios un esfuerzo adicional “en la semana de la remontada” y planteó que las elecciones sean “un referéndum de la buena política frente a la mala educación”.

De acuerdo con el último seguimiento de intención de voto de la empresa 40dB que publican diariamente El País de Madrid y la cadena Ser, el PP va adelante y obtendría entre 127 y 138 escaños, el PSOE creció y estaría entre 119 y 130 y el tercero en la disputa, Vox, detuvo su crecimiento, pero con sus legisladores, que serían entre 49 y 59 según este sondeo, posibilitaría el retorno al poder del PP, ya que los potenciales aliados del PSOE, tanto los sectores de izquierda como los nacionalistas regionales, están muy abajo en las encuestas.

Volviendo al acto de Sánchez de este domingo en Murcia, el presidente de gobierno, de acuerdo con lo que consignó el portal Público, vaticinó “una participación histórica de la España progresista” y acusó a quienes “quieren hacer negocio con la sanidad y la educación” de no querer que los ciudadanos voten, igual que quienes “quieren convertir el sistema público de pensiones en un fondo de pensiones” o la vivienda en “un mercado de buitres”.

Por su parte, Núñez Feijóo, también desde Murcia, expresó su deseo de que llegue el día de las elecciones, “porque España no puede esperar ni un día más” con el actual gobierno.

Además, el líder del PP volvió a referirse al debate que tuvo con Sánchez el jueves, en el que de acuerdo con la mayoría de los análisis salió mucho mejor parado que su adversario. Feijóo dijo que el presidente lleva “tres días explicando que la estrategia era perder”, pero de todas maneras el dirigente gallego pidió calma y que no se dé “la cosecha por anticipada”, en referencia al antecedente de 2023.

Paralelamente, de acuerdo con lo consignado por el diario madrileño ABC, el aspirante presidencial del PP también señaló la estrategia del oficialismo para que los votantes olviden “todos los desastres” durante la gestión del Ejecutivo, como el apagón masivo, el fallo de las pulseras antimaltrato o los accidentes ferroviarios en Urda y Adamuz. “Quieren que te olvides que tienen más imputados que diputados”, expresó Feijóo, haciendo referencia a los numerosos casos de corrupción que en los últimos años tocaron al entorno cercano del líder socialista.

Feijóo terminó su acto de campaña en Murcia dirigiéndose a sus votantes para que tengan “esperanza”, porque el esfuerzo de que “España vuelva a funcionar” valdrá la pena.