Bruselas y Londres no consiguen cerrar un pacto sobre las tasas universitarias de los europeos en Reino Unido, del que dependen otras medidas firmadas en la cumbre del viernes; el primer ministro británico propone “una reflexión” para abordar las nuevas relaciones.

Otro paso para empezar a desmantelar el Brexit. La Unión Europea (UE) y Reino Unido cerraron el viernes un pacto que acerca a los británicos a Europa, como ha promovido el primer ministro británico, Andy Burnham, desde que llegó a Downing Street. No se solucionó el principal obstáculo en el camino, el precio de las tasas universitarias británicas para los estudiantes europeos, pero este acuerdo entre Reino Unido y la UE contiene una intención política clara y algunas medidas tangibles.

Burnham ha insistido en que “tras diez años desde el Brexit, todos podemos afirmar con confianza que hoy es un buen día para Reino Unido y un buen día para Europa. La gente ve que la situación actual no funciona. Llevamos una década de deriva, con demasiada división, un crecimiento económico débil y precios más altos en las tiendas. Los ciudadanos quieren un acuerdo mejor que el Brexit duro que finalmente hemos tenido”.

“Hoy ponemos fin a una década de deriva y división, retomando los vínculos con viejos amigos y construyendo una relación mucho más constructiva con nuestros vecinos más cercanos y nuestro mayor mercado. Creo que la gente de todo Reino Unido puede mirar ahora al futuro con la esperanza de que nos espera una década mejor. Intentaremos poner en marcha un proceso informal de reflexión conjunta (brainstorming) con nuestros colegas para estudiar cuáles son esas opciones” en las nuevas relaciones, ha insistido el primer ministro británico.

En la parte europea, las posiciones fueron un poco más frías. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remarcó que “en última instancia, corresponde al pueblo británico decidir hasta dónde quiere llegar por este camino y en qué dirección quiere avanzar el país. Pero hay que celebrar enormemente la disposición del gobierno británico a abrir un debate más amplio sobre el futuro de nuestra relación. Solo puedo decir que estamos abiertos a explorar ideas y que acogemos con satisfacción este debate”.

Por si acaso había dudas de que volver a la UE supone ciertas cesiones para Reino Unido, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha recordado que la decisión del Brexit “la lamentamos, pero la respetamos” y así seguirá siendo para “cualquier decisión que Reino Unido adopte sobre el futuro de su relación a largo plazo con la Unión Europea. Seguimos abiertos a establecer la relación más estrecha posible”. Ahora bien, Costa ha puntualizado que en Londres “se conocen bien nuestros principios de indivisibilidad de las cuatro libertades: el mercado único, el equilibrio entre derechos y obligaciones, la coherencia y la integridad de nuestras relaciones con terceros países”.

“Barreras que requieren que se redoblen los esfuerzos”

Si la primera cumbre UE-Reino Unido, celebrada el 19 de mayo de 2025, supuso “un avance positivo” en las relaciones bilaterales, esta segunda cumbre ha cimentado las posiciones políticas como un “reinicio de relaciones”, pero los beneficios prácticos tangibles para empresas y ciudadanos tardarán años en materializarse por “la existencia de determinadas barreras que requieren que se redoblen los esfuerzos para abordarlas”. Funcionarios de la UE admitieron que en esta ocasión se “ha avanzado en el fin de las negociaciones técnicas”. El mensaje más claro que explica cómo todavía quedan flecos de negociación es que la mayoría de los puntos acordados tienen como fecha inicial de aplicación en 2028.

Como suele ocurrir con las negociaciones no cerradas en la UE, se ha optado por dar un plazo de seis meses para tratar de igualar el precio de las tasas británicas para los europeos. Ninguno de los dirigentes quiso rebajar el triunfo político del acuerdo, pero la realidad es que tanto las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) como sobre el régimen de comercio de derechos de emisión están vinculadas al programa de movilidad juvenil, en el que todavía hay que solventar el tema de las tasas, de manera que “todos ellos entren en vigor de forma conjunta”.

De esta manera, en el caso de las medidas SPS, se ha pactado crear un área común, suprimiendo la gran mayoría de certificados y controles para animales, plantas y productos derivados entre Gran Bretaña y la UE, cuya aplicación empezará a partir del 1° de marzo de 2028. Por otra parte, para el comercio de derechos de emisión se enlazarán los regímenes de ambos bloques, lo que permitirá el reconocimiento mutuo de derechos y eximirá a los bienes británicos y comunitarios de sus respectivos Mecanismos de Ajuste en Frontera por Carbono. También se ha propuesto 2028 como fecha para su aplicación.

También se ha cerrado el plan que permitirá a 100.000 jóvenes de cada parte residir hasta tres años para trabajar o estudiar. Este punto se pretende que esté en aplicación “a más tardar en 2028”, aunque se alarga hasta enero de 2030 que estén “las oportunidades a disposición de los jóvenes”. Además, se ha formalizado la participación de Reino Unido en el programa Erasmus+ para 2027, cuya convocatoria de solicitudes se abrió el 18 de noviembre.

Se ha acordado reforzar la coordinación en prácticas anticompetitivas, medidas de protección para las industrias del acero frente a los efectos de sobrecapacidad comercial y una solución a largo plazo para el movimiento de acero de origen británico hacia Irlanda del Norte. También se ha pactado la decisión formal de garantizar el pleno acceso recíproco a las aguas para la pesca hasta el 30 de junio de 2038.

Otro aspecto en el que se han alcanzado pactos ha sido facilitar el despliegue de Reino Unido en misiones civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE. Además, Reino Unido podrá participar en el mecanismo del préstamo de apoyo a Ucrania de la UE. Finalmente, se ha firmado un mayor acceso a la información para Europol, la policía europea, y un compromiso para realizar operaciones conjuntas contra redes criminales de tráfico de personas y que Reino Unido se integre como observador en la Red Europea de Migraciones.

Algunos temas pendientes de negociación

Lo que se ha quedado en el tintero como pendiente de negociar ha sido el mercado interior de electricidad, condicionado a una contribución financiera británica a la cohesión regional europea.

También en el asunto del reconocimiento de cualificaciones profesionales, se ha avanzado en el caso específico de los arquitectos, pero el pacto definitivo aún no se ha concluido y queda pendiente abrirlo a otras profesiones. No hay acuerdo sobre movilidad empresarial temporal, ni se ha constituido la Asociación Digital, que se plantea lanzar a principios del próximo año en materias como inteligencia artificial, computación cuántica e identidad digital.

Todavía queda pendiente la conclusión formal definitiva del Estatuto de Gibraltar y finalizar en su totalidad la implementación del protocolo de las Zonas de Soberanía en Chipre respecto de las bases militares británicas.