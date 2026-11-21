A una semana de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunciara la suspensión de todos los vuelos de salida del país, lo que se atribuyó a fallas en el sistema de comunicaciones, la Casa Blanca reemplazó el viernes a su encargado de ciberseguridad, Sean Cairncross. Sobre esta decisión, no se dieron detalles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a “la nueva directora nacional de Ciberseguridad, Kirsten Davies”, en su cuenta de X y manifestó: “Espero con interés que trabajemos juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos”. La bienvenida tampoco incluyó información sobre una series de fallos tecnológicos que afectaron a empresas e instituciones del Estado, así como a una gran cantidad de personas. La más notoria fue la suspensión de la salida de vuelos en todo el país, el 13 de noviembre, que dejó a más de un millón de viajeros varados en los aeropuertos por más de cuatro horas.

El martes, Rubio dijo que no hay “ninguna prueba ni motivo alguno para creer que ninguno de estos incidentes aislados o individuales tenga relación alguna con ciberdelincuentes, criminales, otro Estado-nación o cualquier otro tipo de actor malintencionado”. Sin embargo, también admitió que “la gente tiene miedo, está insegura”. Para entonces, los problemas tecnológicos habían afectado también a empresas como Microsoft, Apple y United Airlines. También el Chase Bank había sufrido un fallo en su software el lunes, lo que impactó en otros bancos, como Citigroup y Bank of America, y al día siguiente les tocó el turno a Apple y a los servidores de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), lo que aumentó las alarmas.

En este último caso, quedó fuera de servicio una red interna utilizada por los funcionarios, en la que circula información confidencial. Los responsables de la NSA manifestaron en un comunicado que no tenían indicios de haber sufrido un ciberataque y lo mismo expresaron el Chase Bank y Microsoft. “La Agencia de Seguridad Nacional sufrió una degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado”, manifestó la institución en un comunicado. “Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa intacta”, agregó.

Más tarde, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, dijo que lo ocurrido se debió a que se aplicó un parche de software para corregir vulnerabilidades que se descubrieron en octubre. El presidente Donald Trump también fue consultado el martes por estos fallos y respondió: “Así es la vida. Cuando uno es grande y poderoso y tiene todo el dinero, pasan estas cosas. No pasa nada”.

Pedidos de respuestas

“Creo que ha llegado el momento de que el gobierno venga al Capitolio y dé explicaciones”, dijo el líder del opositor Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Pidió que se aclare si hay algún tipo de actor hostil hacia el país detrás de estos incidentes y recordó que ya son varios hechos acumulados. “No está claro si todo está relacionado con la infraestructura o si hay alguna actividad maliciosa”, dijo. Varios expertos señalaron a diferentes medios que es posible que se trate de coincidencias y que cada caso tenga una explicación diferente. Pero la acumulación de situaciones de este tipo generó sospechas en distintos ámbitos.

Emily Harding, directora del Programa de Inteligencia, Seguridad Nacional y Tecnología del Center for Strategic and International Studies, una organización civil dedicada a la investigación política y vinculada con demócratas y republicanos por igual, dijo a la cadena CNN que “existe una clara tendencia a ver un patrón donde puede que no exista”. Sin embargo, dejó abierta otra posibilidad: “A la vez, no creo en las coincidencias. Y esto es una acumulación de muchas cosas al mismo tiempo”, dijo. “Estos acontecimientos no me inspiran confianza en la resiliencia de nuestra infraestructura digital”, dijo a la misma cadena de televisión Matthew Green, miembro del Instituto de Seguridad Informática de la Universidad Johns Hopkins.

Varios partidarios del gobierno de Trump también reclamaron respuestas. La exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo a Fox News que “esto se ha ido agravando desde hace bastante tiempo” y consideró que “la Casa Blanca debería abordar el tema directamente con el pueblo estadounidense”. Otra figura vinculada con el oficialismo, Tricia McLauglin, que fue subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, y ocupó cargos en los dos gobiernos de Trump, reclamó: “Los estadounidenses no son tontos. Queremos y merecemos saber qué está pasando realmente”. Incluso un senador republicano, James Lankford, dijo a la cadena Fox News que estos hechos tienen que ser investigados: “No podemos suponer que se trata de una falla aleatoria cuando ocurren tantas cosas seguidas”.

“Eventos totalmente independientes”

“Muchos de mis amigos se han comunicado conmigo para preguntarme si deberían prepararse para construir un búnker o almacenar alimentos y agua”, reconoció el vicepresidente JD Vance en declaraciones a Fox News. “Mi respuesta es que no. No vemos que se avecine ninguna crisis”, dijo. “Pero hay que estar preparado para todo”, advirtió.

Durante una conferencia de prensa, el viernes, Trump insistió en que las fallas tecnológicas de los últimos días “son eventos totalmente independientes”. Dijo que “hay miles de empresas realizando actualizaciones en este momento y, cuando se llevan a cabo actualizaciones, surgen problemas”. En referencia al caso del Chase Bank, dijo que “los bancos quieren estar a la vanguardia y lo logran. A veces, esto se sale un poco de control. Pero se trata de sucesos independientes. No es que el problema afecte a Chase y a todos los demás bancos”. Afirmó que “todo eso está bajo control; ellos se encargarán de controlarlo”.

Poco después del incidente del viernes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos manifestó que ocurrió “una interrupción temporal de las telecomunicaciones”. Según informó el periódico The Guardian, los secretarios de Seguridad Nacional y de Transporte, Markwayne Mullin y Sean Duffy, dieron a entender que la introducción de un nuevo sistema para el control de vuelos afectó elementos del sistema anterior que seguían activos y eso causó el problema.

El viernes, Trump dio su propia explicación, en línea con otros integrantes de su gobierno, que responsabilizaron a las administraciones anteriores por lo ocurrido. El presidente dijo que el sistema de tráfico aéreo estadounidense tiene “55 años o más”. Relató que cuando tenía su propio avión, antes de llegar al gobierno, su “piloto utilizaba el sistema de control de tráfico aéreo de otro país”, que no quiso nombrar, y que le mostraba “lo deficiente que era” el de Estados Unidos.