El presidente estadounidense dijo que su administración va a “luchar con mucha fuerza” para construir centros de datos y adelantó que pondrá impuestos a las empresas estadounidenses que los construyan fuera del país.

Con la histórica reunión trilateral con sus pares de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, como antecedente inmediato, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa como balance de su viaje a Asia, acompañado del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Al comenzar, señaló que fue “una de las visitas presidenciales a Asia más exitosas en la historia de Estados Unidos”, ya que en cuatro días se reunió con “más de 20 líderes mundiales” y aseguró “dos nuevos acuerdos comerciales”, a los que sumarán otros diez que se concretarán “muy pronto”.

Entre otras consideraciones sobre el viaje, destacó su relación con el líder chino, que lo recibió “en el avión”, algo que “nunca había hecho antes” y que, según Trump, significa que “respeta” a su país. “El resultado de esta histórica cumbre fue una declaración de paz trilateral sin precedentes. Estados Unidos, Rusia y China acordaron formalmente que nunca se debe permitir que ocurra un conflicto nuclear [...]. Por primera vez, China aceptó conducir conversaciones trilaterales sobre la reducción del riesgo nuclear”, indicó Trump, aunque admitió que es “muy difícil” para Estados Unidos acceder a reducir su arsenal nuclear.

En un breve pasaje, Rubio subrayó que los tres países “reúnen la mayoría abrumadora de las armas nucleares del planeta” y, por ese motivo, “la idea de que estos tres líderes no deban interactuar de manera habitual no solo es absurda, es peligrosa”.

Como es usual, la instancia derivó en otros temas. Tras elogiar los indicadores económicos de su país, Trump hizo referencia a la derrota que sufrió el Partido Republicano durante las elecciones de mitad de mandato y repitió que él “no estaba en la papeleta”, algo que espera que las personas “recuerden”. “Si hubiera estado en la papeleta electoral, la historia habría sido completamente diferente, pero no estuve en la papeleta y la gente pensó que el Partido Republicano no me trató bien, ya que no lograron aprobar las medidas que yo quería. No pudieron sacarlas adelante en el Senado”, señaló.

Por otro lado, adelantó que su administración va a “luchar con mucha fuerza” para construir centros de datos, ya que se encuentran “liderando a China” en la materia y dijo que el propio Xi Jinping lo “felicitó” al respecto. Además, insistió en llamar a la inteligencia artificial superinteligencia (SI), un término que manejó tras una reunión con Xi y empresarios tecnológicos, porque es “más preciso”. “Quienquiera que gane en SI, gana, y deberían aprovechar los centros de datos. Hagan que les paguen, hagan que paguen a su comunidad, pero aprovechen, no los cierren”, dijo Trump, y adelantó que no permitirá que las empresas estadounidenses los construyan fuera del país y, si lo hacen, les impondrá un “impuesto tremendo” o “China se los llevará a todos”.

Trump dijo que durante su gira en Asia logró acuerdos comerciales con Tailandia y Filipinas para reducir aranceles. Además, celebró el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que el Parlamento danés aprobó el jueves –algo que le dijeron que “nunca conseguiría”, pero otorga “una protección tremenda”– y, en lo que respecta a la guerra comercial con Canadá, señaló que queda “más trabajo por hacer” para finiquitarla, pero advirtió que el país los ha estado “estafando durante muchísimos años”.

Ucrania e Irán

El mismo día que la reunión tripartita, los aliados de Ucrania se reunieron en Berlín, mientras los ataques entre Kiev y Moscú seguían. Allí recibieron la noticia de que la guerra no estuvo entre los cuatro puntos de la ‘declaración de paz’ que emitieron los tres líderes.

Al respecto, Trump comentó que tras reunirse con Putin entendió que el ruso quiere que la guerra termine “por medios diplomáticos”, pero “el problema es que el presidente [Volodímir] Zelenski y él se odian profundamente”. “Francamente, si las elecciones [de 2020] no hubieran sido fraudulentas, si no hubiera tenido que esperar cuatro años, eso nunca habría sucedido”, afirmó, y agregó que están “atrapados” en el conflicto.

Sobre la ofensiva estadounidense en Medio Oriente, el republicano dijo que “Irán jamás tendrá un arma nuclear”, algo que ha dicho más de una vez a lo largo de la campaña militar. Además, negó estar descontento con las declaraciones de Vance, en las que atribuyó la derrota republicana a la guerra en Irán, y dijo que “estuvo bien”, aunque añadiría que, si le preguntan si lo haría de nuevo, “la respuesta es sí, sin duda, porque no podemos permitir a Irán tener un arma nuclear”.

Trump anunció que vetará iniciativas demócratas

Trump abordó el escándalo que rodea a la empresa tecnológica Nvidia luego de que su exCEO, Jensen Huang, entablara una relación extramatrimonial con una presunta espía china. El mandatario republicano defendió a Huang y pidió su reincorporación porque tomó “malas decisiones”, pero es “una persona brillante”. “La empresa, si fuera inteligente, tomaría a ese hombre brillante, le aceptaría una disculpa y le permitiría volver al trabajo”. “Me encantaría que a Jensen le dieran una segunda oportunidad”, sostuvo.

Finalmente, adelantó sus consideraciones sobre la dinámica que se va a instaurar en el Congreso luego de que el Partido Demócrata conquistara una mayoría en ambas cámaras. Sin dar nombres, dijo que recibió varias llamadas desde la oposición y planteó que, como presidente, vetará sus iniciativas: “Van a enviar cosas y las voy a vetar, y luego me van a enviar más cosas y las voy a vetar, y podrían pasar dos años y un mes –porque eso es lo que tenemos–, y las voy a vetar. Creo que dentro de un mes, más o menos, van a enviar propuestas y yo voy a decir que las vetaré a menos que quieran hacer esto, esto y esto”, añadió.

La conferencia se extendió durante más de una hora y media. Además de su respaldo a Vance, Trump también defendió a su secretario de Comercio, Howard Lutnick, y presentó a su nuevo jefe de Gabinete, Stephen Miller, como “el hombre más poderoso del mundo”.