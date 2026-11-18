Pete Hegseth y Delcy Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2026.

El vínculo en esta área había sido roto en 2005 por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

La tutela del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela sumó este miércoles un nuevo episodio, cuando el secretario de Guerra de la administración que preside Donald Trump, Pete Hegseth, realizó una sorpresiva visita a Caracas, en la que, junto a la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, anunció la reanudación de la cooperación militar entre los dos países.

“Estamos en estos momentos restableciendo una gran relación que hemos tenido durante muchos años en una alianza militar que estamos volviendo a firmar después de muchos años”, expresó Heghseth.

El funcionario agregó: “Traigo los saludos del presidente [Donald] Trump y tenemos la oportunidad en este momento de combatir conjuntamente los terroristas y los criminales que afectan a ambos países”, dijo Hegseth desde el Palacio de Miraflores, donde fue recibido junto a la comitiva llegada de Washington por la presidenta Rodríguez, quien asumió el cargo en enero, pocos días después del secuestro y traslado a Nueva York del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Hegseth, quien afronta fuertes críticas desde dentro del Partido Republicano tras la durísima derrota que el sector oficialista sufrió en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, reiteró la reanudación de esta cooperación, aunque no se detalló si incluiría presencia militar permanente de fuerzas estadounidenses o incluso, como se ha hablado en los últimos días, de la posibilidad de instalar una base de ese país en territorio venezolano, según informó el portal local El Pitazo.

Por su parte, Delcy Rodríguez dijo que espera que la relación y cooperación entre ambos países pueda llevarse “a sus mejores niveles para hacer frente a las amenazas comunes” que comparten Venezuela y Estados Unidos. “Esta cooperación debe estar al servicio para garantizar la paz”, agregó la mandataria, de acuerdo con lo que consignó la cadena CNN.

“Es un paso que yo considero extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales. Hemos convertido momentos muy difíciles y muy duros para nuestro pueblo en muy poco tiempo, en apenas meses, gracias a la madurez política y geopolítica de nuestros gobiernos; lo hemos convertido en un extraordinario espacio para la cooperación y el beneficio mutuo de nuestros países”, agregó Delcy Rodríguez.

La cooperación militar entre Caracas y Washington había sido suspendida en 2005, por determinación del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en un claro movimiento soberanista del líder fallecido en 2013.

De acuerdo con Telesur, durante el encuentro entre Delcy Rodríguez y Hegseth en el Palacio de Miraflores, también se habló sobre el acuerdo petrolero al que llegaron recientemente los dos países.

La presidenta Rodríguez calificó el acercamiento como “histórico”, lo relacionó con la Secretaría de Guerra y con socios venezolanos que trabajan junto con Petróleos de Venezuela, y destacó su aporte a la estabilidad energética internacional.

La mandataria encargada del país también salió al cruce de quienes cuestionan ese entendimiento. “No hay espacio para la mezquindad de quienes pretendan buscar o atacar un acuerdo de esta dimensión”, expresó Delcy Rodríguez.