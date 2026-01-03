En la madrugada de este sábado se registraron explosiones en Miranda, Aragua, La Guaira y la capital de Venezuela, Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de la red Truth Social: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que hasta ahora el gobierno venezolano desconoce el paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos “pruebas de vida” del mandatario.

El senador republicano Mike Lee, luego de conversar telefónicamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en X: “Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en Estados Unidos”.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán acusados en Nueva York. “Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, escribió Bondi.

Trump, quien aseguró que la operación militar fue un éxito, comunicó que dará más información sobre el ataque contra Venezuela en una rueda de prensa a las 16.00 GMT desde Florida.

La declaración del gobierno de Venezuela

En tanto, en Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un parte oficial después de los bombardeos, condenó la “criminal agresión militar” por parte de Estados Unidos y afirmó que las Fuerzas Armadas venezolanas desplegarán todos sus medios para defender el territorio del país y a su población. En un video difundido en redes sociales, el ministro informó que misiles y cohetes fueron lanzados desde helicópteros y pidió evitar “el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas”. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, aseguró.

Mediante un comunicado, que fue leído en un canal estatal de televisión y posteriormente difundido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional “la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”. Afirmó que se trata de “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”.

Según el gobierno de Venezuela, “el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”. Sin embargo, “no lo lograrán”, aseguró el gobierno venezolano en la declaración.

En ese sentido, el gobierno de Venezuela llamó a “todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”. “El presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación”.

María Corina Machado: “El gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”

La líder de la oposición venezolana y última ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la captura de Maduro, quien, sostuvo, deberá responder ante la “justicia internacional” por “los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”. “Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, afirmó Machado en una declaración difundida en sus redes sociales.

“Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, manifestó.

Según Machado, actualmente en el país está en marcha un proceso de “transición democrática”. “A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”, señaló.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, expresó.

Repercusiones a nivel internacional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó que los bombardeos en territorio venezolano, así como la anunciada captura de Maduro, traspasan “una línea inaceptable”. “Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, expresó el mandatario en X.

“Atacar a países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, afirmó Lula. Agregó que el gobierno de Brasil, además de condenar estas acciones de Estados Unidos, “se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”.

En la misma línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo que “la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”. “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, expresó.

Por su parte, Petro rechazó “la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina” e informó que el gobierno colombiano “ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”.

El gobierno de México, en tanto, rechazó “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por Fuerzas Armadas” estadounidenses en territorio venezolano e hizo “un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”. También instó a la Organización de las Naciones Unidas a “actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, a facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

Por el contrario, el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, valoró “la determinación demostrada por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país manifestó su confianza en que “estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia”.

Del mismo modo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó: “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”.

“Esta mañana, Estados Unidos ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto provoca una profunda preocupación y condena”, manifestó este sábado, también a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. “América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó a sí misma en 2014, y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos una injerencia militar desde el exterior”, expresó la cancillería rusa, que, en un segundo comunicado, expresó su preocupación por el paradero de Maduro e instó a que “se aclare inmediatamente esta situación”. “Este tipo de acciones, si realmente tuvieron lugar, constituyen una violaсión inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del derecho internacional”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en tanto, expresó su alarma ante la acción militar estadounidense. “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”, señaló Guterres; y destacó “la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.