Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping observa, en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026. Foto: Iori Sagisawa, AFP

La cumbre entre los tres líderes durará “menos de una hora” de acuerdo a lo que informó el portavoz del Kremlin.

Este jueves, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se está desarrollando en la ciudad china de Shenzhen, situada en el extremo sur del país, muy cerca de Hong Kong, se dará la cumbre trilateral inédita entre el mandatario chino, Xi Jinping, y sus pares de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump.

Dada la relevancia global de los líderes, mucho se viene especulando sobre el encuentro, al que algunos analistas calificaron como una especie de Yalta 2.0, haciendo referencia a la celebrada en esa localidad de Crimea, en la entonces Unión Soviética, en febrero de 1945, que reunió a los mandatarios de las tres principales potencias cuando la suerte de la Alemania nazi ya estaba echada: el soviético Iósif Stalin, el británico Winston Churchill y el estadounidense Franklin Delano Roosevelt.

Pero lo concreto es que hay poco que esperar. Por lo pronto, este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la reunión trilateral durará “menos de una hora”, lo que le bajó las expectativas a la reunión, de la que las partes en la previa únicamente comentaron generalidades, aunque sí parece claro que Xi, Putin y Trump hablará sobre armas nucleares.

Entre los tres, Rusia, Estados Unidos y China tienen más del 90% de las armas nucleares que hay en el mundo, por lo que el encuentro puede servir para poner un marco de control mutuo al respecto.

Las guerras en Irán y Ucrania pueden ser otros temas a tratar, aunque lo más factible es que esas cuestiones se aborden en otras reuniones bilaterales que habrá por estas horas en Shenzhen.

A propósito de las bilaterales, este miércoles un funcionario estadounidense confirmó a las agencias Associated Press y Reuters que Donald Trump tiene previsto reunirse con su par Vladimir Putin.

La reunión entre ambos sería el primer diálogo entre los líderes desde sus conversaciones en Alaska el año pasado las cuales no lograron concretar un acuerdo para aliviar la guerra de Rusia en Ucrania.

Este miércoles, luego de la apertura oficial de la cumbre, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron una reunión valorada de manera muy positiva por ambas partes. El mandatario del gigante asiático dijo tras el encuentro que las relaciones entre China y Rusia permanecen “inquebrantables ante las tormentas y firmes como una montaña”, y que constituyen “un ejemplo de un nuevo tipo de relación entre grandes potencias, caracterizada por la igualdad, el respeto mutuo, la confianza y una cooperación en la que ambas partes salen ganando”.

Por su parte Putin también destacó los fuertes vínculos de su país con China, y en el discurso que dio en la inauguración del foro también aprovechó la ocasión para atacar duramente a las potencias occidentales europeas, a las que calificó de ser “antiguas hegemonías”.

El líder del Kremlin fue más allá y afirmó que Europa atraviesa un “declive humillante” y agregó que las sanciones contra su país impuestas tras su invasión de Ucrania resultaron contraproducentes, fortaleciendo, en cambio, a Moscú.

La cumbre de Shenzhen también fue aprovechada por el presidente Trump para mantener reuniones bilaterales con sus vecinos norteamericanos, la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney.

La presidenta mexicana aseguró que la que tuvo con Trump fue una “muy buena reunión”, mientras los dos países vecinos prosiguen negociaciones destinadas a aliviar las tensiones comerciales. “Seguimos avanzando en nuestra agenda compartida”, agregó Sheinbaum en una publicación en su cuenta de X.

México, cuya economía está profundamente entrelazada con la de Estados Unidos, está buscando un alivio de los aranceles estadounidenses mientras continúan las conversaciones después de que Washington se negara en julio a extender el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Tras reunirse con Sheinbaum, Trump se encontró con Carney, con quien en privado se llevan bien, más allá de las polémicas mediáticas que tuvieron en los últimos tiempos.

En un comunicado, la oficina de Carney informó que “los líderes analizaron los trabajos en curso para alcanzar un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que genere empleos de calidad, favorezca la asequibilidad y respete plenamente los idiomas, la cultura y la soberanía de Canadá”, labores que prometen continuar bajo un “estrecho contacto”.