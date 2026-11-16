¿Qué esperar de la cumbre entre Xi Jinping, Trump y Putin?

Los líderes de China, Estados Unidos y Rusia se reunirán el jueves con varios temas en la agenda y mucho hermetismo.

Después de que la Casa Blanca confirmara en la noche del viernes que el jueves de esta semana, al margen de las reuniones que se celebrarán en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia iban a tener una cumbre trilateral, uno de los temas principales está siendo saber de qué se hablará en dicho encuentro.

Son muchísimos los temas que pueden tratar Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en el actual contexto mundial, pero lo limitado de la reunión, que se estima que durará unas pocas horas, y su carácter preliminar, no da para pensar en que se vayan a llegar a grandes conclusiones.

Si bien desde que se confirmó el encuentro algunos analistas lo calificaron como una especie de Yalta 2.0, por muchas razones no es esperable resultados tan claros como los que tuvo aquella reunión histórica.

La cumbre de Yalta celebrada en esa localidad de Crimea, en la entonces Unión Soviética, en febrero de 1945, reunió a los líderes de las tres principales potencias que derrotaron a la Alemania nazi: el soviético Iósif Stalin, el británico Winston Churchill y el estadounidense Franklin Delano Roosevelt.

Ante la inminente derrota de los alemanes, que terminaría de consumarse tres meses después, los líderes que ya se habían reunido en los años anteriores en varias ocasiones, definieron en ese encuentro, entre otras cosas, el futuro de Alemania, el de Polonia, la guerra contra Japón y la creación de las Naciones Unidas.

Pero el jueves, el anfitrión Xi, Putin y Trump, se reunirán en un contexto en el que no tienen un enemigo común al que enfrentar, sino en el medio de una disputa a todo nivel entre China y Estados Unidos, que cada vez con mayor nitidez se está inclinando de manera definitiva hacia el lado asiático. Junto a ellos estará el líder de Rusia, quien no tercia en esta pugna, pero sí cuenta con el mayor arsenal nuclear del mundo, una razón de peso para estar sentado en la mesa chica de las grandes potencias.

Precisamente la cuestión nuclear será uno de los temas de diálogo durante el encuentro. Hace menos de un año dejó de estar vigente el último tratado de control de armas nucleares entre Washington y Moscú, el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), lo que dejó a las dos mayores potencias nucleares del mundo sin límites jurídicamente vinculantes para sus arsenales nucleares estratégicos por primera vez en más de 50 años.

Trump rechazó la posición de Rusia de extender el tratado por otro año y, en cambio, pidió encaminarse hacia un nuevo pacto que también incluya a China, nación que viene ampliando rápidamente su arsenal nuclear, aunque aún muy lejos del que poseen Moscú y Washington.

Europa, como viene siendo habitual, mostró preocupación por lo que pueda decidirse en la cumbre a sus espaldas. Además de su malestar por estar marginada de manera efectiva de esta cumbre de grandes potencias, donde el continente ya no parece tener un lugar, marcando que su influencia histórica está decididamente en declive, lo que pueda determinarse sobre la guerra en Ucrania sí es muy importante para los liderazgos de Europa, aunque no está claro que esta cuestión se trate.

Tampoco hay certezas sobre si el conflicto en Irán tendrá un papel importante en la cumbre, aunque en este caso Washington tendría que lidiar directamente con un aliado directo de Teherán, como Rusia, y un influyente actor en la cuestión como lo es China, país que viene activando a su diplomacia para que la guerra que está afectando sus intereses comerciales llegue cuanto antes a su fin.

Con los días se irán conociendo eventualmente los temas centrales de la reunión entre Xi, Putin y Trump, en un encuentro que puede poner en marcha algún proceso, marcar un punto de partida o simplemente ser una cumbre trilateral en medio del período más convulso de la historia del mundo en mucho tiempo.