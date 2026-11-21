Luego de que proyectiles rusos cayeran en Polonia en el marco de la ofensiva, autoridades de ese país calificaron el hecho como una “provocación” y cuestionaron la respuesta de la Casa Blanca.

El jueves, mientras Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunían en Shenzhen y los aliados de Ucrania se concentraban en Berlín, un ataque ruso provocó “daños menores” en la embajada de los Países Bajos en Kiev. Poco después, un proyectil impactó en las inmediaciones de la embajada de Austria, en el centro de la capital ucraniana, y provocó roturas en el edificio sin que se registraran personas heridas.

En el marco de esa serie de ataques contra la ciudad, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció en X que solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “El Kremlin ha atacado de nuevo Kiev. Hay civiles muertos. Las embajadas de Austria y de los Países Bajos han sido alcanzadas. Se trata de crímenes. Francia los condena con la mayor firmeza”, publicó el jerarca en la red. Dijo que Rusia deberá “rendir cuentas” ante el órgano internacional y expresó su solidaridad con las personas afectadas, además de asegurar que Putin “cree que está por encima de las normas”, pero no disminuirán la “presión”.

Las acciones militares integraron una ofensiva más amplia. El jueves, luego de que el estratégico puente que conecta Rusia y Crimea fuera nuevamente atacado por las fuerzas armadas ucranianas, Putin advirtió desde China que respondería con acciones que serían “mucho más dolorosas”. Al otro día, el presidente Volodímir Zelenski publicó en X que su país había recibido un ataque masivo con “más de 400 drones” y “más de 110 misiles” que incluyó instalaciones energéticas, logísticas, ferroviarias, líneas eléctricas y edificios residenciales como objetivos, provocando al menos ocho víctimas fatales. También denunció que se emplearon ojivas de racimo que fue “uno de los ataques más grandes”.

También el viernes, el embajador de la Unión Europea ante la ONU, Stavros Lambrinidis, denunció los ataques y dijo que también afectaron la embajada de Brasil y Suecia –Itamaraty condenó la agresión y la embajada de Suecia en Kiev escribió en X que “los ataques sin sentido de Rusia deben cesar”–, además de violar el espacio aéreo polaco, lo que entendió como un “flagrante desprecio por el derecho internacional”.

Precisamente, la agencia Efe informó que dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron el viernes en territorio polaco citando al ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz. El jerarca calificó el hecho como una “provocación” de Moscú y dijo que solicitará a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aeronaves de vigilancia. A diferencia de Ucrania, Polonia integra esa alianza defensiva.

Además, la agencia citó una rueda de prensa del primer ministro polaco, Donald Tusk, en la que dijo entender la reacción de Washington, pero que “no siempre” está de acuerdo con “la interpretación de la parte estadounidense en lo que respecta a estos sucesos”.

“Putin ha estado aterrizando drones en Polonia y un par de misiles pequeños, por error”, dijo Trump el jueves en una charla telefónica con la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie, a bordo del Air Force One mientras viajaba de China a Washington. “No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que, cuando tengamos un acuerdo, nos involucraremos”, señaló en una conferencia de prensa que dio el viernes en la Casa Blanca y que tenía el objetivo de resumir su gira asiática.