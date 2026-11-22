Muchos países, entre ellos la UE y otros, incluidos pequeños estados insulares del océano Pacífico, dijeron que no podían apoyar la resolución final, en la que no se mencionaba el abandono de los combustibles fósiles.

La 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebró en la ciudad turca de Antalya, terminó este domingo sin acuerdo, después de que la Unión Europea (UE) y países del tercer mundo, entre ellos los más pobres del mundo y pequeñas naciones insulares del océano Pacífico, se negaran a respaldar un controvertido texto final que no mencionaba el abandono de los combustibles fósiles.

La inclusión de este compromiso se convirtió en el principal punto de disputa en la recta final de la COP31, la cual debería haber concluido el viernes. “No aprobaremos una decisión que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, el principal motor del cambio climático”, declaró el ministro irlandés de Clima, Darragh O’Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE. “Esta ausencia es inadmisible”, insistió el jerarca irlandés, para quien la cumbre fue “secuestrada por estados petroleros”.

Según informó AFP, el abandono de los combustibles fósiles –rechazado con firmeza por países productores de petróleo, con Arabia Saudita a la cabeza– terminó siendo eliminado en los últimos días de la COP31, que se convirtió en la más larga en la historia de las conferencias climáticas de la ONU.

Las amenazas de abandonar las negociaciones, surgidas el sábado, llevaron a Turquía y Australia a promover una reunión de última hora entre la UE y Arabia Saudita, pero las partes no lograron un acuerdo. En estas conferencias, las decisiones se toman por consenso, por lo que una sola delegación, de entre los cerca de 200 países participantes, puede bloquear un acuerdo.

La última versión del texto contenía una referencia ambigua a un acuerdo global firmado en 2023, el cual incluía el compromiso de dejar atrás los combustibles fósiles, aunque sin mencionarlos de manera explícita.

También mantenía una controvertida propuesta de los países petroleros del golfo Pérsico: la captura y el almacenamiento del carbono presente en la atmósfera, una tecnología muy costosa y que está muy poco desarrollada. Dicha propuesta fue duramente criticada por grupos ecologistas y por la UE, al considerar que desvía la atención de la reducción en la producción de petróleo y gas.

“Creemos que el cambio climático exige que todas las soluciones estén sobre la mesa y que los países elijan aquellas que mejor se adapten a sus circunstancias”, afirmó el negociador saudí Mohamad Ayub.

El borrador del acuerdo conservaba la principal iniciativa impulsada por Turquía: elevar la participación de la electricidad en el consumo energético global al 35% para 2035, frente al 23% actual. El objetivo es reducir las emisiones y ampliar el uso de fuentes renovables, sin excluir de la generación eléctrica ni los combustibles fósiles ni la energía nuclear.

Un grupo de al menos nueve países –entre ellos Panamá, España, Guatemala y Francia– solicitó el viernes, en la última jornada oficial de negociaciones de la COP31, una “transición clara” para abandonar los combustibles fósiles. “En respuesta a la crisis energética, necesitamos acelerar la salida progresiva de los combustibles fósiles y desarrollar hojas de ruta con ese objetivo”, afirma el documento de seis puntos tras la circulación de un segundo borrador de la declaración política que no menciona en ningún momento el abandono del petróleo, el carbón y el gas.

Entre las otras cinco demandas figura una que expresa que “aquellos que causan el problema” realicen un esfuerzo “proporcional” en la lucha contra el calentamiento, tanto en términos financieros como mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para las naciones del Pacífico, expuestas a los efectos devastadores de la elevación del nivel del mar a consecuencia del calentamiento, “esto siempre ha sido una cuestión de supervivencia”, agregó el ministro de Cambio Climático de Vanuatu, Ralph Regenvanu.