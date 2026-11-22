Paralelamente, la presidenta de la asociación de bancos paraguayos relató amenazas del exmandatario en una reunión privada en la que se le comunicó sobre los problemas de liquidez de Ueno Bank.

La crisis política que se generó en Paraguay después de la intervención por la quiebra fraudulenta de Ueno Bank, hecho que derivó en la destitución del expresidente Santiago Peña por su responsabilidad en el tema, sigue generando repercusiones, en el contexto de una inestable situación política en el país.

Mientras el presidente Pedro Alliana, cuya credibilidad no es muy alta entre la población, está intentando normalizar la vida política, el abogado del exmandatario presentó un reclamo por las condiciones de reclusión de su defendido, generando indignación entre la población paraguaya.

El lunes 16, día en el que cumplió 48 años, Peña fue trasladado de centro de reclusión, luego de que se comprobara que en el lugar al que había sido conducido inicialmente luego de su detención, el Regimiento Escolta Presidencial, gozaba de todo tipo de privilegios, incompatibles con su condición de reo.

Tras ello la Justicia dispuso su traslado a la cárcel militar de Viñas Cué, donde según manifestó el abogado de Peña, Ricardo Preda, el exjefe de Estado únicamente puede estar cuatro horas fuera de su celda. Además, Preda planteó al Juzgado Penal de Garantías un pedido de fondo en el que cuestionó las razones de su traslado, solicitando, de acuerdo a lo que expresa el texto al que accedió el diario Última Hora, que se “tomen las medidas urgentes para cesar la arbitrariedad señalada y el daño a la integridad psíquica del procesado”.

Peña está imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, además de asociación criminal, en el marco de la caída de Ueno Bank, entidad con la que el exmandatario tenía profundos vínculos.

Precisamente a esta situación se refirió en las últimas horas la presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay, Liz Cramer, que en una entrevista con el canal de streaming Latitud 25 dijo que, durante una reunión privada con Peña realizada el año pasado, varios integrantes de la entidad le informaron al entonces mandatario sobre la situación financiera de Ueno Bank y que Peña “negaba” los informes al respecto. “Salía en defensa total y absoluta (de Ueno Bank) y atacaba a los dueños de bancos”, afirmó Cramer.

En ese momento él hizo alusión a una presunta “guerra comercial entre bancos” y deslizó que el conflicto podría tener consecuencias. “Quién sabe si esto no termina en una legislación que no les puede gustar” fue lo que supuestamente les advirtió Peña durante el encuentro privado, de acuerdo con el testimonio de la entrevistada.

Por otra parte, en las últimas horas el nuevo presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, dio una entrevista a la agencia Bloomberg donde se refirió a la crisis financiera desencadenada por el colapso de Ueno Bank.

Schreiner asumió el cargo hace menos de una semana, elegido por el presidente Alliana para reemplazar a Carlos Carvallo Spalding -uno de los imputados por la Justicia por el caso-, y reconoció que los controles técnicos dentro del BCP sí detectaron las irregularidades del extinto banco perteneciente al Grupo Vázquez, pero los informes no fueron tomados en cuenta en instancias superiores.

“Por lo que he podido observar en tan solo seis días laborables en el BC, hubo personas que lanzaron advertencias a tiempo”, afirmó Schreiner, quien estima que la quiebra del banco dejó un agujero estimado en 1.500 millones de dólares. Y agregó: “Lo que ocurrió aquí fue un fallo relacionado con conexiones de poder y amistades que se utilizaron para sacar partido de una situación”.

El presidente del BCP agregó que pidió a la Contraloría General de la República que revise la actuación de la Superintendencia de Bancos en el caso Ueno, y declaró que la entidad que ahora preside necesita personas “que sepan decir que no a un político, a un senador o a un diputado”.

Schreiner encabeza un directorio renovado del BCP junto con Pedro Acosta, quien ejerció brevemente como presidente interino de la entidad durante la crisis, y Fernando Rivarola, el autor del informe que lleva su nombre, en el que alertaba de la insolvencia de Ueno meses antes de su caída, texto que fue ignorado por la excúpula del BCP, actualmente bajo investigación judicial, y también por el expresidente Peña.