El vaciamiento del Ueno Bank en Paraguay pone en duda la gobernabilidad del presidente Santiago Peña

Este jueves se comenzará a devolver parte del dinero a los millones de ahorristas damnificados por el desfalco, que provocó una enorme crisis política y financiera en el país.

La Justicia paraguaya imputó a 27 personas por el vaciamiento del Ueno Bank, entidad financiera que debido a su falta de solvencia fue intervenida por el Banco Central el martes, generando una tremenda conmoción en el país por los estrechos vínculos que la entidad extinta tenía con el presidente Santiago Peña.

Según informó el diario asunceño Última Hora, el máximo responsable del banco intervenido, Miguel Vázquez, y otras 26 personas imputadas, vinculadas al vaciamiento de la entidad, fueron acusados por supuesta lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situación de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

El Ueno Bank, que había crecido de manera notable en pocos años y en poco tiempo se convirtió en el banco más importante del país, logró captar a millones de clientes particulares, pero también desde el gobierno de Peña se movilizaron las cuentas de varias entidades públicas hacia la institución.

Es por eso que el juicio político al mandatario ya fue presentado en el Congreso por legisladores de la oposición. No obstante, para que la medida prospere se necesitan sí o sí los votos de representantes del oficialista Partido Colorado, porque para que el tema avance al Senado debe tener el apoyo de dos tercios de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Por ahora Peña, que hasta hace poco tiempo defendió públicamente la solvencia del Ueno Bank cuando comenzaron a surgir pruebas de que no la tenía, intenta salir del paso y contener a la opinión pública agilizando la devolución de parte del dinero a los ahorristas damnificados.

Mientras este miércoles, por segundo día consecutivo, miles de personas se manifestaron en el centro de Asunción para exigir la renuncia de Peña, el mandatario promulgó una ley que garantiza que los ahorristas afectados por procesos de resolución financiera puedan recuperar una parte de sus fondos en el menor tiempo posible.

Pero si bien la medida calmó en parte las inquietudes de millones de personas, el futuro político del presidente no está nada claro.

Mientras la oposición, casi de manera monolítica, pide la salida de Peña, dentro del Partido Colorado hay diferentes opiniones, en un contexto complejo dentro del sector histórico y tradicional de la política paraguaya.

Hace pocas semanas, Peña terminó de romper el estrecho vínculo que tenía con su mentor político, el expresidente Horacio Cartes, quien es el actual presidente del partido. Si bien el poder del magnate tabacalero no es el de antes, sigue teniendo ascendencia sobre un ala del partido y algunos legisladores responden a él, por lo que las movidas de Cartes con otro exmandatario, Mario Abdo Benítez, pueden ser clave para el futuro de Peña.

Este miércoles, Cartes emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias que depositaron sus ahorros y hoy atraviesan momentos de incertidumbre. “Nuestra responsabilidad no es mirar desde afuera, sino contribuir a que se establezca una solución”, expresó Cartes en sus redes sociales.

El líder partidario también lanzó un mensaje que apunta a la necesidad de pasar de las declaraciones a las decisiones concretas. “Hoy no hacen falta discursos ni promesas vacías. Hacen falta compromisos y acciones concretas”, manifestó.

Antes de emitir esta declaración, Cartes había hecho otra en la que le hablaba directamente a Peña, solicitándole disponer sin demora las medidas legales e institucionales necesarias para proteger a los afectados.