El tiktoker, que antes trabajó para La Derecha Diario, dice inspirarse en las reuniones organizadas por el activista estadounidense Charlie Kirk.

El 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco, un influencer cerraba provisionalmente en La Coruña, bandera española al cuello, una gira que dejó campus universitarios cerrados, actos suspendidos y personas detenidas. Del otro lado de un gran cordón policial, cientos de jóvenes le gritaban y lo insultaban en gallego, exclamando que “Galicia será la tumba del fascismo”.

A ambos lados del cordón, el público es notoriamente joven, entre los 14 y los 24 años de edad. En el lado protegido por el cordón, grupos de chicos con banderas españolas, algunos de ellos acompañados por sus padres, miran sus teléfonos, nerviosos por la llegada de quien describen como “un ídolo”.

Horas antes, el acto había corrido riesgo de cancelarse luego de que la alcaldesa de La Coruña, la socialista Inés Rey, vallara la plaza María Pita, donde iba a realizarse originalmente. Un mes antes, en ese mismo lugar, se habían producido enfrentamientos entre la Policía y colectivos de izquierda que protestaban contra la visita del candidato presidencial por el partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

Cruzando la calle y tres líneas de policías antidisturbios, varios cientos de contramanifestantes (estudiantes, sindicalistas e integrantes de colectivos militantes) llevan una hora gritando: “Aquí están los antifascistas” y “Vito Quiles, pringado, otro acto fracasado”. En la fila delantera se ubica Carlos, un joven de 15 años con la bandera republicana, un símbolo de la izquierda española.

Para él, Vito Quiles, el exponente de esa noche, no es más que un provocador que va a ciudades donde la izquierda es fuerte y busca así generar disturbios. “No nos podemos quedar callados”. Otro joven encapuchado, que se hace llamar Durruti, lo describe como “un bocachancla, un tipo que habla mucho, pero sabe muy poco”.

Sobre ese momento, el susodicho hace su aparición al otro lado de los cascos y las camionetas blindadas, y los insultos se intensifican. Al otro lado, los jóvenes corren para acercarse a él, grabando, pidiéndole firmas en sus banderas y coreando su nombre. Como puede, llega a la cima de la escalinata de la explanada y, sin megáfono, comienza a dar su discurso.

Del Congreso a TikTok: quién es Vito Quiles

Vito Zoppellari Quiles nació en Elche, en la provincia de Alicante, en 2000, hijo de padre italiano y madre española. Empezó a estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, pero no terminó la carrera. Durante la pandemia entró como reportero en EDATV, un medio digital de Javier Negre (fundador de La Derecha Diario), para cubrir el Congreso.

Es así como comenzó a generar un seguimiento joven en TikTok e Instagram, a partir de una fórmula que llamó “periodismo agresivo”: a la salida de las sesiones parlamentarias, abordaba a los legisladores con preguntas engañosas y encuadres para forzar la respuesta, decorados con cortes rápidos, texto sobreimpreso y títulos sensacionalistas.

El propio Quiles admitió en una entrevista con The Objective que no busca “ejercer el periodismo al pie de la letra” y que reivindica “una batalla cultural, una guerra más ideológica, más mediática”. Aun así, rechaza la etiqueta de activista y se declara periodista.

Su perfil de TikTok repite consignas generacionales: “Los jóvenes vamos a echar a este gobierno corrupto y criminal”; “La juventud de España no está perdida”. Su público objetivo son los 1.615.127 jóvenes que votan por primera vez en unas elecciones generales en España el domingo, y que a la vez son la franja etaria con menor seguridad en su voto (63,6%), según mediciones que hizo en octubre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En setiembre de 2026, a Quiles se le retiró su acreditación al Congreso en forma definitiva por cinco infracciones graves, con votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar. Para entonces, tenía múltiples investigaciones por injurias hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estafa, divulgación de información falsa y una denuncia por burlarse públicamente de una mujer con discapacidad intelectual.

Sin embargo, su éxito digital también ha llamado la atención de la derecha española: a principios de año habló en el cierre de campaña del Partido Popular (PP), del candidato Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones autonómicas de Aragón. Cuatro meses atrás, con una orden de detención vigente por discriminación, declaró haber recibido el respaldo de Javier Milei y “su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava”. Esta afirmación no ha sido confirmada por autoridades argentinas hasta la fecha.

En octubre de 2025, con una base de fans consolidada, dio su primer paso fuera de las pantallas con la gira universitaria “España combativa”, inspirada en los encuentros organizados por el activista estadounidense Charlie Kirk. Como resultado hubo protestas en Barcelona, Granada, Madrid y Navarra, donde su acto se suspendió entre enfrentamientos con la Policía.

En esta ocasión, el objetivo de Quiles era movilizar a los jóvenes para que voten a la oposición en las elecciones del domingo 29. La gira abarcó 17 ciudades entre el 15 de octubre y el 23 de noviembre, y generó protestas en las que hubo detenidos en Pamplona, mientras que tuvo que cancelar sus apariciones en más de seis ciudades. En otras, la convocatoria fue cancelada o Quiles no se presentó.

El voto joven, una carrera contra el tiempo

Detrás de cada mitin, existe un patrón repetitivo: los ayuntamientos o universidades niegan los espacios, la Policía traslada sus actos y se forman contraprotestas numerosas, logrando movilizar a la izquierda en torno a él. En TikTok, Quiles aprovecha estos disturbios para alimentar un relato que sostiene que la libertad de expresión está en peligro. Cuatro días antes de su presentación en La Coruña, el político e influencer Jon Echeverría, candidato a diputado por el PP, fue atacado a pedradas por militantes de la izquierda vasca durante un acto en Guipúzcoa.

En esta ocasión, Quiles abrió alabando la valentía de sus seguidores: “Hay que tener muchos cojones para hacer lo que habéis hecho aquí hoy”. En un discurso que no duró más de 15 minutos, prometió mandar a Sánchez “al vertedero”, llamó a los manifestantes “cuatro gatos”, hizo comentarios sobre su higiene y defendió que su público era “gente normal” y no fascista. Al irse, su público encaró a la contraprotesta desde la cinta policial con el cántico “Pedro Sánchez, hijo de puta”.

Poco después, su público abandonó la zona, se disolvió el operativo policial y los contramanifestantes se dieron la vuelta. El balance en los días siguientes lanzaría que no hubo detenciones aunque sí identificaciones de manifestantes, y que la contramanifestación reunió más personas que las que asistieron al acto de Quiles.

Según los datos del barómetro electoral del CIS de octubre, el gobernante PSOE es el preferido por los españoles de 18 a 24 años (19%), seguido por Vox (15,6%) y el PP (11,9%). Sin embargo, fue el partido de Abascal el que lideró las encuestas en esta franja etaria hasta junio.

El terreno digital ha jugado un gran papel en el descenso de la popularidad de Vox entre la juventud, en un contexto que por lo demás le es favorable y se proyecta que duplicará sus escaños en las próximas elecciones. La semana pasada, Abascal fue el único de los principales candidatos presidenciales en no ser entrevistado por el youtuber español Jordi Wild, tras cancelar la entrevista horas antes.

Así, Abascal rechazó una oportunidad de acceso a potenciales votantes en el público de hombres jóvenes de Wild (a Vox lo votan más hombres que mujeres), y se volvió un meme por su “cobardía”. Su ausencia le valió insultos de otras figuras de Youtube de España, como El Xokas.

Sin identificarse dentro de ningún partido, figuras como Vito Quiles buscan revertir la tendencia, predicando en ciudades donde el PSOE y la izquierda son más fuertes y aprovechando el rechazo para difundir sus mensajes en el mundo digital.