Aunque reconoció la existencia de encuestas de opinión adversas y “ruidos políticos”, el presidente chileno aseguró que una vez concluido el plazo, su Ejecutivo podrá “dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical” en el país.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió este lunes con su gabinete y anunció que su administración fijó un plazo de 100 días para “redoblar esfuerzos” y “dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical” en el país.

El plazo definido concluye el 11 de marzo, fecha del primer aniversario de la asunción presidencial de Kast. Según dijo el mandatario en una conferencia de prensa tras la reunión, el foco principal será el acceso al empleo. También anticipó que pondrá a “todos los sectores” de su gobierno “a trabajar fuertemente” en los diferentes planes que ya se han desplegado, así como en “otros que están por presentarse”.

El anuncio de Kast se da en un contexto adverso en múltiples frentes para su gobierno: uno de ellos se vincula a los precios de venta de referencia de los combustibles, que subieron por seis meses consecutivos. Ante el malestar que generó esta suba, recientemente se anunció un cambio a la baja y se aprobó una ley que impide que se incrementen por encima de ciertos valores hasta abril. Las medidas también son una respuesta al costo del dólar, que este martes alcanzó los 1.033 pesos chilenos tras varios meses al alza y, según el diario La Tercera, marcó su segundo valor más alto en la historia del país.

Asimismo, las encuestas de opinión pública aún arrojan un escenario de amplia desaprobación de su gestión: la más reciente, elaborada por la consultora chilena Cadem, mide un saldo de popularidad de -42, con 69% de desaprobación y 27% de aprobación. Dicho informe también revela que 70% de la población entiende que el país se dirige en la dirección errónea, mientras que 81% manifestó su preocupación por la situación económica y 91% reveló tener expectativas laborales negativas.

Durante su discurso, Kast no rehuyó a dicha realidad y reconoció que su gobierno está atento a los sondeos, aunque precisó que estos “no han definido jamás” su accionar político. “Nuestro gobierno no se define por el buen o mal resultado de una encuesta, se define por la mejor calidad de vida de nuestros compatriotas”, remarcó.

El encuentro con los ministros tuvo lugar luego del retorno de Kast de una gira por el continente asiático junto con referentes del sector empresarial e integrantes del parlamento chileno. En ese sentido, el mandatario destacó que “de todas las naciones extranjeras, hay un foco puesto en Chile”, y celebró los esfuerzos de la administración que lidera por poner “un foco en la inversión”, así como “en ordenar la casa y fijar reglas claras”. “Responsabilidad frente al populismo”, resumió, en alusión a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que semanas atrás dijo en una conferencia internacional que el populismo “trae pobreza” –una frase que el propio Kast acuñó– y hay que “cortarle la cabeza si se puede”.

“Todos empiezan a ver cómo ese orden se va traduciendo en normas claras”, afirmó Kast, y dijo que, gracias a ello, su gobierno “sigue trabajando más allá de los ruidos políticos”, los cuales admitió que “son legítimos y existen”. Entre otros, aquellos vinculados al desempleo: según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, durante el trimestre que va de julio a setiembre, la tasa de desocupación alcanzó 9,8%, una suba de 1,3 puntos en términos interanuales. En contraparte, la ocupación bajó 1,1 puntos y se ubicó en 55,5%.

El presidente chileno aseguró que logró cumplir con sus otras promesas de “ordenar la casa” y “enfrentar el tema de la inseguridad”, algo que se demuestra por una serie de “hechos concretos” que dan cuenta de mejoras. A pesar de ello, reconoció que eso no significa que no haya una “urgencia permanente en tema de empleo”. “Vamos a trabajar con aún más intensidad en esta emergencia que aún sigue latente”, aseguró.

También se refirió a una serie de acciones que tienen como centro el “alivio a los chilenos”, y a continuación apuntó a la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de “orden y seguridad”, dado que “no puede quedar ahí”, aun cuando “dejó de ser la primera urgencia”. También aludió a otros aspectos en los que se trabajó con “seriedad” y “responsabilidad”. “Hemos ido mostrando que el trabajo bien hecho trae efectos positivos para nuestra nación”, resumió.

“No nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos que puedan existir”, aseveró Kast, que invitó al sistema político a “pensar en grande”. “Hay un antes y un después de lo que hemos logrado y eso es en beneficio de todos nuestros compatriotas”, finalizó.