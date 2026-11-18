El líder chino recibió este martes, en el marco de la APEC, al presidente de Chile, a las mandatarias de Perú y México y al primer ministro de Canadá.

La relevancia de China en la economía de países de América del Norte y del Sur quedó en evidencia este martes en las numerosas reuniones que mantuvo su presidente, Xi Jinping, en Shenzhen, en la provincia de Guangdong. Esa ciudad es la sede oficial de la cumbre del foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que integran 21 países.

El presidente chileno, José Antonio Kast, uno de los que se reunieron con Xi, dijo que mantuvieron “una conversación franca, amena, distendida”. Afirmó que “se prolongó casi por 45 minutos, lo que habla de la buena relación que tiene China con Chile y viceversa”.

Kast recordó que China es el “principal socio comercial” de su país, y dijo que tuvo oportunidad de hablar con Xi sobre sus “intereses comunes” y la voluntad de “profundizar” la relación bilateral “en temas comerciales, en temas de infraestructura, de minería, de agricultura, [un ámbito en el] que es también muy relevante para nosotros abrir espacios para nuestros productos”.

Según informó el medio chileno The Clinic, en la reunión no se trataron temas espinosos, como el proyecto de instalar un cable de fibra óptica submarino, impulsado por la empresa estatal China Mobile, que causó tensiones entre el gobierno del expresidente Gabriel Boric y el del estadounidense Donald Trump. Hablaron, sí, de la necesidad de un “equilibrio” en las relaciones de Chile con las dos potencias y de un “trato justo” de Santiago respecto de las inversiones extranjeras.

“Represento al Estado, no a un sector político”, dijo Kast, según citó el diario La Tercera. “Chile ha sido un ejemplo de traspasos de gobiernos democráticos de un signo político a otro signo político”, agregó. El presidente destacó que “las relaciones internacionales entre China y Chile se han mantenido estables, más allá de situaciones internas que hayan podido afectar a nuestro país”.

A su vez, Xi manifestó su voluntad de “mantener el rumbo correcto y trazar de forma conjunta un plan para el desarrollo de las relaciones entre ambos países”, además de “promover la cooperación tradicional”.

Uno de los asuntos que Xi trató con Kast fue el de la cooperación en inteligencia artificial e infraestructura, algo que también propuso profundizar a las presidentas de otros dos países latinoamericanos: la de Perú, Keiko Fujimori, y la de México, Claudia Sheinbaum. A lo largo de la jornada Xi se reunió también, por separado, con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con el de Papúa Nueva Guinea, James Marape, y con el presidente de Vietnam, To Lam.

“China ha sido protagonista de todos los cambios que han ocurrido en Perú”, dijo Fujimori más tarde ante empresarios chinos. Durante su encuentro bilateral con Xi, la presidenta peruana manifestó su voluntad de aprovechar que ya rige una actualización del tratado de libre comercio entre los dos países para “consolidar la colaboración”. Destacó el “papel significativo” que tiene para el desarrollo de Perú el puerto de Chancay, a cargo de la empresa estatal naviera china Cosco, que es emblemático de la llamada “Nueva ruta de la seda”, una política impulsada por Pekín.

El presidente chino manifestó su voluntad de profundizar la colaboración con Perú en infraestructura y energía, así como en cultura, educación y turismo, entre otras áreas. Más temprano, en otro encuentro, Xi le transmitió a Sheinbaum su interés en ampliar la cooperación con México, tanto en comercio como en inversiones en infraestructura, energías limpias y tecnología.

La presidenta mexicana se manifestó convencida de que el encuentro permitirá fortalecer la colaboración entre los dos gobiernos, “en beneficio de nuestros pueblos”. En Shenzhen, Sheinbaum también tenía prevista una reunión breve con Trump.

Xi también profundizó el vínculo con Canadá, otro país vecino de Estados Unidos. En la reunión con el ministro Mark Carney llegaron a un acuerdo comercial que implica una disminución de los aranceles a las exportaciones canadienses por unos 280 millones de dólares. La medida se focaliza en carne de cerdo congelada, pescados y mariscos. A su vez, Canadá dispuso una prórroga por dos años a las exenciones arancelarias vigentes para productos chinos de acero y aluminio, y su ampliación a otros productos en los que el país norteamericano tiene una oferta local insuficiente.

Los dos gobiernos habían alcanzado un acuerdo comercial en enero, y Carney anunció una misión comercial a China para 2027. El primer ministro canadiense dijo en un comunicado que se ha “reorientado la relación” bilateral en “beneficio de los ciudadanos de ambos países”.

Por otra parte, Carney y Sheinbaum reafirmaron su compromiso con el tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC, y destacaron que el comercio bilateral de mercancías entre Canadá y México aumentó 19% durante los primeros nueve meses de 2026.