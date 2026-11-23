La misión de la ONU en territorio libanés pidió una investigación independiente, mientras que Italia llamó a evitar a toda costa una guerra en el Mediterráneo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que su país lanzó ataques con drones contra dos buques militares rusos cerca de las costas de Libia. Dijo que esta “operación ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia” tuvo lugar el fin de semana.

Zelenski afirmó que uno de los objetivos fue la corbeta Merkury, que es de las más nuevas y que “entró en servicio en 2023, durante la guerra a gran escala”. Dijo que “fue hundida” en un ataque en el que también se derribó un helicóptero. El otro blanco fue el carguero MV Angara, que transportaba armas, agregó.

En el ataque, que se produjo el domingo, se utilizaron “siete drones navales de fabricación ucraniana”, informó Zelenski en un mensaje difundido en X. “Rusia puede sentir nuestra respuesta desde Siberia occidental, donde sus refinerías arden, hasta la costa de Libia, donde sus buques de guerra se hunden”, declaró.

El entusiasmo del presidente ucraniano contrastó con las reacciones de rechazo que causaron estos ataques. Una de ellas fue la del ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani. “Es preocupante que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda continuar a solo unos cientos de kilómetros de Italia”, dijo. Para Tajani, la posibilidad de una guerra en el Mediterráneo “es algo que hay que evitar a toda costa” y, por otra parte, “debe seguirse con gran atención” la presencia militar rusa en la zona.

La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (Unsmil) transmitió su “profunda preocupación” por estos ataques y manifestó que “la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas”. La Unsmil agregó que Libia no debe convertirse en “un campo de batalla para conflictos extranjeros” y pidió una “investigación independiente” sobre estos ataques.

A su vez, los dos gobiernos que existen actualmente en Libia llamaron a no extender los combates hacia ese país. Después de la caída de Muamar Gadafi, en 2011, se instalaron en el territorio libanés un gobierno con sede en Trípoli, que es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otro en la ciudad de Tobruk, en el este del país. Este último había informado el domingo que la corbeta Merkury había hecho una escala en Bengasi para cargar combustible, en el marco de un acuerdo con Rusia, país al que se dirigía la embarcación, según informó la agencia Efe.

Las autoridades libias del este, que son lideradas por el mariscal Khalifa Haftar y que tienen mayores vínculos con Rusia, pidieron una investigación internacional sobre lo ocurrido. También el Consejo Presidencial libio, de Trípoli, rechazó los ataques ucranianos. “El peligro de esta deriva no se limita a amenazar la unidad y la estabilidad de Libia”, afirmó en un comunicado citado por Europa Press. “Afecta también la seguridad de la región mediterránea, la integridad de las rutas marítimas y comerciales, y el suministro energético, todo ello en una región ya marcada por la inestabilidad y la tensión”, agregó.

Otro comunicado, del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Trípoli, manifestó que “la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania no otorga a ninguna de las partes el derecho a llevar a cabo operaciones militares en territorio libio ni en sus aguas territoriales”.

El gobierno de Egipto también condenó estos ataques “que socavan la seguridad y la estabilidad de la hermana Libia o que amenazan la integridad de sus instalaciones e infraestructuras vitales”.

Los ataques fueron lanzados días después de que misiles rusos sobrevolaran el espacio aéreo de Polonia, un país que, a diferencia de Ucrania, integra la OTAN. A esa situación se refirió este lunes el canciller alemán, Friedrich Merz, que llamó a Rusia a no incurrir en “provocaciones peligrosas”.

En una conferencia de prensa junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los dos coincidieron en que este tipo de acciones solo los llevan a reforzar el apoyo a Ucrania. “Observamos situaciones en Polonia, Estonia, etcétera. En el ámbito militar, evaluaremos siempre nuestra capacidad de disuasión y defensa, y realizaremos los ajustes necesarios si fuera preciso”, dijo Rutte.

La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, manifestó este lunes: “Estamos alarmados por los ataques que se extienden cada vez más allá de las aguas territoriales de Ucrania y la Federación de Rusia”. Se refirió al caso de Polonia, la incursión de drones en Moldavia, ataques ucranianos contra barcos rusos en el mar Báltico y un incremento en los ataques contra infraestructura energética en Ucrania.