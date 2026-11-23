La noticia fue fríamente recibida por legisladores de ambos partidos, que exigen respuestas sobre la información que el magnate tecnológico pudo haber dado involuntariamente a China.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Este lunes, por unanimidad, los integrantes de la junta directiva de la empresa tecnológica Nvidia decidieron el retorno de Jensen Huang a la dirección de la compañía, que es la principal fabricante de microchips del mundo y líder en inteligencia artificial.

“Me siento honrado de regresar a Nvidia y dirigir una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo, justo al comienzo de una nueva revolución industrial”, afirmó Huang en un comunicado.

El 12 de noviembre, Huang, de origen taiwanés, había renunciado a su cargo en la empresa que confundó, después de que se revelara que mantuvo una relación extramatrimonial con una presunta espía china, algo que el diario The New York Times había informado a comienzos de este año.

De acuerdo a lo que informó el portal estadounidense Politico, la junta directiva de la empresa señaló que recibió comentarios de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump y que tiene la certeza de que el regreso de Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional.

“El presidente Trump estuvo totalmente involucrado; es una excelente decisión por parte de la junta directiva de Nvidia”, declaró Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

Desde la empresa se informó que un comité independiente de la junta directiva seguirá investigando las informaciones que apuntan a que Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

En una publicación en Truth Social este lunes Trump calificó la decisión de Nvidia de readmitir a Huang como “la decisión correcta y adecuada”, y añadió que el fiscal general había confirmado que el gobierno de Estados Unidos “no tiene pruebas de que él haya incurrido en ninguna conducta ilegal”.

Trump también instó a Nvidia a continuar con su revisión interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de Estados Unidos. Nvidia informó que instituyó un comité dentro de su junta directiva, integrado por consejeros independientes, para supervisar el cumplimiento de las normativas comerciales y los riesgos para la seguridad nacional.

Algunos de los aliados de Huang en Silicon Valley habían presionado públicamente para su retorno al cargo.

Tras el anuncio de la decisión por parte de la junta directiva, Elon Musk escribió en redes sociales: “Se corrigió el error”.

La restitución de Huang se produce, además, después de que este aceptara testificar ante el Comité de Banca del Senado y ante los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, lo que mantiene al fabricante de chips en el centro de atención en el Capitolio, justo cuando Huang retoma el liderazgo de la empresa.

“Las informaciones sobre la presunta relación de Jensen Huang con un agente de inteligencia chino, así como el contrabando de nuestra tecnología más avanzada hacia China resultan sumamente preocupantes”, declaró en su cuenta de X Brian Mast, representante republicano por el estado de Florida y presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, tras el anuncio del regreso de Huang. “El pueblo estadounidense merece respuestas”, agregó.

Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren dejó claro que no cesará en sus labores de supervisión. En un comunicado, señaló: “La junta directiva de la empresa todavía debe dar respuestas al Congreso sobre el cumplimiento, por parte de la compañía, de los controles de exportación de Estados Unidos”.

Además, Warren afirmó que la administración Trump debería revelar qué altos funcionarios de la Casa Blanca apoyaron el regreso de Huang. Según ella, el hecho de que él vuelva a estar al mando “aumenta la urgencia” de aprobar medidas de control a la exportación de chips que limiten el acceso de China y otros adversarios extranjeros a semiconductores avanzados.

Otra figura política importante del Partido Demócrata que reaccionó rechazando la decisión de Nvidia fue el gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien comentó: “Esto representa la codicia y la falta de rendición de cuentas que el país acaba de rechazar”.