El malestar por la vivienda, la educación y el costo de la vida conecta las protestas europeas y a generaciones que ven desvanecerse la promesa de un futuro mejor.

Hace 15 años, las manifestaciones que atravesaron el mundo árabe recibieron un nombre de estación: la Primavera Árabe. La palabra condensaba una expectativa de renovación, aunque a cada país le deparaba un destino muy distinto. Hoy, en Europa, vuelve a nacer la tentación de bautizar a una nueva generación de protestas, pero la estación que toca es otra.

Desde setiembre, las movilizaciones estudiantiles se han sucedido en distintos países europeos: en Francia, los alumnos han bloqueado los liceos; en Italia, han ocupado centros educativos; en Bélgica, han protestado contra el aumento de las tasas universitarias; en Albania, se han sumado a una movilización sin precedentes. En España, el problema del acceso a la vivienda ha cobrado visibilidad a través de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio acabó desencadenando un amplio movimiento en defensa del derecho a la vivienda.

No se trata de un único movimiento europeo. Las reivindicaciones tampoco son idénticas, pero hay un terreno común: el alquiler, el costo de estudiar, el transporte, los salarios, el deterioro de los servicios públicos y la incertidumbre sobre el futuro. Lo que se contagia de un país a otro no es solo el descontento, sino también las imágenes, los repertorios de acción, los lemas y las formas de ocupar el espacio público.

El movimiento francés nació en los liceos. El 21 de setiembre, los estudiantes del Lycée Antoine de Saint-Exupéry, en Créteil, bloquearon el centro ante la falta de docentes y personal, las clases sobrecargadas, el deterioro de los edificios y el malestar provocado por Parcoursup, la plataforma que regula el acceso a la educación superior. En pocos días el fenómeno se extendió a más de 180 liceos.

La respuesta estatal se centró en la acción policial. El saldo de las primeras semanas dejó heridos graves entre los manifestantes: un adolescente de 16 años perdió la visión de un ojo tras una intervención policial, otro de 14 sufrió fracturas en la mandíbula y uno de 15 perdió una mano. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación y recordó la necesidad de respetar el derecho de reunión pacífica y evitar un uso desproporcionado de la fuerza.

Pero el movimiento no se limitó a los adolescentes. El 6 de octubre, cientos de miles de personas salieron a las calles en apoyo de las reivindicaciones estudiantiles. La Confederación General de Trabajo francesa apoyó las movilizaciones, centradas en las demandas de los jóvenes y las reivindicaciones salariales y sociales de los trabajadores. El 17 de octubre, la protesta contra el costo de la vida reunió además a jubilados, agricultores, otros trabajadores y antiguos chalecos amarillos.

Ecos y paralelos

En Italia, los estudiantes adoptaron como consigna “Facciamo come in Francia” (“Hagamos como en Francia”). Las primeras ocupaciones comenzaron el 5 de octubre en Turín y Roma y rápidamente se extendieron a otros sitios. Tienen demandas propias vinculadas con la subfinanciación de la educación, las condiciones edilicias y el costo de la vida. Pero lo que ofrece Francia es un modelo de movilización que se ha demostrado eficaz, consistente en ocupar centros, bloquear accesos, manifestarse, sumar el apoyo de los sindicatos, generar imágenes y difundir las acciones a través de las redes sociales.

En Bélgica, por su parte, el conflicto tomó otra forma. La Fédération des Étudiant·e·s Francophones denunció el aumento del costo de la matrícula en determinados centros, que en algunos casos pasó de 175 a 1.194 euros, y convocó una primera manifestación estudiantil nacional el 16 de setiembre.

En Albania la secuencia es diferente: la llamada Revolución de los Flamencos Rosados llevaba meses de movilizaciones contra el gobierno de Edi Rama cuando miles de estudiantes se incorporaron a las protestas de Tirana el 13 de octubre.

Las protestas contemporáneas no solamente ocupan calles; también producen imágenes de sí mismas. Antes una manifestación dependía de una fotografía en la prensa o de la televisión para ser recordada. Hoy, una acción puede ser protesta, escena, imagen y archivo al mismo tiempo. Decenas de teléfonos graban un contenido, lo editan en segundos y se reproduce miles de veces en las redes sociales.

Por eso la protesta tiene también algo de performance. No porque sea fingida, sino porque una parte de su eficacia depende de ser vista. Un cuerpo que se sienta ante una puerta, una pancarta diseñada para ser fotografiada, una consigna humorística, una coreografía o incluso una forma particular de vestirse producen una escena política. Las redes sociales permiten que esas formas se copien, se transformen y viajen rápidamente de una ciudad a otra.

Ahí aparece la barricada de aura. No es solamente la barricada física que paraliza una calle. Es también la capacidad de una acción para convertirse en imagen y adquirir una identidad propia.

El otoño también llega a las urnas

La pregunta ahora es qué pasa cuando esa energía abandona la calle y entra en la política institucional.

En Francia, la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 ya ha empezado a tomar forma. Emmanuel Macron no puede presentarse otra vez y el escenario está mucho más abierto que en los últimos comicios. Marine Le Pen formalizó su candidatura en julio y lidera los sondeos. La fragmentación de la izquierda hace que el desenlace sea especialmente incierto.

El conflicto obliga a los partidos a tomar posición sobre educación, salarios, vivienda, seguridad y gasto público. También instala una disputa por el significado mismo de la protesta: para unos es una expresión legítima de una crisis social; para otros, una amenaza al orden.

La pregunta no es solamente quién ganará en 2027. Es qué fuerza política conseguirá traducir este malestar en una promesa de futuro. Y también quién conseguirá convertir el miedo al desorden en una demanda de orden.

Un malestar que no tiene edad

Sería un error leer las protestas como un fenómeno exclusivo de la generación Z. Los estudiantes franceses tienen entre 14 y 17 años; Maricarmen tenía 87. En medio hay trabajadores con salarios que no alcanzan, jubilados e inquilinos de todas las edades. Lo que se rompe, sin que nadie lo diga así, es una promesa: que quien estudiaba, trabajaba y esperaba su turno vivía mejor. Un empleo precario, una vivienda inalcanzable y las quejas sobre la educación desmienten esa promesa a cualquier edad.

Y el Estado no sabe cómo responder a ese malestar. O, peor, no quiere. En Francia las protestas se trataron como un asunto de orden público. En Italia, la primera ministra comentó solo los episodios violentos. En Bélgica, los socios del gobierno ya han anunciado que no darán marcha atrás en el precio de las matrículas.

En El lobo estepario (1927), Hermann Hesse retrata a Harry Haller, un hombre culto y solitario que no se reconoce en su época: ni cree en el orden que lo rodea ni encuentra otro en su lugar. Hesse habla de momentos en los que toda una generación queda atrapada entre dos mundos, el que se va y el que no llega, y pierde la capacidad de entenderse. Haller vivía ese desencanto a solas. Hoy es algo que se comparte y por eso llega a las calles.

Si esto es un otoño, es la estación en la que lo caído abona el suelo. Un reverdecer tardío, ruidoso y sin garantías. No es primavera, pero tampoco es invierno. Habrá que ver qué crece.