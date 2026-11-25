La parte final de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales españolas del domingo tendrá este jueves un importante hito, cuando entre las 18.00 y las 20.00 (hora uruguaya) se celebre el debate final entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno: el socialista Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), el ultraderechista Santiago Abascal, de Vox, y la izquierdista Ada Colau, postulante del Frente Amplio.

De acuerdo con lo que informaron medios españoles, el intercambio entre los postulantes estará dividido en cinco ejes temáticos: economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Tras el mano a mano de la semana pasada, en el que, de acuerdo con la mayor parte de los analistas, Feijóo quedó mejor parado que Sánchez, este último tiene en este debate una buena oportunidad de intentar revertir, aunque sea en parte, la tendencia que viene marcando casi la totalidad de los sondeos de intención de voto, que indican que el bloque de PP y Vox alcanzaría más de la mitad de los escaños, lo que les permitiría desplazar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y formar gobierno.

Este miércoles todos los candidatos hicieron actividades de campaña, aunque las movilizaciones más masivas del día en las principales ciudades españolas fueron las marchas del 25N contra la violencia machista.

En este contexto, la secretaria de Organización del PSOE, portavoz del partido y candidata al Congreso por Valencia, Rebeca Torró, llamó a las mujeres a “votar en defensa propia” este domingo y apeló a los hombres que “creen en la igualdad”. “Quiero hacer un llamamiento a todas las mujeres de este país, de todas las generaciones, y quiero decirles que este próximo domingo voten y voten en defensa propia, por ellas mismas, por sus hijas, por sus madres, por sus abuelas, por sus amigas. Pero también un llamamiento a todos los hombres que creen en la igualdad, que creen en la causa feminista”, expresó Torró y consignó el portal Público.

Por su parte, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, candidata presidencial por el Frente Amplio, dijo: “Estoy convencida de que las mujeres vamos a ir en masa el 29 de noviembre a votar, y las mujeres vamos a ser quienes pongamos a la extrema derecha en su sitio. No lo vamos a permitir, no en nuestro nombre, no vamos a retroceder ni en uno solo de nuestros derechos y libertades”.

Como es habitual, los partidos de derecha no participaron en estas manifestaciones, pero sí hubo un acto grande del PP, con cerca de 10.000 asistentes, en la Caja Mágica de Madrid. Desde allí Núñez Feijóo dirigió un mensaje a “quien votó socialista toda la vida y hoy se avergüenza”. “Le digo algo: no tienes que quedarte en casa. Te pido que en esta ocasión nos prestes tu voto para que valga para limpiar al PSOE”, dijo Feijóo, y prometió que va a gobernar “para todos”. “Para quien nos vote y para quien no”, afirmó, dando por hecha su victoria el domingo, según lo consignado por El País de Madrid.

“Yo digo en Madrid: esta vez sí”, afirmó el líder del PP, tratando de despejar el temor a la remontada que siguen teniendo algunos votantes conservadores. “Esta vez no va a poder sumar con nadie”, remarcó el dirigente gallego en referencia a Sánchez. “No van a poder gobernar con nadie”, machacó Feijóo, queriendo dejar claro que no le tiene miedo a la sumatoria de votos del PSOE y sus eventuales aliados.