Declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre las elecciones brasileñas profundizaron la crisis diplomática; en la Cámara de Diputados argentina impulsan un pedido de explicaciones al Ejecutivo.

El gobierno de Brasil decidió que su embajador en Argentina, Julio Bitelli, solo volverá a Buenos Aires a retirar sus pertenencias personales, pero ya no retomará su cargo.

La crisis diplomática entre los dos estados se desató en julio, cuando Bitelli fue convocado de regreso a Brasilia, y se agravó este martes cuando la cancillería brasileña decidió retirar definitivamente al embajador.

Además, el presidente argentino, Javier Milei, no será invitado a la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva para iniciar su cuarto mandato, prevista para el 5 de enero. Según señaló Agência Brasil, el gobierno argentino fue el único de América del Sur que no saludó al presidente reelecto.

La decisión de que Bitelli no regrese a su cargo se tomó después de las declaraciones que hizo el sábado el canciller argentino, Pablo Quirno, en el programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale. Ante la pregunta de otro de los invitados sobre por qué el gobierno argentino no había saludado a Lula después de su victoria en las elecciones del 25 de octubre, el canciller respondió que “hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”.

“El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral brasilero, así que nosotros digamos sí o no, no cambia”, dijo Quirno.

Las tensiones entre los países se desataron cuando el presidente argentino, Javier Milei, lanzó insultos contra Lula en Brasil, en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro, el rival electoral del presidente.

Después de perder las elecciones, Bolsonaro, que también perdería sus fueros de senador al finalizar el actual período legislativo, recibió el pedido de la Justicia de que entregara su pasaporte para evitar riesgos de fuga.

El político, que es investigado por varios casos judiciales, reaccionó indignado ante el pedido y dijo que organizaría a la oposición, pero a continuación huyó de Brasil. Según medios argentinos, lo logró con ayuda del gobierno de Milei, al que le agradeció públicamente su “valentía” al llegar a Estados Unidos.

Este martes, al profundizarse la crisis, el diputado de la alianza kirchnerista Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Relaciones Exteriores explique si la posición expresada por Quirno representa al gobierno. También pide que se informe sobre los fundamentos y la documentación que tiene el canciller para poner en duda la legitimidad de las elecciones de Brasil, según informó la agencia Noticias Argentinas.

“Estamos en el peor momento histórico de las relaciones entre Argentina y Brasil. Es nuestro primer socio comercial, siempre nos apoyó en la Causa Malvinas. El gobierno nacional tiene que reconocer urgentemente la legitimdad de Lula da Silva y del proceso electoral de Brasil, para que rápidamente se restituyan las relaciones y vuelvan los embajadores a los respectivos países”, manifestó Valdés.

En contraste con la agudización de esta crisis, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, visitó este miércoles al presidente de Paraguay, Pedro Alliana. Se trató de la primera reunión con funcionarios de esa jerarquía que mantiene el gobierno paraguayo después de la destitución del expresidente Santiago Peña.

Es posible que Alliana y Lula se encuentren en la cumbre del Mercosur, el 4 de diciembre, en Montevideo, una instancia en la que también está prevista la participación de Milei.