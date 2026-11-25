El presidente Miguel Díaz-Canel informó que más de 100.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños, están pendientes de intervenciones quirúrgicas por las limitaciones de la situación energética y de insumos.

En el comienzo de esta semana, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, estuvo de visita en Cuba para conocer de primera mano la situación. El país está viviendo una profunda crisis a todo nivel provocada en gran medida por el embargo energético promovido por Estados Unidos.

El jefe de la OMS se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y también con autoridades sanitarias de la isla, junto a quienes visitó dos hospitales pediátricos y un centro de biotecnología.

En una conferencia de prensa que dio en La Habana en el cierre de su visita, Tedros expresó su voluntad de “continuar buscando vías para apoyar la salud pública del país caribeño ya sea con fondos de la OMS o movilizar recursos de otros socios”. El directivo de la OMS dijo que pidió al Ministerio de Salud Pública de Cuba que “nos haga llegar el tipo de apoyo y de ayuda que necesitan para incorporar un apoyo adicional” porque consideró que “las necesidades son grandes” y de esa manera podrían brindar “una mayor ayuda”.

En principio, la entidad dependiente de la ONU OMS anunció una partida de 2 millones de dólares para fortalecer el Programa Nacional de Inmunización de Cuba y aportar equipamiento médico a los centros de salud.

Los recursos estarán orientados, principalmente, a sostener las campañas de vacunación infantil y adulta, ya que en ese terreno el escenario viene mostrando una situación desfavorable, donde la cobertura de inmunización descendió del 98 % al 95 % en 2025.

En su intervención ante los medios de prensa, el director de la OMS también difundió algunos datos que grafican la durísima realidad que se está viviendo todos los días en Cuba.

Según los datos, la mortalidad general en Cuba aumentó y la esperanza de vida disminuyó por primera vez desde que comenzaron los registros en 1950, pasando de 78,8 años en 2020 a 74,4 en 2025.

El directivo describió la situación del sistema sanitario cubano como “difícil y crítica”, en un país de unos nueve millones de habitantes que enfrenta una prolongada crisis económica, escasez de insumos y frecuentes y prolongadas interrupciones del suministro eléctrico.

La caída de la esperanza de vida constituye un indicador de alto impacto porque resume los efectos combinados de la mortalidad general, el acceso a la atención médica, la nutrición, las condiciones de vida y la capacidad del sistema sanitario para responder ante emergencias.

En el caso cubano, la alerta llega en un momento en que hospitales, consultorios y laboratorios reportan serias dificultades para mantener servicios básicos, diagnósticos y tratamientos.

Además, de acuerdo con lo que consignó el diario oficial Granma, la mortalidad infantil en la isla se duplicó, al pasar de alrededor de cuatro fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos a 9,9 en 2025. Tedros también informó que la mortalidad materna también aumentó, de 37,4 por cada 1.000 nacimientos en 2019 a 44,1 en 2025.

El máximo jerarca de la OMS también mencionó un incremento del 50 % en los casos de tuberculosis desde 2019, junto con brotes de enfermedades infecciosas virales como oropouche, dengue y chikungunya.

En particular, Tedros manifestó preocupación por la situación de los niños y señaló que la tasa de sobrevida del cáncer pediátrico había descendido del 85 al 65 % a raíz del comienzo del bloqueo energético en enero de este año.

Por su parte, el presidente Díaz-Canel durante las conversaciones que tuvo con el director de la OMS también comentó que más de 100.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños, están pendientes de operaciones quirúrgicas por las limitaciones de la situación energética y de insumos.