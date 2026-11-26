La medida deberá ser ratificada en la Cámara de Diputados, pero se da por hecho que el oficialismo y sus aliados tendrán los votos para hacerlo.

En la extensa sesión que se celebró este jueves en la Cámara de Senadores del Congreso argentino, en la que se trataron varias leyes, una de las más esperadas era la de la reforma política, que entre otras cosas eliminaba las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se deberían celebrar el año que viene.

Después de muchas especulaciones sobre si el oficialismo podría alcanzar los votos o no, las dudas se disiparon en el final de la tarde, cuando con 43 adhesiones y 29 rechazos la reforma fue aprobada, en medio de aplausos en la cámara alta, donde apareció como gran ganadora la jefa de la bancada del oficialismo, Patricia Bullrich.

De acuerdo a lo que informó elDiarioAR, la aprobación de la medida promovida por el oficialismo estuvo cerca de llegar a los dos tercios del Senado, porque fue apoyada por el radicalismo, por el PRO y también por las fuerzas provinciales de Misiones, Neuquén y Santa Cruz. Únicamente el peronismo votó en contra de la reforma, que ahora con la media sanción del Senado deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde se estima que no habrá problemas para que eso sucedda.

La reforma aprobada implica que, al menos antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, los partidos políticos dejarán de estar obligados a convocar a una elección primaria abierta para definir sus candidaturas nacionales.

Las disputas por las candidaturas presidenciales y legislativas deberán resolverse mediante acuerdos partidarios, internas cerradas u otros mecanismos que establezcan las propias organizaciones.

Además de la eliminación de las PASO, el texto de la reforma política incorpora una serie de modificaciones al funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos. Entre ellas se encuentran el capítulo de Ficha Limpia, que fue incluido a pedido del PRO, cambios en la publicidad electoral y nuevas disposiciones para la veda.

La suspensión de las PASO representa un problema para el peronismo, que ahora no podrá decidir a su candidato presidencial para el año que viene en esta instancia. En cambio, los sectores que conviven dentro del Partido Justicialista deberán dirimir en otro ámbito, todavía no está para nada claro cuál será el postulante en una carrera que por ahora parece tener a dos candidatos adelantados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Sergio Massa, un enorme operador político con llegada a muchos sectores del peronismo pero también fuera de él.

Por otro lado cuenta –y mucho– lo que diga la expresidenta Cristina Fernández, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su apartamento de la ciudad de Buenos Aires y cuyos derechos políticos están suspendidos.

Hay varias opciones arriba de la mesa: una interna que puede ser abierta o cerrada, un acuerdo de unidad basado en encuestas de intención de voto o, en el peor de los casos, una ruptura, que terminaría provocando que el peronismo vaya con dos candidatos a las elecciones de octubre.

De todas maneras todavía faltan varios meses para la presentación de las candidaturas, y las negociaciones, que ya comenzaron, se empezarán a intensificar en las próximas semanas.