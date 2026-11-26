A su vez, Oxfam publicó un informe en el que afirma que la Franja es ahora un “territorio tóxico” que pone en peligro la vida de los palestinos.

Dos informes publicados esta semana alertan que, pese al cese del fuego en la Franja de Gaza, su población sigue sometida a condiciones extremas que atentan contra la vida.

Un documento elaborado por Amnistía Internacional (AI) se dio a conocer el miércoles en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se basa en 228 entrevistas realizadas desde octubre de 2023 hasta octubre de 2026, además de fotos, historiales médicos y otra documentación.

La organización afirma que “Israel inflige sin tregua daños repetidos y acumulativos a las mujeres y las niñas de la Franja de Gaza”. Además de las muertes, heridas, desplazamientos y falta de acceso a la atención en salud, se “han eliminado las condiciones necesarias” para que ellas “puedan tomar decisiones autónomas sobre el embarazo, el parto y la salud reproductiva”, afirma AI. Señala que esto involucra medidas que tuvieron y tienen todavía “el efecto de impedir los nacimientos en el seno de la población palestina de Gaza”.

“Incluso después del llamado alto el fuego entre Hamas e Israel en octubre de 2025, Israel ha seguido cometiendo genocidio al someter deliberadamente a la población palestina de Gaza a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física y causar lesiones graves a su integridad física o mental”, afirma Agnès Callamard, secretaria general de AI, en la presentación del texto. “Las mujeres y las niñas de Gaza han soportado un ataque implacable contra todos y cada uno de los aspectos de su vida”, continúa.

Desde los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí dejó en Gaza 74.237 muertes, según las autoridades sanitarias locales. Tras el cese del fuego de octubre de 2025, murieron 1.439 personas, señaló AI, y varias entrevistadas dijeron que el miedo a que las maten es constante.

La organización concluyó que en sucesivas ocasiones, en particular en 2023 y 2024, fueron obligadas a huir de hospitales “mujeres embarazadas y mujeres que se recuperaban del parto, incluidas las que presentaban un alto riesgo de sufrir complicaciones o que ya las padecían, lo que interrumpió atención sanitaria esencial”.

A su vez, se realizaron “cesáreas sin electricidad, suficiente anestesia o esterilización adecuada” y asistieron “en partos mientras se refugiaban de los ataques en los sótanos del hospital”.

El informe reporta que “al menos 85 mujeres de Gaza fueron detenidas sin cargos ni juicio” y algunas que dialogaron con AI dijeron haber sufrido “tortura y otros malos tratos”, así como “reiterados registros corporales sin ropa, insultos de carácter sexual y amenazas de violación”.

Días antes de que se publicara este informe, el lunes se dio a conocer otro, de la organización Oxfam, titulado “Crímenes de guerra mediambientales. Cómo la ofensiva militar de Israel ha convertido a Gaza en un territorio tóxico y desolado, que pone en peligro la supervivencia humana”. El informe sostiene que además de causar muertes, esta “ofensiva militar sostenida, de una escala e intensidad extraordinarias”, causó “una catástrofe humanitaria y medioambiental” en “una de las zonas más densamente pobladas del mundo”.

Según los datos que recabó la organización, Israel “ha aniquilado por completo la infraestructura civil”. El informe señala que “la intensidad de los bombardeos y el uso extensivo de municiones explosivas, junto con la destrucción e incendio de edificios, infraestructuras de agua y saneamiento, instalaciones industriales y energéticas, tierras agrícolas y sistemas de gestión de residuos, han liberado una compleja mezcla de contaminantes”.

Menciona metales pesados, amianto y sílice, entre otros, y afirma que, “una vez liberados en el medioambiente, estos contaminantes pueden desplazarse a través del aire, el suelo, las aguas superficiales y las aguas subterráneas”.

“El análisis espacial identificó al menos un tipo de contaminación potencial en más del 99% del territorio de Gaza. Es probable que la población haya estado expuesta a contaminantes a través de múltiples vías interconectadas, como el aire que respiran, el agua y los alimentos que consumen, y el contacto directo con suelos, escombros y agua contaminados”, sostiene el informe.

Oxfam afirma que es “urgente realizar una evaluación ambiental posconflicto” para garantizar una reconstrucción segura y tomar medidas que mitiguen los riesgos de contaminación para la población. Sin embargo, señala que esto no es posible si no se permite el ingreso de expertos y equipos de evaluación al territorio.