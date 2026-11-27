En otra sesión maratónica, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto para combatir la ludopatía y también avaló una iniciativa complementaria del oficialismo que permite bloquear sitios de apuestas no autorizados.

Estas últimas horas fueron agitadas para los legisladores argentinos. En el marco de dos maratónicas sesiones simultáneas que comenzaron el jueves, pero se extendieron hasta la madrugada de este viernes, la Cámara de Senadores –al margen de la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias el año que viene, algo que aún debe ser ratificado por la cámara baja– aprobó una ley vinculada con la prevención de la ludopatía, mientras que la Cámara de Diputados otorgó media sanción al presupuesto con una ampliación de recursos para las universidades públicas, entre otros puntos.

Por un lado, tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró que a las tres de la madrugada de este viernes los diputados dieran la media sanción a la Ley de Presupuesto 2027, con 136 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones en la votación en general, por lo que ahora pasará a consideración del Senado. Según la síntesis del proyecto que publicó el gobierno argentino y relevó la diaria, para 2027 se “asume un crecimiento del PIB del 4,0% anual”, el tipo de cambio nominal se “proyecta en 1.847,6 de pesos en diciembre de 2027 (+15,5%)” y la inflación “desacelera al 18,0% interanual en el mismo período”.

No obstante, uno de los puntos en los que el oficialismo perdió la pulseada en el Congreso estuvo vinculado al crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, en el artículo 11, durante la discusión en particular. Aunque el proyecto original destinaba 7,35 billones de pesos argentinos, la cámara lo rechazó con 130 votos en contra, y la oposición presentó una propuesta alternativa que reflejaba las exigencias de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y que obtuvo 138 votos a favor. Se opusieron 109 diputados y hubo cuatro abstenciones. El financiamiento a universidades pasó a ser de 11 billones de pesos argentinos, lo que implicó una suba de casi el 50%.

Antes de las votaciones, la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici dijo que “rompe con el equilibrio fiscal” y pidió “ser responsables y consecuentes con lo que se puede destinar”. Según informó La Nación, con base en fuentes de la Casa Rosada, el oficialismo buscará “revertir el capítulo en el Senado” y el tema “se va a charlar en la mesa política del martes”.

Otro revés para el oficialismo en la votación particular fue la eliminación completa del capítulo 4 con 123 votos afirmativos y 127 negativos, dado que, según consideró la oposición, desfinanciaba organismos vinculados a la ciencia y la tecnología como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Finalmente, el oficialismo aceptó asignar 50.000 millones de pesos argentinos para que la Jefatura de Gabinete realice un relevamiento del estado de los puentes internacionales, pasos fronterizos, estructuras, accesos, complejos de control y servicios para elaborar, en base a ese diagnóstico, un plan con las obras prioritarias, incluyendo su cronograma y costo. Asimismo, sumó otros 500 millones de pesos argentinos al Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con lo que la asignación total supera los 25.100 millones.

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto para combatir la ludopatía

También hubo acción en el Senado. En la sesión del jueves, justo antes de la medianoche, los senadores, por unanimidad, convirtieron en ley un proyecto para combatir la ludopatía y las apuestas en línea. De acuerdo con la información que publicó el Poder Legislativo, la propuesta “establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas en línea; prohíbe el acceso de menores de edad a estas plataformas y exige mecanismos de verificación biométrica para validar la identidad y la edad de los usuarios”, además de contemplar “medidas de prevención, asistencia y concientización sobre la ludopatía”.

El proyecto, estancado hacía dos años, se reactivó por la presión de la Iglesia. En una carta abierta a los senadores, fechada el 23 de noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina pidió que no “dejen morir” el proyecto de ley y advirtió que su abandono implicaría “ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

Por otro lado, la cámara alta también aprobó y remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa oficialista complementaria que busca facultar al Ente Nacional de Comunicaciones para “bloquear sitios de apuestas no autorizados, impedir las operaciones financieras vinculadas con esas plataformas y establecer sanciones para quienes faciliten su funcionamiento”. “Aprobamos un segundo proyecto para combatir el juego ilegal: un mecanismo que permita clausurar de inmediato los casinos clandestinos, penas más severas para quienes cometen fraudes y nuevas herramientas para actuar contra las empresas que operan fuera de la ley”, escribió Patricia Bullrich en X.

Otras iniciativas quedaron por el camino. Un proyecto que buscaba declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio argentino por 365 días no logró tratarse al no conseguir la habilitación de los dos tercios de los presentes. Además, La Libertad Avanza y sus aliados políticos bloquearon el pedido para tratar un proyecto para prohibir y penalizar la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de mujeres, niñas, niños y adolescentes mediante inteligencia artificial: el pedido naufragó con 43 votos negativos y solo 28 a favor.