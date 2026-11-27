El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está preparando su cuarto mandato tras haber sido reelecto en la segunda vuelta del 25 de octubre y ya comenzó a tomar decisiones de cara a su nuevo gabinete. En la noche del jueves, se confirmó que el presidente del consejo de administración del banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aceptó la invitación del mandatario para desempeñarse como ministro de Hacienda en 2027. “La confirmación tuvo lugar en una reunión celebrada al final de la tarde del jueves en el Palacio de la Alvorada”, detalló un comunicado oficial.

La designación provocó reacciones diversas. Dentro del Partido de los Trabajadores, una de las más críticas provino del diputado federal Lindbergh Farias, representante por el estado de Río de Janeiro, que lo comparó con la experiencia fallida de Joaquim Levy en ese mismo cargo durante el segundo mandato de Dilma Rousseff: “¡Espero que la historia no se repita!”, escribió. Por otro lado, el rival del presidente en el balotaje, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, dijo que “cuando Lula llega al punto de nombrar a un banquero para el Ministerio de Hacienda es porque no tiene la menor idea de lo que debe hacer para que la economía brasileña vuelva a respirar”. Así se manifestó durante una transmisión en Youtube desde Estados Unidos, país al que huyó, en medio de varias investigaciones.

Según Agência Brasil, Trabuco es graduado en Filosofía por la Universidade Estadual Paulista y tiene un posgrado en Sociopsicología en la Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sobre su trayectoria en uno de los bancos más grandes del país, el medio detalló que comenzó a trabajar en la institución a los 17 años como auxiliar administrativo y forjó una carrera que superó las cinco décadas, durante la cual ocupó cargos como director de Marketing, presidente de las divisiones de jubilaciones y seguros, y presidente ejecutivo de 2009 a 2018. La agencia Reuters indicó que una de sus principales tareas será tranquilizar a los mercados, que ya reaccionaron favorablemente a la designación.