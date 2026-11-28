Los últimos días antes de la votación estuvieron marcados por un paquete de medidas sociales impulsada por el Ejecutivo, las señales de los distintos candidatos hacia sus aliados y la expectativa de la izquierda de dar vuelta los resultados que prevén las encuestas.

Los españoles eligen el domingo a su próximo gobierno y la mayoría de las encuestas indican que el favorito para liderarlo es el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) espera remontar a último momento y lograr un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Según manifiestan sus dirigentes, hay encuestas que no se publicaron por la veda, que rige desde el martes, que favorecen al PSOE.

Sea cual sea el partido que resulte más votado, todo indica que dependerá de las alianzas con otras fuerzas para conseguir los 176 votos en el Congreso que necesita para llegar al gobierno. El acuerdo más probable, según los sondeos, es el que podrían establecer el PP y el partido ultraderechista Vox, que aparece tercero en intención de voto.

En el podcast Entre datos, del diario español El País, el periodista especializado Kiko Llaneras señaló que las encuestas atribuyen al PP 31% o 32% de intención de voto. Lo siguen el PSOE con 29% y Vox con 18%, mientras que los sectores que se ubican a la izquierda del PSOE –como el Frente Amplio y Podemos, entre otros– sumarían entre 7% y 8% en total.

Llaneras indicó, sin embargo, que el PSOE ha crecido a lo largo de la campaña, en la que pasó de estar seis puntos por debajo del PP a reducir esa distancia a dos puntos, y dijo que en algunas encuestas esos números son incluso mejores para Sánchez. Comparó este escenario de probabilidades con un dado en el que cinco caras le dan la victoria al PP y una al PSOE.

En este último caso, el papel clave como aliado lo jugaría el Frente Amplio, que postula como candidata a Ada Colau y aparece cuarto en los sondeos. A su vez, Podemos sufrió una fuerte caída y las encuestas lo sitúan en torno al 1,3% de votos. Está en duda que entre al Parlamento, aunque algunos de sus dirigentes podrían ocupar bancas gracias a sus alianzas con partidos de izquierda de Cataluña y Valencia.

Una muestra de los derechos en juego

Sánchez, que advierte que durante su gobierno se consolidaron derechos que estarían en peligro si gana la derecha, aprobó el martes con su Consejo de Ministros un amplio paquete de medidas sociales. Estas políticas, que deberán ser ratificadas por el Congreso para entrar en vigencia, incluyen una rebaja fiscal de 465 millones de euros para los trabajadores por cuenta propia, deducciones al IRPF, licencias más extensas por duelo y por nacimiento de un hijo o hija. A su vez, se extienden a 2027 las ayudas para acceder al transporte público y también el impuesto a la banca.

“Las medidas son papel mojado”, dijo el secretario general del PP, Miguel Tellado al canal La Sexta. Calificó estas políticas de “electoralismo” y evitó decir si su partido las votaría en el Parlamento.

Núñez Feijóo ya anunció que va a “revisar” todas las medidas aprobadas en los consejos de ministros recientes que conlleven un aumento del gasto público, con algunas excepciones. También adelantó ciertas condiciones para un eventual pacto de gobierno con Vox: si hay ministros de ese partido sean personas con experiencia y que se respeten las autonomías. “Nosotros somos un partido autonomista; Vox no lo es. Nosotros no vamos a aceptar recentralizar”, dijo a El País. El líder de Vox, Santiago Abascal, ratificó su posición en un acto de campaña: “No nos gusta el Estado de las autonomías, pero para cambiar eso no vale una simple mayoría absoluta”.

A su vez, Sánchez celebró a quienes han sido sus socios en el gobierno, en particular Sumar, en una entrevista publicada el viernes por elDiario.es: “El grado de exigencia de nuestros socios nos ha hecho mejores como gobierno y, por supuesto, al PSOE como partido referencial de la España progresista”.

En esa entrevista dijo también que confía en revertir lo que dicen las encuestas. Recordó que la izquierda frenó a la ultraderecha en 2023, y “ahora estamos viendo cómo en Brasil y también en Estados Unidos, con rotundas victorias progresistas, esa ola reaccionaria a la que pretendían subirse Feijóo y Abascal está cediendo”. “Hay una oportunidad de que, con una movilización histórica, se logre una victoria histórica”, sumó.

Pedro Sánchez durante el cierre de campaña en Madrid, el 27 de noviembre. Foto: Óscar del Pozo, AFP

Actos y distritos

Después de 15 días de publicidad, debates y entrevistas, los principales candidatos a la presidencia del gobierno de España cerraron el viernes sus campañas. Para sus últimos actos antes de la votación, Sánchez eligió Madrid, Núñez Feijóo optó por Sevilla, Abascal por Valencia y Colau también convocó a un acto en Madrid.

En unas elecciones que se dividen en 52 circunscripciones, cada provincia –además de Ceuta y Melilla– aporta una cantidad específica de bancas al Congreso. La que tiene el mayor número es Madrid, de donde surgirán 38 de los 350 diputados que elegirán al próximo jefe de gobierno.

Por otra parte, en Madrid es fuerte la derecha. Según cálculos de elDiario.es, el PP tiene allí 13 bancas aseguradas y otras dos probables, mientras que la extrema derecha de Vox logra seis diputados y podría llegar a siete, el PSOE alcanzaría ocho o nueve y el Frente Amplio, dos o tres. Las otras cuatro bancas no tienen un dueño tan claro y distintas simulaciones las atribuyen a distintos partidos. Esas simulaciones se hacen mediante un modelo matemático que varía al azar el voto de cada partido en un rango que toma en cuenta cuánto se equivocaron las encuestas en el pasado.

Este análisis de bancas por circunscripción concluye que, entre las seguras y probables, el PP y Vox suman 168 y le faltan ocho para llegar a la mayoría de 176, pero en 87 de cada 100 simulaciones de variación de voto alcanzarían ese número.

Pese a estos datos, la expectativa se mantiene. En la noche del viernes, Colau dijo a sus seguidores: “Vamos a ser la gran sorpresa del 29N”. A su vez, Núñez Feijóo se dirigió a los votantes de izquierda que no están conformes con el PSOE, a los que les volvió a pedir el voto y les dijo que gobernará para todos.

A su vez, antes del acto de Vox, el responsable económico del partido, José María Figaredo, prometía un recorte del gasto público del 50%.

En su cierre de campaña, Sánchez, ante 13.000 personas que desbordaban el complejo deportivo Caja Mágica, un recinto que el PP no había logrado llenar esta semana, llamó a “hacer historia” y afirmó: “Frente a la involución que representan Feijóo y Abascal, movilización, movilización y movilización”. El actual presidente del gobierno afirmó: “Claro que sí se puede, ¡lo vamos a volver a lograr!”.