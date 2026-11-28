José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo salvar a Chile de los supuestos males del progresismo; ocho meses después, cerca de siete de cada diez chilenos desaprueban su gestión, se proyecta un crecimiento nulo de la economía para 2026, y la política de seguridad no termina de despegar.

Treinta por ciento: durante meses, esa cifra se repitió con preocupación entre analistas y partidarios de José Antonio Kast. En los círculos cercanos al gobierno funcionaba, además, como consuelo: el presidente podía ser impopular, pero seguía gozando de más aprobación que su antecesor. Ese era el nivel de aprobación que había acompañado a Gabriel Boric. En Chile, sostener más aprobación que rechazo, más allá de una breve luna de miel, se ha vuelto una aspiración imposible, y la de Kast fue la más corta desde el retorno a la democracia: a las tres semanas de asumir, el rechazo ya superaba al apoyo. Aun así, quedaba una línea que no había cruzado. Hasta que en octubre se instaló bajo esa línea y, a mediados de noviembre, la encuesta Criteria lo ubicó en 18%, su peor registro desde que asumió. Una semana después repuntó a 23%, todavía lejos de aquel umbral.

La fijación de Kast con su antecesor no se ha limitado a los niveles de apoyo. En buena medida, el relato con el que Kast conquistó la presidencia –con 58% de los votos frente a Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric– consistió en presentar su proyecto como un “gobierno de emergencia” que salvaría al país de los supuestos males de los gobiernos progresistas anteriores.

Este posicionamiento antiprogresista es el resultado de un largo recorrido que comenzó en 2016, cuando Kast abandonó el partido tradicional de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente (UDI). El partido atravesaba entonces un proceso de transformación doctrinaria que culminaría en 2018 con una nueva declaración de principios que incorporó el respeto de los derechos humanos y tomó distancia de la reivindicación de la dictadura de Augusto Pinochet. Kast sostuvo en ese momento que el partido había perdido las ideas y convicciones con que había sido fundado y se propuso encarnar una “derecha sin complejos”: reivindicó los principios originales de la UDI –entre otras cosas, celebrando en redes sociales cada 11 de setiembre el golpe de Estado contra Salvador Allende– y se acercó a otras corrientes de la extrema derecha internacional.

Esta estrategia comenzó a dar frutos en medio de la inestabilidad y polarización que produjo el estallido social de 2019 y el proceso constituyente que le siguió. En su segunda aventura presidencial de 2021 (la primera había sido en 2017), posicionarse como el vocero de una derecha que no hace concesiones le permitió a Kast vencer al candidato de la derecha tradicional y enfrentar en la segunda vuelta a Boric. Pero la misma contienda mostró los límites de ese relato para ganar en segunda vuelta, lo que llevó a Kast a moderar los mensajes y centrarse en un relato antiprogresista.

Para la siguiente elección, la de 2025, Kast estrenaría una estrategia distinta: eligió la figura del “gobierno de emergencia”, que debía combatir el crimen, la inmigración irregular y el estancamiento económico, y dejó de lado viejas banderas como el aborto, la “ideología de género” o la supuesta agenda “globalista” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este mensaje se impuso no solo frente al gobierno saliente de Boric, sino también frente a la derecha heredera del piñerismo.

Desde 2010, ningún gobierno en Chile ha sido capaz de pasar la banda presidencial a otro del mismo signo, lo que ha transformado el voto en una forma de castigo permanente. El relato antiprogresista de Kast pudo capitalizar el descontento. Ya en el poder, el presidente se ha esforzado por seguir presentándose como la antítesis de sus antecesores. Desde su primer discurso en el Palacio de La Moneda, aseguró que había heredado “un país en peores condiciones que las que podíamos imaginar”. Pero tanto su diagnóstico como sus soluciones no han convencido a los chilenos ni han logrado evitar el descalabro de su apoyo entre la ciudadanía.

Una sucesión de errores

En vísperas de las elecciones de 2025, las encuestas coincidían en que la delincuencia, el crimen organizado y la inmigración irregular se habían convertido en las principales preocupaciones de los chilenos. Así entendieron muchos el “gobierno de emergencia”, y eso explica en buena medida el triunfo del candidato más a la derecha desde el fin de la dictadura. Más aún, según una encuesta de Ipsos de 2024, seis de cada diez chilenos decían que la prioridad del gobierno debía ser el combate a la delincuencia por sobre la economía.

Sin embargo, una vez al mando, Kast centró su atención en temas económicos. Su primera intervención ante la ONU resumió bien su posición: Chile había crecido gracias a la apertura comercial y la inversión privada, pero con el progresismo el país “tomó malas decisiones. Se impulsaron políticas públicas que aumentaron los impuestos, las regulaciones y los obstáculos para emprender”. Esta idea, que convence a la base más ideologizada de la derecha –el núcleo duro que sigue respaldando a Kast pase lo que pase–, resuena poco en el resto de la población, que considera que la prioridad debe ser el combate a la delincuencia.

Detrás de esa apuesta había una lectura del resultado electoral. Tras la victoria de Kast, varios se apresuraron a concluir que el país se había derechizado. Basándose en los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas, los defensores del programa de Kast sostenían que Chile había votado masivamente por liderazgos de derecha dura (Kast y el “nacional libertario” Johannes Kaiser) porque, luego de un ciclo de predominio de ideas progresistas –incluido el llamado “octubrismo”, en referencia a las protestas de 2019 y la Convención Constitucional que las siguió–, los chilenos estaban listos para volver a abrazar prioridades como el crecimiento económico, la reducción de impuestos y la disminución del tamaño del Estado. En esas áreas, la derecha creía poder jugar de local con una agenda antiprogresista, aunque eso implicara dejar de lado las prioridades de los chilenos en materia de seguridad.

Los primeros meses de gobierno dejaron en evidencia el error de diagnóstico. El proyecto estrella del Ejecutivo fue la llamada “megarreforma”, bautizada oficialmente Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social: más de 40 medidas cuyo eje es la rebaja gradual del impuesto a las utilidades de las grandes empresas, de 27% a 23% hasta 2029, acompañada de incentivos a la contratación formal y de facilidades para la inversión. Mientras abundaban los anuncios de recortes presupuestarios y el debate se concentraba en esa rebaja tributaria, el plan de seguridad brillaba por su ausencia.

En lo que va de gobierno, la estrategia comunicacional se ha centrado en afirmar que “el Estado estaba quebrado” y en defender las rebajas de impuestos y los recortes de gasto. Un episodio que causó especial controversia fue la decisión de modificar los mecanismos de estabilización del precio de la gasolina para trasladar a los consumidores el costo del alza mundial del petróleo. En las encuestas, los chilenos lo señalan como el principal error del gobierno. Estas políticas han generado críticas de opositores y expertos, que coinciden en señalar que el Estado no está quebrado y que, de hecho, la megarreforma empeoraría su salud fiscal. No fueron pocos los que hicieron notar la contradicción de legislar sobre rebajas tributarias justo cuando se proclamaba la estrechez fiscal.

Si bien solo 8% de los chilenos considera que las arcas fiscales estaban en estado crítico y apenas 24% cree que la burocracia estatal es el principal freno al crecimiento del país, el gobierno logró aprobar su megarreforma y, con ella, una rebaja de impuestos a las empresas. El Senado aprobó la rebaja del impuesto corporativo por apenas 26 votos contra 24, y el Congreso terminó de despachar la reforma en agosto, unos cuatro meses después de su presentación. Kast la promulgó el 9 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional una de sus medidas más polémicas: la indemnización estatal a los proyectos cuyo permiso ambiental fuera anulado por la Justicia. La rebaja del impuesto corporativo, en cambio, quedó en pie.

Pero el éxito legislativo no se tradujo en resultados. En el área que el propio gobierno eligió como prioridad, las expectativas se desplomaron: los economistas consultados por el Banco Central, que a comienzos de año proyectaban un crecimiento de 2,5% para 2026, hoy anticipan 0%, y la mitad de los chilenos responsabiliza al gobierno del bajo crecimiento. El desempleo también siguió subiendo, a punto tal que Kast terminó calificándolo como “el dolor más grande que tenemos como nación”.

Si en la economía los resultados no llegaban, en seguridad la agenda ni siquiera despegó. A mediados de mayo, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad estructurado, y días antes, presionado por el escaso avance en la agenda migratoria, el presidente había explicado que su promesa de expulsar a 300.000 inmigrantes era, en realidad, una metáfora.

A los problemas del rumbo general, se sumó una gestión plagada de errores no forzados. Apenas dos días después de asumir, la ministra de Seguridad abrió un conflicto con la Policía de Investigaciones (PDI): le envió un oficio reservado pidiendo antecedentes sobre los policías que participaban en una investigación en curso en Tarapacá, la región donde había sido fiscal. Días después, la subdirectora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña, dejó la PDI tras 36 años de servicio. Steinert negó haber presionado por su salida, pero la Contraloría concluyó más tarde que con ese oficio se había excedido en sus atribuciones y había faltado a su deber de abstención. Para entonces ya no era ministra: apenas 69 días después de asumir, Kast tuvo que hacer su primer cambio de gabinete, uno de los más tempranos desde el retorno a la democracia, y sacrificar a Steinert, desgastada también por la ausencia de un plan de seguridad, y a la vocera del gobierno, Mara Sedini, cuya cartera debió abrir un sumario por orden de la Contraloría tras difundir la consigna del “Estado en quiebra”.

El cambio en el titular de Seguridad no le bastó a Kast para recuperar la iniciativa en esta materia. En agosto, con Martín Arrau ya instalado en reemplazo de Steinert, el mandatario chileno anunció en cadena nacional la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, un paquete de más de 30 proyectos destinados a combatir la delincuencia. Sin embargo, poco menos de dos meses después de presentar la reforma constitucional más controvertida del paquete, el gobierno tuvo que retirarla: proponía crear un nuevo estado de excepción que el presidente podría decretar por 120 días y prorrogar por otros 120 sin autorización previa del Congreso. La iniciativa no consiguió reunir los apoyos necesarios, ni en la oposición ni en parte de las propias filas oficialistas.

Los tropiezos no se detuvieron ahí. En octubre se supo que el Ministerio de Justicia había concedido rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Al comienzo del gobierno, la cartera había rechazado estas solicitudes, amparándose en una reforma de 2022 que las prohibía. Sin embargo, el 16 de junio, invocando una serie de fallos de la Corte Suprema que habían acogido recursos de condenados por hechos anteriores a la reforma, firmó el primer decreto bajo un nuevo criterio: concederlas sin esperar una sentencia judicial en cada caso. El ministro Fernando Rabat atribuyó la decisión a un “vacío legal” y la justificó en esa jurisprudencia, aunque la propia Corte Suprema había avalado el rechazo de solicitudes similares, la última vez apenas un día antes.

Numerosos expertos cuestionaron el giro y la indignación se trasladó a las calles, con protestas frente al propio ministerio. Rabat intentó también responsabilizar al gobierno de Boric, pero el caso que presentó ante la cámara involucraba a una víctima adulta y, por tanto, no estaba alcanzado por la prohibición. Kast terminó reconociendo el error (“El Estado les falló”, dijo en referencia a las víctimas) y suspendió la tramitación de nuevas rebajas, aunque mantuvo en el cargo a Rabat, contra quien la oposición presentó una acusación constitucional. El episodio golpeó de lleno la promesa, recordada por el propio presidente, de un gobierno que pondría a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes “en su lugar”.

¿Qué hacer?

Culpar a los progresistas de todos los males no está resultando tan eficaz como se suponía. La población comienza a verlo como una excusa poco convincente, y esa percepción alcanza incluso a políticos afines al proyecto de Kast. Se ha ido consolidando así el consenso de que el relato con el que Kast llegó a la presidencia se está agotando, tanto en sus promesas gerenciales en materia de delincuencia, inmigración y economía como en su carga emocional antiprogresista: la “rabia” contra el pasado.

Entre sus partidarios crece la presión por cambiar de rumbo, pero en dos direcciones contradictorias. Por un lado, están quienes creen que el gobierno debe afianzar un núcleo duro de 30% redoblando la “batalla cultural” antiprogresista, impulsando proyectos maximalistas que le den una identidad nítida. Esta visión se ve reforzada por el crecimiento en las encuestas de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, quien abandonó el partido de Kast y compitió contra él en las últimas elecciones presidenciales. Kaiser reivindica el discurso original de la “derecha sin complejos” y ha criticado reiteradamente al gobierno de Kast por no ser suficientemente radical.

Por otro lado, están quienes presionan en favor de profundizar la visión gerencial. Esta propuesta se centra en el creciente costo de vida y tiene en uno de sus centros de gravedad a Franco Parisi, otro candidato que compitió con Kast y que se ha presentado como una alternativa de “centro antiestablishment” resumida en el eslogan “Ni facho ni comunacho”. El gobierno ensayó esta estrategia con un anuncio en cadena nacional: una rebaja de hasta 25% en el peaje de la Autopista Central, la autopista urbana con más tráfico de Santiago. Pero la medida le daba a la concesionaria una extensión de 20 meses a su contrato. Parisi la calificó de “muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias”, y el anuncio tampoco tuvo efecto alguno en la aprobación del presidente.

Lo cierto es que el margen de maniobra para ambas estrategias es estrecho. La obsesión del gobierno ha sido la escasa aprobación, pero quizás un dato más significativo esté del otro lado del espejo: la consolidación del 70% de desaprobación. A eso se suma que los atributos que más se le reconocieron a Kast en la campaña y que le permitieron ganar fueron justamente “tener carácter” y estar seguro de sus convicciones. Las vacilaciones actuales podrían socavar de manera irreversible esa credibilidad.

Esta tensión quedó en evidencia durante la reciente visita de Estado a Vietnam, donde el presidente Kast dejó una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh, el mismo gesto por el que en 2017 había criticado a la expresidenta Michelle Bachelet, a quien acusó de llevar flores a la tumba de “un asesino en serie”. Consultado por la contradicción, Kast respondió que “quien habló en ese momento era el candidato”. Según la encuesta Cadem, la mitad de los chilenos consideró el homenaje contradictorio con sus declaraciones anteriores, frente a 40% que lo vio como una decisión correcta.

Los primeros meses de gobierno sugieren que, lejos de marcar un quiebre, la era Kast no ha escapado a la maldición que ha perseguido a sus predecesores: la del vencedor que termina señalado con el mismo dedo con el que apuntaba a los demás.