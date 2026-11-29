El líder opositor Gadi Eisenkot parece estar muy cerca de llegar a formar gobierno esta misma semana, mientras las negociaciones entre los sectores prosiguen, y el actual primer ministro Benjamin Netanyahu sigue dando pelea para no dejar el poder.

Este domingo, en el primer día laboral de la semana israelí, Eisenkot, líder del partido Yashar, se reunió con Netanyahu durante unas dos horas para tratar la posible formación de un gobierno de unidad, pero el diálogo concluyó sin avances y se anunció que tampoco habrá nuevas conversaciones entre ellos.

Eisenkot llegó a la charla con el todavía primer ministro con una enorme desconfianza, y los intentos del líder del Likud de convencerlo de formar un gobierno de unidad, con el liderazgo rotativo, no lograron convencer al exjefe del Ejército.

Al parecer, Eisenkot mantiene su compromiso con los socios de su bloque, y horas después de reunirse con Netanyahu mantuvo un encuentro con Naftali Bennett, quien viene impulsando la creación de un gobierno de unidad. Bennett junto con Yair Lapid lideran el partido Juntos.

En un momento, Bennett, más conservador, presionó dentro del partido a favor de negociar con Netanyahu, pero Lapid, más liberal, le salió al cruce dejando esta posibilidad sin efecto. Ante la realidad planteada, medios israelíes informaron que Eisenkot busca constituir una coalición integrada por los 48 diputados que conforman el denominado “bloque de cambio”.

Este frente lo conforman Yashar, que tiene 21 representantes; Juntos, que tiene 12; el partido centroizquierdista Los Demócratas, que lidera Yair Golan y tiene ocho, y el partido Israel Beitenu del conservador Avigdor Lieberman, que también tiene ocho representantes en el nuevo Parlamento.

Por estas horas hay conversaciones con el partido religioso askenazí Judaísmo Unido de la Torá, que en las elecciones del 27 de octubre obtuvo siete escaños y eventualmente podría sumarse al bloque de Eisenkot. Y lo mismo podría pasar con el partido árabe conservador Ra’am, liderado por Mansour Abbas, que suma ocho escaños.

Hablando de Abbas, en las últimas horas dio un paso extremadamente audaz luego de que afirmara que tanto él como su partido político consideran a la entidad palestina Hamas como una organización terrorista. Aunque evitó hacer una declaración explícita, Abbas confirmó que su partido apoyó un proyecto de ley presentado en el Parlamento que califica a Hamas como una organización terrorista, y agregó que él mismo votó a favor de dicha iniciativa.

En esta ley, se propone la creación de una comisión investigadora estatal sobre la incursión del 7 de octubre de 2023, liderada por Hamas, algo que nunca pudo salir adelante mientras Netanyahu gobernó.

En declaraciones que dio al Canal 12 de la televisión israelí, Abbas dijo que es consciente de que su decisión implica riesgos, tanto para él como para su familia. “Alguien podría pensar: ‘Es nuestro enemigo, vamos a eliminarlo’”, expresó el líder político conservador árabe, y agregó que algunos árabes israelíes le pidieron que no califique a Hamas de organización terrorista, mientras que otros lo llamaron a sí hacerlo para “cerrar este capítulo de una vez por todas”. Abbas aseguró que tanto él como su partido “intentarán afrontar” las consecuencias de la medida y que “tratará de explicárselo a la gente”.

Por su parte, la formación árabe más fuerte dentro del panorama político israelí, la Lista Conjunta, que está conformada por varios partidos con mayoría árabe, pero también apoyada por judíos de izquierda, tiene 11 escaños, y si bien no apoyará explícitamente a Eisenkot, estaría dispuesta a abstenerse en la votación para permitir que el líder opositor sea el primer ministro y desplace a Netanyahu del poder.