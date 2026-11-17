El secretario de Presidencia dijo que en ambos casos hay “gestiones exitosas”, aunque apuntó que también “puede haber errores”, porque “todo el que hace se equivoca”.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, participó este martes en la firma de un acuerdo entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la Torre Ejecutiva. En ese marco, el jerarca fue consultado sobre la situación de los ministros Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y Cristina Lustemberg (Salud Pública), ambos cuestionados por la oposición.

En el caso de Lustemberg, desde el Partido Nacional han solicitado su renuncia tras la reciente decisión del Poder Ejecutivo de restablecer la sanción original de cinco años de inhabilitación profesional a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. En una resolución anterior, Lustemberg había reducido la pena de cinco a tres años. La ministra será interpelada por este tema la próxima semana en la Cámara de Diputados. Luego de la rectificación del Poder Ejecutivo, el responsable del área jurídica del Ministerio de Salud Pública, Martín Esposto, renunció a su cargo.

A Castillo, en tanto, el Partido Colorado le ha pedido la renuncia por no haber sido respaldado en la cámara baja en la interpelación del 4 de noviembre, que tuvo como asunto central el –ya solucionado– conflicto en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.

“Hay total apoyo a los ministros”, manifestó Sánchez. Si bien puntualizó que en el desarrollo de las tareas “puede haber errores”, porque “todo el que hace se equivoca”, afirmó que, “en las orientaciones estratégicas”, las actuaciones de los dos ministerios “están alineadas con la visión que tiene el gobierno sobre lo que hay que hacer”.

Según Sánchez, se trata de “gestiones exitosas”. En el caso de la cartera de Salud Pública, sostuvo que existen “muy buenos resultados”, por ejemplo, en “los accesos a los medicamentos, donde teníamos grandes problemas”, y en las “listas de espera, que se están resolviendo”. En cuanto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destacó justamente la firma de un nuevo convenio colectivo con la Terminal Cuenca del Plata, que puso fin a “un conflicto que era muy importante”. “Nosotros estamos totalmente acordes con lo que se está llevando adelante en los ministerios”, subrayó el secretario de Presidencia.

Sánchez dijo que “la oposición, un día sí y otro también, vive pidiendo la renuncia de todos los ministros”. A su entender, “el problema es que la oposición lo que quería era ganar el gobierno, y como no ganó, desde el 1° de marzo [de 2025] pide que se vaya este gobierno”, pero “hay que esperar cinco años”.

Consultado específicamente sobre el caso de la anestesista Miralles –que en su momento provocó, en rechazo a la decisión de Lustemberg, la renuncia de casi la totalidad de los miembros (11 de 13) de la Comisión Honoraria de Salud Pública–, Sánchez sostuvo que “el Estado de derecho funciona”. “Lo que terminó pasando acá es que, frente a una decisión del Ministerio de Salud Pública que había rebajado a tres años la pena para la médica que estaba comprometida en esta situación, la familia se sintió obviamente agraviada, presentó un recurso de revocación, se hizo un nuevo análisis de la situación con informes jurídicos claros y se estableció que lo que correspondía eran los cinco años”, expresó.

Acerca de eventuales modificaciones en el gabinete, Sánchez dijo que, “cuando haya una decisión del presidente de la República de generar modificaciones en el equipo, las habrá, naturalmente, como en todo equipo”. “Pero esa es una decisión que toma el presidente de la República”, remarcó.

El acuerdo con la FAO

Con respecto al acuerdo firmado con la FAO, Sánchez dijo que tiene “dos componentes básicos”. Por un lado, “incrementar la productividad y el acceso a la tecnología, a la información y a las nuevas prácticas para la producción familiar”, y, por otro, “preservar los recursos naturales”. “No hay una contradicción en ello”, afirmó.

El documento firmado entre la FAO y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional establece las prioridades de cooperación entre los dos organismos para el período 2026-2030. Aunque apuntó que los números “vienen demostrando” que en Uruguay “viene cayendo la inseguridad alimentaria”, el secretario de Presidencia dijo que “hay que seguir trabajando porque aún un 13% de los hogares uruguayos sufre de inseguridad alimentaria”. “Profundizar una estrategia que implique el acceso a los alimentos saludables y a los mercados para los productores familiares es clave para garantizar justamente el combate a la subalimentación”, afirmó.