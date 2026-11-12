Renunció el director de Jurídica del MSP tras decisión de Orsi sobre sanción a la anestesista Inés Miralles

Martín Esposto dejó el cargo a raíz de las repercusiones que tuvieron los documentos elaborados por la dirección que encabezaba, que incidieron en las decisiones de Lustemberg y Orsi.

Este jueves, luego de que el presidente Yamandú Orsi resolviera revertir la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, renunció el director de Asuntos Jurídicos de la cartera, Martín Esposto, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes de la cartera.

En una carta dirigida a la ministra Cristina Lustemberg, Esposto argumentó motivos personales para dejar el cargo. En tanto, fuentes consultadas por este medio señalaron que su renuncia estuvo vinculada a la polémica que generaron los dos informes jurídicos sobre el caso, elaborados por la dirección que encabezaba.

La renuncia fue formalmente presentada ante la Dirección General de Secretaría del MSP y aceptada por Rodrigo Márquez, quien está al frente de esa división.

Esposto estuvo directamente vinculado a los dos informes, que llevan su firma. El primero respaldó la decisión de Lustemberg de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles. El segundo, elaborado luego de que la madre de Soledad Barrera presentara un recurso, recomendó restituir la sanción original de cinco años. Para ello, incorporó nuevos elementos al análisis, entre ellos la condena penal de Miralles por homicidio culpable.

A partir de ese segundo informe, también se le solicitó una revisión a los asesores jurídicos de Presidencia, que coincidieron con la recomendación de restituir la sanción original. Este miércoles, el presidente explicó que la decisión fue compartida con la ministra y sostuvo que, en una primera instancia, el ministerio había sido “inducido al error”.