La bancada del Partido Nacional resolvió interpelar a Lustemberg por la sanción a la anestesista Inés Miralles

La bancada de diputados del Partido Nacional (PN) resolvió promover la interpelación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. La convocatoria estará a cargo del diputado nacionalista Federico Casaretto, según informaron los legisladores este miércoles.

En un comunicado, cuestionaron la decisión de Lustemberg de reducir de cinco a tres años la sanción de inhabilitación profesional que había recibido Miralles y rechazaron las declaraciones de la ministra con respecto a que no se habían producido perjuicios a raíz de esa resolución.

“La señora ministra falta a la verdad cuando dice que no hubo perjuicio alguno”, sostienen en el texto. En ese sentido, el PN enumeró tres consecuencias: “El sufrimiento padecido por la familia Barrera fruto de su accionar”, “el descreimiento y pérdida de prestigio de la institución que debe conducir” y la renuncia de buena parte de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Los nacionalistas consideran que esas consecuencias se podrían haber evitado si la ministra no hubiera beneficiado a una profesional condenada penalmente. “Miente: hubo perjuicios muy serios”, afirmaron.

El texto también cuestiona que la reducción de la sanción implique, a su entender, una pérdida de garantías sanitarias para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, señala que el ministerio dejó pasar los plazos legales para contestar una demanda presentada por la anestesista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que, según el PN, habría fortalecido la posición jurídica de Miralles.

“Un año después el señor presidente de la República ante un verdadero estado de alarma pública durante el cual se lastimó nuevamente a la familia de Barrera enmienda el error cometido por la ministra”, sostiene el comunicado.

Los legisladores también cuestionan que, pese a la decisión presidencial, Orsi haya respaldado políticamente a la ministra. En ese sentido, entienden que la conducción del MSP requiere “humanidad, seriedad, profesionalismo, transparencia, ética pública”. Por último, el partido “exige el restablecimiento imprescindible de las garantías y confianza en el sistema sanitario”.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez publicó en X que la bancada de su partido “acompaña plenamente la iniciativa”.

La decisión de Orsi

La decisión de interpelar a Lustemberg se conoce un día después de que Orsi resolvió revocar la resolución del ministerio que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de Miralles y restablecer la sanción original. El decreto, firmado también por Lustemberg, confirmó en todos sus términos la resolución de la Comisión de Salud Pública del 3 de diciembre de 2024.

La resolución presidencial hizo lugar al recurso presentado por Rosario Barrera, madre de la pediatra fallecida, y tomó en cuenta nuevos elementos incorporados al expediente, entre ellos la sentencia judicial del 18 de diciembre de 2025, que condenó a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.

Un informe de la División de Servicios Jurídicos del MSP, elaborado el 28 de octubre y remitido a Presidencia, recomendó restablecer los cinco años de inhabilitación. El documento consideró los nuevos antecedentes judiciales y médicos incorporados al caso.

En tanto, horas antes del anuncio del PN, este miércoles, durante la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos organizada por Ceibal, el presidente Orsi explicó que, tras la presentación de un recurso de revocación contra la primera resolución de Lustemberg, la ministra le comunicó la situación y se resolvió solicitar a la División Jurídica de Presidencia que revisara la decisión del ministerio. Según relató, el área jurídica de Presidencia no compartió el criterio de la Jurídica del MSP y, a partir de ese análisis, ambos tomaron una nueva decisión.

“A partir de eso tomamos una definición entre los dos”, expresó. Consultado sobre si mantiene su respaldo a Lustemberg, respondió: “Por supuesto”.

“Por ahora no me planteo la renuncia”, dijo Lustemberg

Este miércoles, consultada en rueda de prensa, Lustemberg dijo que “es un caso doloroso para una familia que perdió a su hija y para otra familia que también tiene un sufrimiento”. Reiteró que Orsi tomó la decisión que se conoció tras la incorporación de nuevas pruebas al caso. Sobre su actuación en la reducción de la sanción, agregó: “Nunca dudé de la gravedad de los hechos”.

La ministra explicó que, al surgir nuevos elementos después de haber firmado la reducción de la sanción, en octubre de 2025, y a raíz del recurso de revocación presentado por la madre de Soledad Barrera, el asunto fue analizado junto con los equipos jurídicos del Ministerio de Salud Pública y de Presidencia. “Siempre estoy trabajando y por ahora no me planteo la renuncia. La disposición siempre la tiene el presidente de la República”, afirmó.